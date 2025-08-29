Apagamos el incendio, pero el medio rural está que arde: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana os contaremos que, por fin, podemos dar por terminada la última oleada de incendios, después de 25 días ardiendo y 7.000 hectáreas quemadas en nuestros principales espacios naturales protegidos. Las llamas se han apagado, o casi, pero el problema sigue muy candente: ¿cómo gestionar un paisaje rural cada día más abandona, sin manos campesinas que lo limpien y desactiven las "bombas atómicas" en que se están convirtiendo los incendios forestales? Hablaremos de los incendios pero también de la situación de los urogallos y de los niños, dos de nuestras más emblemáticas especies en peligro de extinción. Suscríbete ya a la "Carta desde el Paraíso" y la recibirás cada sábado en tu correo electrónico.

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".