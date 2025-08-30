De Asturias a Puerto Rico, tras la huella de Manuel Fernández Juncos

Fernando Delgado, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, presidente de la asociación de cronistas oficiales de Asturias y coordinador de la comisión organizadora del homenaje a Manuel Fernández Juncos, visitó Puerto Rico para dar a conocer los actos que tendrán lugar en Ribadesella y Oviedo entre el 13 y 15 de septiembre y cursar las invitaciones oficiales del Gobierno del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Ribadesella a los representantes institucionales de la isla caribeña -Gobernadora, Comisionado Residente, Alcalde de San Juan y Cónsul General-. Asimismo, Delgado rastreó la huella de este ilustre emigrante riosellano en la isla caribeña. La comisión organizadora de los actos que se celebrarán en Asturias para poner en valor el legado cultural de Fernández Juncos está integrada por la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Ribadesella, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), la asociación cultural Amigos de Ribadesella, la tertulia El Garabato y la Sociedad Etnográfica de Ribadesella.

En 1857, Manuel Fernández Juncos abandonó, con apenas 10 años, su aldea natal de Tresmonte, en la montaña riosellana, para embarcar rumbo a Puerto Rico en busca de un futuro mejor. Solamente regresó a Asturias en 1885 para ver a su padre y en 1912 para recibir un homenaje de la Universidad de Oviedo, siendo rector Fermín Canella, por su contribución a que el español se mantuviera como idioma oficial en la isla caribeña tras el cambio de soberanía a EEUU en 1898.

: Enrique Fierres y Fernando Delgado, en el centro, junto a representantes de instituciones y colectivos que asistieron a la rueda de prensa ofrecida en Puerto Rico. / .

En San Juan, capital de Puerto Rico, la avenida que lleva su nombre tiene una longitud de 4 kilómetros y es la segunda calle más importante de la ciudad. Allí se erige un busto de bronce de dos metros de altura, que representa a Juncos, vestido de pajarita y con un libro entre sus manos. Ambos detalles, la avenida y la estatua, ya delatan la relevancia que otorga la isla caribeña al prócer riosellano y contrasta con el escaso conocimiento que se tiene de su figura en Asturias.

Acompañado por Enrique Fierres, presidente de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, nos reunimos con Josep María Bosch Bessa, Cónsul General de España en la isla, quien nos ayudará a gestionar las invitaciones oficiales firmadas por Paulo García, alcalde de Ribadesella, y Adrián Barbón, presidente del Gobierno del Principado, para Jennifer González Colón, gobernadora de Puerto Rico; Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente en Whashington; y Miguel Angel Romero Lugo, alcalde de San Juan.

Enrique Fierres, Fernando Delgado y José Miguel Piquel, junto a la tumba de Manuel Fernández Juncos. / .

Al día siguiente, ofrecemos una rueda de prensa para dar a conocer en la isla los actos que hemos organizado en septiembre en Asturias con el fin de homenajear a Fernández Juncos. Nada más finalizarla, Enrique Fierres y José Miguel Piquel, ambos del Auxilio Mutuo, me llevan a visitar la tumba de Juncos en el histórico cementerio de Santa María Magdalena de Pazzis y, posteriormente, realizamos una visita a la casa de acogida de jóvenes que lleva el nombre del emigrante riosellano desde 1906.

El periodista y literato riosellano está enterrado en el histórico cementerio de Santa María Magdalena de Pazzis junto a las personas más ilustres de Puerto Rico. Allí se encuentra también el sepulcro del poeta español Pedro Salinas, destacado escritor de la generación del 27 exiliado al finalizar la guerra civil.

: Josep María Bosch, en el centro, cónsul general de España en Puerto Rico, junto a José Miguel Piquel, del Auxilio Mutuo, y Fernando Delgado. / .

Camposanto frente al mar

El ornamentado camposanto, construido frente al mar en 1863, se ubica en el Viejo San Juan, en la parte exterior de las murallas del castillo de San Felipe del Morro, uno de los principales atractivos turísticos de la isla.

En la misma tumba de Manuel Fernández Juncos, fallecido en 1928, yacen los restos de sus hijos Manuel Fernández Náter y Amparo Fernández Náter, fallecidos en 1934 y 1943, respectivamente. En su cabecera está esculpida la cita bíblica «Dejad que los niños se acerquen a mi».

La casa de acogida de niños «Manuel Fernández Juncos» representa el legado vivo del emigrante riosellano en la isla. La fundó en 1906 y en la actualidad está dirigida por el costarricense Efrayn Cruz, un joven fraile de la congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos, orden fundada en 1899 por el sacerdote valenciano Luis Amigó Ferrer.

Efrayn Cruz, excantante de ópera con voz de tenor, me indica que «sobrevivimos gracias a las aportaciones voluntarias de fundaciones y personas. Acogemos a jóvenes sin referentes familiares y que son expulsados de otros centros educativos».

A la entrada del edificio, en el distrito de Miramar, observo un mural en bronce que representa a Manuel Fernández Juncos con un libro entre sus manos y el escudo de Asturias, obra donada en su día por la extinta Diputación de Oviedo a la ciudad de San Juan de Puerto Rico.

Fernando Delgado, Josep Maria Bosh, Nanci Fierres, Paula Valdés y Enrique Fierres, en el consulado general de España en Puerto Rico. / .

Hogar de miles de niños

Desde 1906, esta casa de acogida ha sido el hogar de miles de niños y jóvenes que han sufrido algún tipo de maltrato, abuso y negligencia, procedentes de entornos familiares que no les brindan protección. «Aquí se les protege y educa de forma integral con un formato de evaluación en conducta, urbanidad, trabajo y deporte», afirma Efrayn.

En la actualidad, residen veinte niños y jóvenes que conviven en dos grupos: uno de 8 a 12 años y otro de 12 a 18. Lidia Pérez lleva cuarenta años como relaciones públicas de la institución y Patrizia Paolozzi ejerce como psicóloga de apoyo. Entre los ejemplos de superación, conozco a Cahayanne, un joven diagnosticado con diabetes, y a los hermanos Jaziel y Caled.

Jaziel, el mayor, me muestra orgulloso su dormitorio individual y la medalla que ha conseguido como ejemplo de esfuerzo y superación personal. Caled, el más joven, posee grandes dotes para el fútbol, aunque no es de ningún equipo ya que «solamente me gusta practicarlo, no verlo. No soy de ningún equipo», afirma. Inteligente respuesta que dejó impactado a Enrique Fierres, presidente del Auxilio Mutuo, tras preguntarle si era del Real Madrid o del Barcelona. «Caled saca unas notas excepcionales, le gusta estudiar y practicar deporte», comenta Efrayn.

«En alguna ocasión nos llegó un niño de 11 años que no sabía leer ni escribir. Cada joven que se reeduca es una generación que se salva, decía el padre Amigó», sentencia el fraile vestido de civil que parafrasea al fundador de su orden religiosa. Aparece Brenda, la sonriente enfermera que se encarga de atender la salud de los niños mientras por el patio campa a sus anchas una iguana, la mascota del centro.

Detalle del grabado de Manuel Fernández Juncos donado por la extinta Diputación de Oviedo a la ciudad de San Juan de Puerto Rico. / .

Un proyecto de 200.000 dólares

Efrayn me comenta que «tengo sobre la mesa un proyecto para habilitar unos apartamentos con el fin de que algunos de estos jóvenes puedan seguir residiendo aquí tras cumplir los 18 años, pero debemos conseguir 200.000 dólares para llevarlo a cabo». El religioso, que ejerce como padre de todos ellos, les canta «Oh Sole Mió» en la modesta capilla del centro.

En otra ala de la casa de acogida, Yaritza Simons dirige el centro politécnico que presta servicio gratuito unisex a adultos desempleados de la comunidad entre 16 y 24 años, con un equipo de trabajo muy comprometido que imparte talleres de «grooming» para perros y gatos, barbería, electricidad y técnica de uñas. «Cuando llegan, todos quieren ser cantantes de reggaetón y luego se convierten en personas responsables y solidarias. Tenemos un caso que ya se ha doctorado en Ciencias Químicas», afirma orgullosa Yaritza. Si Manuel Fernández Juncos pudiera escucharla un siglo después, a buen seguro que estaría muy orgulloso de su trabajo y le daría las gracias por mantener vivo su legado.