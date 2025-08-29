Asturias, presente en la semana grande de Alcalá de Henares
La Casa de Asturias ofreció un escanciado a los visitantes y vecinos que se pasaron por la caseta del Principado
Asturias está representada en la Semana grande de Alcalá de Henares (Madrid), que hasta este domingo celebra las fiestas de San Bartolomé, que congregan a miles de asistentes. Los festejos se desarrollan en el centro de la ciudad y hay varias casetas de diferentes casas regionales, donde cada día se ofrecen almuerzos con gastronomía típica de cada comunidad autónoma, además de realizar otros actos.
La Casa de Asturias representa a la región toda la semana y ayer, jueves, diferentes miembros de la institución hicieron de anfitriones ante la visita de varios concejales del ayuntamiento y de los visitantes interesados, así como turistas y vecinos. "Hoy nos tocó ser anfitriones en nuestra casa y nuestras chicas hicieron una estupenda demostración de cómo se escancia una sidra asturiana", explican desde la Casa de Asturias de Alcalá de Henares.
También se realizó el tradicional nombramiento de la "xana" y la "xanina", que fueron Alba y Raquel, que pertenecen a la Casa de Asturias. Ambas posaron en una foto con el presidente de la institución, David Ruiz, y con Antonio Saldaña, edil del Ayuntamiento. El domingo, día en el que concluyen los festejos, habrá un desfile de carrozas, al que acudiran también asturianos residentes en Alcalá de Henares.
La Casa de Asturias de Alcalá de Henares, paralelamente, celebrará el día de Asturias el 13 y el 14 de septiembre, en el salón de actos del Ayuntamiento. La institución prepara dos días con mucho movimiento para los asturianos de esta localidad madrileña.
