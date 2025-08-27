Fallece el último sereno de Madrid: Manuel Amago, un asturiano de Cangas del Narcea

Hubo un tiempo en que, por el día, los aguadores asturianos tenían las llaves de todo Madrid y, por la noche, los serenos -también asturianos- abrían las puertas de toda la ciudad. Ambas profesiones se han extinguido ya y este martes falleció en la capital de España el último de los serenos: Manuel Amago Fuertes, nacido en Cangas del Narcea en 1928, en el caserío de Prediello.

Amago Fuertes, que todavía atesoraba en casa las llaves de algunas de los portales con más señorío de la capital -fue sereno en el barrio de Salamanca entre la calle del Doctor Gómez Ulla y la Avenida de los Toreros- falleció en la noche del martes a los 98 años de edad. Su cuerpo fue velado este miércoles en el tanatorio de San Isidro. Amago era el único superviviente de un oficio que fue suprimido en 1986 y que él heredó de su padre cuando tenía 22 años, al poco de regresar de hacer el servicio militar en Salamanca. Ejerció esta profesión durante medio siglo y cuando se jubiló oficialmente, en 2010, los vecinos colocaron una placa en un portal de la calle Gómez Ulla como reconocimiento a su labor.

Amago, vestido con guardapolvo, gorra, pistola, palo y cargado de llaves, recorría las calles durante las noches, pendiente del sonido de las palmas con que los vecinos reclamaban su presencia para abrirles el portal. "Los serenos estábamos para todo lo que pudiera ocurrir", relataba él mismo en una entrevista con EFE, recordando que a veces incluso trasladaban a delincuentes a la comisaría o mediaban en robos y peleas callejeras. El frío de la capital, con nevadas como las de 1951 que él mismo evocaba con precisión, fue una de las durezas del oficio, pero pronto se convirtió en confidente de vecinos, asegurando que se entretenía mucho en las conversaciones en los portales.

En su carrera nocturna conoció a personajes ilustres, entre ellos un joven Adolfo Suárez, entonces secretario del político Fernando Herrero Tejedor, con quien mantuvo trato cordial mucho antes de que aquel se convirtiera en presidente del Gobierno. También forjó amistad con el humorista Manuel Summers, de quien destacaba la simpatía y el ingenio inagotable.

Aunque la profesión se extinguió en los años 80, él siguió trabajando por su cuenta hasta poco antes de su retirada definitiva, convencido de que "los serenos eran muy importantes", por dar "mucha seguridad".

El fallecimiento de Manuel Amago cierra definitivamente una página de la historia madrileña y de un oficio que hundía sus raíces en el reinado de Carlos III y que estaba prácticamente monopolizado por emigrantes asturianos, lo mismo que anteriormente habían sido los asturianos los encargados de subir el agua desde las fuentes públicas a las casas, cuando todavía no había llegado la traída a los domicilios. Los aguadores tenían las llaves de toda la ciudad y luego las tuvieron los serenos. Ambos oficios, tal y como subraya Juan Jiménez Mancha en su libro “Asturianos en Madrid”, editado por el Muséu del Pueblu d’Asturies, requerían una “honradez innegable”. Y en esas virtudes laborales, al parecer, eran imbatibles los asturianos.

Que Amago Fuertes fuese originario de Cangas del Narcea no es tampoco un dato baladí pues cangueses eran la inmensa mayoría de serenos de la capital. Según los datos recopilados por Jiménez Mancha, de Cangas del Narcea era el 76 por ciento de los serenos asturianos. Es decir, 1.186 de los 1.677 naturales del Principado que desempeñaron este oficio popular en Madrid entre 1858 y 1975.