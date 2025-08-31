"Asturias se está americanizando": la visión de una filóloga ovetense que da clases en California

“Asturias se está americanizando”. La frase es de Miriam Villazón (Oviedo, 1993), una asturiana que lleva siete años en Riverside (California, Estados Unidos) realizando un doctorado tras completar un máster en Estudios Hispánicos. Al país más poderoso del mundo llegó desde Oviedo, después de graduarse en Estudios Ingleses. En la universidad pública de Riverside —una ciudad de unos 300.000 habitantes, a una hora de Los Ángeles, la urbe más grande del condado— imparte clases relacionadas con el castellano a estudiantes que, como ella, aspiran a continuar con un doctorado en la institución académica

Regresa a Asturias con frecuencia y siempre percibe cambios. Más allá de transformaciones menores, observa una tendencia social hacia un modelo de vida cada vez más americano. Pone ejemplos: “El otro día paseaba por el barrio de Pumarín y vi muchos trasteros en la calle, que las familias usan para guardar lo que no cabe en casa. Puede parecer una tontería, pero en Estados Unidos eso está a la orden del día”.

Y hay más. “Vamos hacia un modelo mucho más ‘centrado’, donde lo importante está en el centro de las ciudades y el resto se vacía. En Oviedo también lo noto, con los barrios más vacíos”. Otro ejemplo cotidiano: tomar un café. “Ya se ven muchas cafeterías modernas, alejadas de lo tradicional, con precios más altos, que recuerdan al estilo de las grandes cadenas estadounidenses. Siguen existiendo las cafeterías de toda la vida, pero veo menos”.

Villazón aprecia todos estos cambios cada vez que vuelve desde California, estado que en su opinión “vive en su propia burbuja” respecto a muchos de los conflictos sociales del país, acentuados con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ella, que enseña español, asegura que de momento no ha notado restricciones reales al castellano, pese a los anuncios del republicano: “La lengua oficial es el inglés y, en teoría, en los organismos públicos no deberían atenderte en castellano, pero en muchos lugares sí lo hacen”.

Similitudes entre Riverside y Asturias

También destaca las virtudes de la universidad de Riverside, “donde ocurre lo contrario de lo que muestran en las películas, porque la mayoría de los estudiantes son de la zona”. Allí, explica, las clases son dinámicas y participativas, lejos del modelo del profesor que se limita a recitar la lección y poner un examen escrito. También destaca la participación constante de los alumnos en las clases.

“Los estudiantes sienten curiosidad por el modelo lingüístico y les interesa conocer las diferencias entre el castellano de España y el de América Latina. Siempre quieren ampliar vocabulario y valoran su riqueza. Me preguntan mucho por el catalán, el euskera, el gallego y también por el asturiano, por el que muestran gran interés”, añade la asturiana, que imparte clases de dialectología, sociolingüistica y otras disciplinas, siendo como una especie de "mentora" antes de iniciar el doctorado.

Pese a la distancia, Villazón encuentra similitudes entre Riverside y Asturias: “Se puede explicar de manera geográfica. En Riverside, como en el Principado, todo está a mano si tienes coche: a una hora tienes la montaña, el desierto o la playa”.

Vive en una casa con dos compañeras, pero no pierde de vista lo que sucede en Asturias, en especial al Real Oviedo, del que es seguidora. Admite, sin embargo, que no planea regresar a corto plazo: “Si no me gustase la vida aquí ya me habría marchado. Si tengo la oportunidad de trabajar tras acabar el doctorado, me quedaré. No descarto volver a Asturias, no me cierro, pero siempre bromeo diciendo que me gustaría regresar para la jubilación”.

De momento, asegura, ve a Asturias cada vez más “americanizada”.