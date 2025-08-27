¿Móviles que salen volando en bici?: la nueva video-columna "London Eye", de Adrián Gordaliza
El profesor y ensayista Adrián Gordaliza habla hoy, en su videocolumna "London Eye", de la seguridad en la ciudad de Londres, donde reside. Gordaliza nació en Oviedo en 1979 y se graduó en Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde dedicó su estudio a la obra de Gustavo Bueno. Obtuvo un máster en Cultura Española Contemporánea por la Universidad de Alcalá. En 2006 se fue a Londres a trabajar como profesor en varias universidades y en el Instituto Cervantes. Fundó la empresa Premium Languages de enseñanza de idiomas de alta calidad. Es autor del ensayo «El final de todo: Una sociedad en transición».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
- Tres fichajes, un plazo y la ayuda de Jesús Martínez: así llega el Oviedo a los últimos días de mercado