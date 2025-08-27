¿Móviles que salen volando en bici?: la nueva video-columna "London Eye", de Adrián Gordaliza

El profesor y ensayista Adrián Gordaliza habla hoy, en su videocolumna "London Eye", de la seguridad en la ciudad de Londres, donde reside. Gordaliza nació en Oviedo en 1979 y se graduó en Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde dedicó su estudio a la obra de Gustavo Bueno. Obtuvo un máster en Cultura Española Contemporánea por la Universidad de Alcalá. En 2006 se fue a Londres a trabajar como profesor en varias universidades y en el Instituto Cervantes. Fundó la empresa Premium Languages de enseñanza de idiomas de alta calidad. Es autor del ensayo «El final de todo: Una sociedad en transición».