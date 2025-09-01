Todo va rodado con los asturianos de Valladolid: el pujante centro asturiano que nació a rebufo de una fábrica de coches

Se podría decir que el Centro Asturiano de Valladolid, que cumple el próximo año su cincuenta aniversario, fue algo que vino rodado. Es decir, que se formase en la capital de Castilla y León una comunidad suficientemente nutrida para crear un Centro se debe al factor de atracción laboral que supuso la instalación en Valladolid de la factoría automovilística de Renault, en 1952, y posteriormente la de neumáticos Michelin, que comenzó a funcionar en 1973.

Ese fue el caso, por ejemplo, del padre del actual presidente del Centro Asturiano de Valladolid, Alfonso Verdeja, de 26 años, originario de Bores (Peñamellera Baja). Es, además, el presidente más joven de todas las casas regionales asturianas que hay por España y por el mundo. Luis Verdeja, su padre, emigró de Asturias con su esposa, María del Pilar Rubín, para trabajar en Valladolid lo que inicialmente se llamó Fasa Renault, la factoría que arrancó ensamblando el modelo francés 4CV. Hoy esas instalaciones automovilísticas tienen una capacidad de producir un vehículo cada 52 segundos.

La procesión del ramu en el Centro Asturiano de Valladolid / .

Desde el primer momento, los padres de Verdeja formaron parte del Centro Asturiano recién nacido en la capital castellana. “Y a las dos semanas se nacer ya me hicieron socio”, apunta Verdeja, quien subraya que uno de los grandes motores de la institución fue el expresidente y socio fundador Juan Fernández García, ya fallecido. “Para mí fue un gran amigo y mi padre en el Centro Asturiano”, apunta el presidente del Centro en recuerdo de este asturiano de Aller que se radicó en Valladolid pero quiso reunir a sus paisanos en torno a una institución de carácter regional. Verdeja, además, forma parte de una familia que siempre ha estado vinculada a la institución y a la asturianía en el exterior. Su tío Alberto Rubín Vedeja fue presidente de la entidad, al igual que luego ostentó el mismo cargo su hija María de las Nieves Rubín Toribio. Ambos son también un referente para el actual presidente del Centro.

El Centro Asturiano de Valladolid agrupa en la actualidad a 256 familias, que reúnen a unas 800 personas, y cuenta con unas amplias instalaciones en el barrio vallisoletano de La Overuela. “Es una finca grande que cuenta con campo de futbito, de básket, de pádel… Y tenemos también una réplica de la cueva de la Santina, una bolera, que ha sido reformada, y un hórreo que terminaremos de arreglar este mes de septiembre”, indica el presidente de la entidad. Tienen también un bar restaurante y en la planta superior hay sala de juegos para los niños y biblioteca. El Centro tiene también una banda de gaita, “Los Trasgos”, que está viviendo un resurgir en estos últimos años. La agrupación musical está dirigida por el propio Verdeja, que también es gaitero.

El expresidente regional Antonio Trevín, en el centro, flanqueado por directivos del Centro Asturiano de Valladolid, en una visita a la casa de los asturianos en la capital castellana. / .

Este día 8 de septiembre, cuando en el Principado se celebra el día de Asturias, los socios del Centro Asturiano de Valladolid vivirán uno de los grandes momentos del año. “Participaremos en la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid, que atrae a 300.000 personas aproximadamente. Montaremos nuestra caseta con productos gastronómicos asturianos”, explica Vedeja, quien subraya que en esos días se nota especialmente la unión que hay entre los asturianos de la capital castellana pues muchos son los que contribuyen con su trabajo a sacar adelante la caseta·“siempre en beneficio de la asociación”. Y así, en sextaferia, consiguen que el stand de los asturianos sea además uno de los mejor atendidos y más concurridos de esta feria.