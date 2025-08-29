La historia de la maestra cervecera asturiana que triunfa en Australia: "Fui para ocho meses y llevo casi diez años"

Julia Santos, nacida en Tenerife por el trabajo de sus padres (jueza y secretario judicial), pero “asturiana si me preguntan” porque se crio en Oviedo desde los ocho años, necesitaba un cambio. Había terminado la carrera de Química en la Universidad de Oviedo, completado un máster en Madrid e incluso encontrado fácilmente trabajo en una empresa de ensayos clínicos, pero decidió darle una vuelta a su vida.

“El proyecto en el que estaba trabajando se acababa; podría encontrar otro trabajo, pero necesitaba irme. Tenía una amiga que también se había marchado a estudiar inglés y no me lo pensé mucho más”, cuenta.

Era noviembre de 2016 cuando Santos hizo las maletas y se subió a un avión rumbo a Sídney (Australia) para estar allí ocho meses y volver con las ideas más claras. La realidad es que lleva en el otro extremo del mundo casi una década. No ha regresado y, además, hace lo que le apasiona: fabricar cerveza. "Fui para ocho meses y llevo casi una década".

¿Cómo lo consiguió? Empezando desde cero, trabajando en un bar. Durante dos años enlazó diferentes empleos. “Tenía visados temporales y trabajaba en un bar en Sídney. Iba alargando los permisos. Un día, uno de mis jefes me dijo: ‘Si quieres quedarte para siempre, deberías aprender a fabricar cerveza’. Lo vi claro, porque me encanta la cerveza y tengo la carrera de Química: era un modo de lograr un permiso permanente”.

Julia Santos / Julia

Los inicios

La asturiana empezó a enviar currículums a fábricas de cerveza, con poco éxito al inicio. “Ninguna me cogía porque, además de no tener experiencia, solo podían contratarme durante seis meses por el tipo de visado que tenía”. Siguió intentándolo hasta que un día la llamaron para una entrevista en un bar. El responsable entendió enseguida su perfil. “Me parece que tú quieres estar en producción”. Su currículum acabó en una fábrica de cerveza en Goulburn, un pueblo de 20.000 habitantes. La contrataron.

Nada más llegar tuvo el primer contratiempo: era marzo de 2020 y estalló el covid. Tuvo que esperar, pero en cuanto empezó a trabajar descubrió su pasión. “Me encantó; no tenía ni idea de nada cuando empecé”, recuerda.

De aquella fábrica salían unos cinco millones de litros de cerveza al año. Solo en su equipo trabajaban veinte personas. Santos era una operaria: conectar mangueras, mover tanques… Todo funcionaba como un reloj.

“Básicamente trabajamos con unos tanques: mezclamos la malta y la molemos, la juntamos con agua, la dejamos reposar, la recirculamos, separamos el líquido de la parte sólida, se hierve y lo pasamos al tanque de fermentación. Cada cerveza tiene su desarrollo”, destaca. La fábrica elaboraba su propia cerveza y también producía marcas ajenas por encargo. “Todo lo aprendí allí, incluso palabras nuevas en inglés”.

Tras dos años, Santos volvió a sentir la necesidad de un cambio. “Quería salir del pueblo y trabajar en una fábrica que solo hiciera su propia marca”. Así fue. En agosto de 2022 se mudó a Canberra y empezó a trabajar en Capital Brewing, una cervecera más pequeña (unos dos millones de litros al año), pero también más familiar.

Solo producen su propia marca, con diferentes variantes. Allí, Santos incluso ha creado su propia cerveza: una llamada Primos, aprovechando la visita de unos familiares. Ahora tiene otras dos listas para salir en grifo.

Hoy, Santos, también amante de la sidra, hace lo que quiere: cerveza, aunque siempre con la mirada puesta en Asturias, a donde regresa al menos una vez al año. No descarta incluso montar una fábrica en el Principado. “Lo veo como un plan a largo plazo, y de hecho ya lo tengo pensado: me gustaría que estuviese cerca de la playa. Mi problema es que ahora mismo me gusta mucho mi trabajo y mi vida en Australia. No me apetece volver, pero tengo claro que en el futuro es una opción”, explica.

La primera española “juez cervecera”

Julia Santos tiene un hito en su carrera: fue la primera española en convertirse en “juez cervecera” en Australia, participando como jurado en los Premios Internacionales de Cerveza. “Me hizo mucha ilusión”, asegura. Para ella fue también una forma de rendir homenaje a su madre, que era juez.