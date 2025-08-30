Adrián Rodríguez en África: el ingeniero que lleva el agua corriente a más de 18.000 hogares de la capital angoleña

Unas 18.000 familias de Luanda, la capital de Angola, tendrán agua corriente en casa gracias al proyecto que el asturiano Adrián Rodríguez Díaz está dirigiendo en este país de la costa suroccidental africana. Este ingeniero de 33 años, natural de Naveces (Castrillón), es el responsable de operaciones del departamento de energía de una empresa vasca para la que lleva siete años trabajando en el país africano, en distintos proyectos de electrificación y suministro de agua, como el que desarrollan en la capital.

Adrián Rodríguez está viviendo sus últimos meses como ingeniero expatriado en Angola. En enero retornará a las oficinas centrales de la compañía en Madrid. Regresará “por el sentimiento y la familia”, para estar más cerca de sus seres queridos, pero admite que los años en Angola han sido una buena experiencia. “Dentro del concepto que tenemos nosotros de África, Angola es un país que está bien, con una cultura muy influenciada por Portugal (fue colonia hasta 1975) y con unas costumbres que te ayudan a llevarlo todo mejor. Además. tiene lugares realmente espectaculares”.

Adrián Rodríguez, en la fortaleza de Luanda.

Este ingeniero castrillonense trabaja para una compañía con tres décadas de experiencia en el país africano. “Nuestra empresa se dedica al sector de la energía en todas sus modalidades. Construimos proyectos llave en mano de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión de electricidad y generación de energía, como hidroeléctricas o plantas solares. También hacemos proyectos de captación, tratamiento de agua y distribución hasta el punto final. Así que llevamos el agua y la electricidad a cada una de las regiones y a cada uno de los usuarios. Nosotros ayudamos a que todo eso sea posible”, explica. El último proyecto en el que está embarcado es la instalación de 600 kilómetros de tubería de polietileno de alta densidad para la conducción de agua. La obra incluye el establecimiento de 18.000 conexiones domiciliarias. “Es decir, llevamos el grifo con un contador hasta las casas para que la empresa pública de agua pueda hacer esos contratos y que la gente pueda tener agua en casa. Son 18.000 conexiones pero calcula que en cada casa hay una media de cinco a siete personas”.

Adrián confiesa que siempre le tentó salir a trabajar fuera. “Quería vivir esa experiencia”. También influyeron las circunstancias: “Cuando terminé la carrera en 2013 estábamos en la fase final de una crisis en España y entonces era difícil encontrar trabajo en mi sector o, si había algún puesto, te pedían una experiencia considerable, de varios años. Así que las oportunidades entonces estaban fuera”. Trabajó primero en Madrid y luego dio el salto al extranjero. Lo destinaron a Angola. “Casi no sabía ni dónde estaba Angola. En España no es que sea un país del que haya muchas referencias. Pero cuando llegué me sorprendió positivamente. La capital, Luanda, estaba muy desarrollada porque es un país que tenía mucha actividad de empresa extranjeras, sobre todo hasta 2015, que fue el inicio de una crisis importante y cuando muchas de esas empresas se vieron obligadas a salir”. Después de 2015, admite, la cosa cambió: “La moneda local, el kuanza, entró en una devaluación tremenda. Cuando llegué en 2019 el cambio estaba a 350 kuanzas por dólar y ahora mismo está a 1.000. Se ha devaluado tres veces en siete años y la gente local tiene unas condiciones difíciles”, añade.

Adrián Rodríguez en las cataratas de Kalandula

Su visión de África ha cambiado. Asegura que recibió un “golpe” de realidad que le llevó a reestructurar algunos de los “preconceptos” con los que puso el pie en el continente africano. “Lo que vemos en redes sociales o en los informativos creo que no nos da una visión realista de lo que es África. Lo que nos muestran es la pobreza, la situación desfavorable que muchas personas tienen aquí. Pero África es muy rica. En materias primas, en diversidad… Por ejemplo, tiene unos recursos hídricos muy importantes para generar energía y mucho terreno para fomentar la agricultura. Tiene muchos recursos que no están explotados o que están explotados de una forma no igual para todos y no de la misma manera”.