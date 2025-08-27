El Centro Asturiano de Málaga prepara una gran fiesta: banda de gaitas, almuerzo de confraternización...

El Centro Asturiano de Málaga, que cumplió en abril 50 años de historia, prepara una gran fiesta para la vuelta del verano. La institución, presidida por Rosana Sande, ya tiene cerrado el programa de este evento, que será por partida doble.

Empezará el día 12 de septiembre con una recepción oficial en el ayuntamiento de Torremolinos, localidad donde está la sede del Centro Asturiano. En la cita participarán la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid Muñoz, así como otros miembros de la corporación. Posteriormente habrá un intercambio de regalos entre la alcaldesa y Olaya Romano, directora general de Emigración, que acudirá al acto en representación del Gobierno regional.

A las 14.30 habrá un almuerzo de “confraternización” de la Junta Directiva en la sede del Centro y, después, ya por la noche, la “apertura del chigre asturiano” en la plaza Costa del Sol de Torremolinos. Será una especie de chiringuito puesto por el Centro, que vendrá productos asturianos.

La fiesta del Centro Asturiano de Málaga no se acabará el 12 de septiembre. Al día siguiente, sábado, tendrá lugar una Ofrenda floral y oración a la Virgen de Covadonga en la Plaza de Asturias de Torremolinos con asistencia de miembros de la Corporación Municipal, socios y amigos del Centro Asturiano.

Será a las 12.30 y luego habrá una actuación de la banda de gaitas de la Casa de Asturias de Guadarrama. A las 14.00 horas se hará entrega a los socios del bolly preñao y la botella de sidra.

Ya a última hora de la tarde, a las 20.00, tendrá lugar el acto institucional en la sede el centro, presentado por la periodista Marieta Migoya, que es socia de la institución. Se le impondrá el escudo de Oro a Olaya Romano, directora general de Emigración del Principado.

El Centro Asturiano de Málaga, que en abril celebró sus 50 años de existencia, tiene más de cien socios y organiza varia fiestas al año, como los güevos pintos, les comadres o el antroxu. La presidenta es Rosana Sande, hija de Evaristo Sande, un futbolista argentino que jugó en el Real Oviedo en la década de los 50 y que luego fichó por el Málaga.