Apagamos el incendio, pero el medio rural está que arde: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana os contaremos que, por fin, podemos dar por terminada la última oleada de incendios, después de 25 días ardiendo y 7.000 hectáreas quemadas en nuestros principales espacios naturales protegidos. Las llamas se han apagado, o casi, pero el problema sigue muy candente: ¿cómo gestionar un paisaje rural cada día más abandona, sin manos campesinas que lo limpien y desactiven las "bombas atómicas" en que se están convirtiendo los incendios forestales? Hablaremos de los incendios pero también de la situación de los urogallos y de los niños, dos de nuestras más emblemáticas especies en peligro de extinción. Suscríbete ya a la "Carta desde el Paraíso" y la recibirás cada sábado en tu correo electrónico.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)