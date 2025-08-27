Bicis, bicis y más bicis

Chusina Carrero Moure firma sus "Crónicas desde Ingolstadt", una serie de artículos sobre la vida cotidiana de una asturiana en Alemania. La autora de estas crónicas desde esta ciudad alemana del estado de Baviera se define así: "Nací en Oviedo y viví toda mi juventud en Salinas, estudié Filología en la universidad de Oviedo, viví en muchos lugares de España y, desde hace diez años, estoy en Alemania, aprendiendo de esta tierra y enseñándoles nuestra lengua y nuestra cultura".

Bicis nuevas, bicis viejas, viejísimas, caras, baratas, eléctricas, con remolques para niños, con cestas para perros, para hacer la compra, pero siempre bicis, aquí no se puede sobrevivir sin bici. Tanto es así que, cuando a uno no le queda más remedio que moverse a pie, no se puede evitar la sensación de estar molestando, te adelantan por todos los lados.

Y los peligros de la bici. Entre el carril bici y el de peatones hay una estrecha línea que a veces no es más que un dibujo en el suelo pero otras es un rebaje casi imperceptible, un rebaje que si lo tomas en paralelo te puede jugar una mala pasada, y hablo por experiencia, dos operaciones, tuberculus humerus machacado y casi un año de baja son muchas horas para reflexionar sobre las bicis. Y dicen que ese rebaje no es lo peor, lo peor es el raíl de los tranvías, gracias a Dios ese no lo he sufrido.

Los niños en el colegio aprenden las reglas de circulación, ensayan con sus bicicletas en el patio, stop, ceda el paso, pasos de peatones… Todos con sus cascos, sus guantes y sus chalecos reflectantes. Rellenan sus test en clase, se van familiarizando con las reglas de la circulación y a los diez años pasan un examen que organiza la policía para que puedan obtener su "carnet de bici“, a partir de ese momento ya pueden ir al colegio solos en sus bicicletas que lucen una pegatina que obtienen tras pasar el examen, hasta que no pasan este examen no pueden ir solos en bici al cole y van en sus patinetes.

Claro que, cuando va pasando el tiempo, los chicos se van relajando, los cascos se quedan en casa, la luz de la bici la vamos olvidando, el timbre no suena, me pongo los cascos para oír música, y como ya sé andar sin manos, aprovecho el trayecto para escribir un par de mensajes. Así que, precaución…sobre todo para el que va en sentido contrario.

Y las diversas teorías sobre las bicis. Es mejor tener una bici vieja para ir al centro ¡no me roben la nueva!, la bici eléctrica pesa mucho y es cara, pero son maravillosamente rápidas y no tengo que pedalear tanto, así que no llego sudado al trabajo. Son auténticos prodigios de la técnica y el diseño que me adelantan como si fueran motos.

Con sus pros y sus contras, desde mi punto de vista muchos más pros que contras, no puedo dejar de pensar en la suerte, por no decir en el privilegio que es vivir en una ciudad de casi ciento cincuenta mil habitantes que se puede recorrer casi entera sin salir del carril bici, atravesando parques y pequeños bosques, y da igual en qué rincón de la ciudad te encuentres casi siempre encontrarás un lugar adecuado donde aparcar tu bici.

¡Ah! y por cierto, mi maravillosa vecina, la vieja dama de casi noventa años se sigue desplazando todos los días en su bicicleta, con lluvia, viento y nieve, a hacer las compras, al cementerio, a visitar a su hija que vive a casi veinte kilómetros de aquí, y dice que mientras se muevan sus piernas seguirá andando en bici y no quiere ni oír hablar de la bici eléctrica y del casco. Es una verdadera superviviente.