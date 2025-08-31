El análisis del "sportinguista volador": con la piel de gallina en El Molinón

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Después de tantas jornadas de vuelo de un lado al otro por el mundo, al fin llegaron las vacaciones. Tres semanas completas para disfrutar de Asturias, de la tierrina, de mi gente y, por supuesto, del Sporting. El viaje no fue sencillo: el tráfico de la Ciudad de México volvió a jugarme una mala pasada y terminé perdiendo mi vuelo. Pero los reflejos de trabajar en la aviación ayudan: hora y media después ya tenía otro billete en la mano y la certeza de que llegaría a tiempo para la conexión en Madrid. El jueves por la noche pisé Asturias, con esa mezcla de cansancio y felicidad que siempre me invade al volver a casa.

El viernes en fui a Gijón fue un día especial, pasé por la tienda del Molinón, saludé a amigos de siempre y viví una previa muy guapa con la peña hermana Mediu Pollo en el bar Dipos de un amigo. Hubo reencuentros, anécdotas, intercambios de bufandas, incluida una de la Cultural para la Asociación Leonesa de México y, sobre todo, la emoción de volver a sentir el latido rojiblanco en cada rincón.

Diego Álvarez Bada con Samuel, exjugador sportinguista y actual entrenador del Sporting Atlético. / .

El recibimiento al equipo fue impresionante para ser apenas la jornada 3ª, ver a tanta gente abarrotando los alrededores del Templo fue un espectáculo. Entre la multitud me encontré con Juan Pablo Colinas, mítico portero del Sporting en la era Preciado, al que recordé con cariño aquel triunfo en el Bernabéu frente al Madrid de Mourinho. Estaba cercano, accesible, y me compartió alguna anécdota de aquel histórico partido que lo recuerdo como si el tiempo no hubiera pasado.

Y después llegó el partido. Ver otra vez El Molinón lleno hasta la bandera me puso la piel de gallina. Canté el himno a todo pulmón, como en las grandes ocasiones, porque cada regreso aquí es único. El Sporting ganó 1-0 a la Cultural Leonesa, en un choque que fue más práctico que brillante. Los leoneses, conscientes de sus dos derrotas previas, se encerraron atrás con orden y trataron de rascar un empate. El Sporting, sin un fútbol deslumbrante, mostró un oficio que el año pasado echamos en falta en este tipo de encuentros.

Diego Álvarez Bada, con Juan Pablo, exportero del Sporting. / .

Fue el debut en casa de Amadou, que dejó buenas sensaciones y mostró que puede darnos alguna alegría y en el segundo tiempo, Lucas Perrin, cada vez más conectado con la grada, apareció con un cabezazo a centro de Diego Sánchez y asistencia de Otero, que ya lleva cuatro asistencias en tres jornadas. Un gol que valió tres puntos y llevar un 9 de 9 que saben a gloria.

El Molinón vivió una tarde pletórica, con una entrada que muchos equipos de Primera envidiarían. Esa ilusión es la que me hace viajar desde México y sentir que todo esfuerzo vale la pena. Después tocó celebración con amigos, y al día siguiente el regreso a Llanes, a la tierra de mis padres y de donde vienen mis raíces, para seguir disfrutando de estas vacaciones que se alargarán con las fiestas de La Guía y el Día de Asturias.

Lo próximo: Riazor. Un duelo exigente ante un Deportivo que promete estar en la pelea por todo. Allí estaré, acompañando al Sporting, porque esta aventura apenas comienza y la ilusión rojiblanca no entiende de distancias ni de calendarios. Porque, pase lo que pase, mi rubia rojiblanca, yo iré contigo a todas partes.