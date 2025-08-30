Los primeros emigrantes asturianos que se unieron para formar a los suyos: el Progreso de Libardón

En el verano de 1898, José de la Presa Casanueva, destacado miembro de la comunidad asturiana en Chile, visitó su Libardón natal. No era la primera vez que lo hacía, ya que viajaba a Asturias con cierta frecuencia. Antes de regresar al país andino, pasó por la escuela de niñas para despedirse de una de sus primas, que era la maestra encargada de la enseñanza. El lamentable estado en el que se encontraba el local escolar le dejó muy impresionado. Años después lo recordaba con estas palabras: “vergüenza y pena a la vez me causó ver que se utilizaba un casi desván para la enseñanza. Las corrientes de aire, la inadecuada luz y la absoluta carencia de higiene, corría parejo con todas las demás incomodidades, incluso la de no haber número de suficiente de bancos, teniendo, por lo tanto, que estudiar a pie firme parte de los alumnos, o sentarse en el suelo”.

De vuelta a Santiago de Chile decidió acabar con la penosa situación de la escuela, para lo que contactó con otros libardoneses residentes en la ciudad, que formaban una comunidad próspera, y no precisamente pequeña, ya que los jóvenes de esa parroquia del concejo de Colunga llevaban emigrando a Chile desde mediados del siglo XIX, incluso antes. De hecho, el origen de este grupo se remonta a la llegada de Vicente Lueje hacia 1835, al que se sumaron sus sobrinos Gaspar Lueje y José de la Presa Lueje en 1848. Los tres sentaron las bases de un poderoso emporio empresarial familiar, al que se fueron incorporando otros parientes llegados de Asturias y que, a principios del siglo XX, abarcaba sectores muy variados como el comercio, la industria, los seguros o las finanzas.

Los libardoneses respondieron al llamamiento de José de la Presa Casanueva y, el 31 de diciembre de 1899, mantuvieron una reunión que tuvo como resultado la constitución de la sociedad El Progreso de Libardón, la primera asociación microterritorial asturiana que se ha considerado como de instrucción, es decir dedicada a la promoción de la educación en el ámbito geográfico del que procedían sus miembros. Si bien su objetivo era mucho más ambicioso, ya que sus socios aspiraban a modernizar Libardón en todos los aspectos, y, sin duda, se puede decir que lo consiguieron.

Empezaron financiando un local para la escuela de niñas, que estaba inaugurado en 1905. El siguiente paso llegó dos años después con la contratación de un médico para atender a los vecinos de Libardón, construyéndole, además, una clínica y una vivienda. La asociación libardonesa sostuvo esta atención sanitaria durante el resto del siglo XX. Primero haciéndose cargo de todos los gastos que implicaba este servicio y luego cooperando con la Seguridad Social, al subvencionar el desplazamiento de un médico a la parroquia, donde pasaba consulta varios días a la semana. Este sistema se mantuvo hasta comienzos del siglo XXI.

Vista de la carretera general que atraviesa Libardón. La casa del médico es la que aparece en primer lugar. / Muséu del Pueblu d'Asturies

Además de mejorar la educación y la sanidad en Libardón, la sociedad financió fuentes, lavaderos y abrevaderos; construyó la denominada plaza Chile; costeó la reforma la iglesia; colaboró con el Ayuntamiento en la instalación de las traídas de aguas de las pequeñas poblaciones de Fano, Eslabayo y Carrandena; abrió caminos y carreteras; levantó varios puentes; y participó en la electrificación de las aldeas de Raicedo, Eslabayo, El Coto y Los Toyos. Aunque no todo fueron éxitos, también hubo iniciativas que no pudieron materializarse, como el intento de dotar a la parroquia de su propia central eléctrica o el proyecto fallido de poner en marcha una escuela de comercio con el fin de formar a los futuros emigrantes.

Esta modernización de la comarca fue posible gracias a la contribución de todos los libardoneses emigrados, no solo de aquellos asentados en Chile, sino también de los desplazados a otros países americanos que organizaron delegaciones de la agrupación en México, Cuba y Argentina. Al desprendimiento y generosidad de los emigrantes de la parroquia diseminados por América, se sumó la visión a largo plazo mostrada por los fundadores en Chile, que, en realidad, consideraban que habían constituido una delegación de lo que sería la sociedad matriz que debía establecerse en un futuro en Libardón. Este original planteamiento asociativo tenía un propósito claro: aglutinar a los emigrantes retornados a Libardón para que continuasen colaborando con el desarrollo de la parroquia mediante la potenciación de distintos servicios públicos y, de esta forma, garantizar que la tarea iniciada en la nochevieja de 1899 tuviese continuidad en el tiempo. Por eso, en 1907, tal y como relata Manuel Capellán en un interesante estudio sobre este colectivo, se crea en la propia parroquia la asociación El Fomento de Libardón, que se encargaría de coordinar los esfuerzos de los libardoneses establecidos en América y de aquellos que también habían emigrado, pero que habían decidido volver a su tierra.

Es indudable que el objetivo con el que se fundó en Chile la sociedad El Progreso de Libardón se cumplió con creces y, gracias a las aportaciones realizadas por sus emigrantes a lo largo de los años, Libardón pudo contar con una serie de equipamientos que modernizaron sus servicios públicos. Infraestructuras de las que otras pequeñas parroquias de Asturias no dispusieron hasta bien entrado el siglo XX, incluso, en algunos casos, más tarde.