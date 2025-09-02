Buenos Aires será una de las ciudades más grandes de Asturias: los miles de nuevos asturianos que traerá la "Ley de nietos"

¿Alguien se imagina que la ciudad más poblada de Asturias fuera, en realidad, Buenos Aires? El supuesto (que en la capital argentina haya más más asturianos que en Oviedo o en Gijón) no es del todo delirante a tenor del número de peticiones de nacionalización que está registrando el Consulado de España en Argentina al calor de la ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la “Ley de nietos”, que reconoce como españoles a los descendientes de tercera generación de nuestros emigrantes. Según una reciente circular del Consulado en la capital argentina hasta el momento se han recibido ya 553.293 solicitudes de nacionalización y ya se han tramitado 184.293 expedientes.

Habida cuenta el extraordinario peso que tuvo la emigración asturiana a la Argentina, es muy probable que una parte muy sustancial de los nuevos españoles acaben consolidados en el censo como asturianos de nuevo cuño, dada su familia de origen. Según el diario argentino “La Nación” uno de los sorprendentes resultados de este proceso de nacionalización de los descendientes de nuestros emigrantes colocaría a Buenos Aires “como la tercera ciudad del mundo con más españoles después de Madrid y Barcelona”. Actualmente, ya hay 34.362 asturianos registrados en el censo de españoles residente en el extranjero. Es el país del extranjero donde más asturianos hay después de México (25.077) y Cuba (16.822), según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). La “Ley de nietos” disparará muy previsiblemente estas cifras. La población actual de asturianos en Argentina es similar a la del concejo de Mieres, sexto municipio más poblado de Asturias.

La “Ley de Nietos” está en un proceso de cuenta atrás. El próximo 22 de octubre se cerrará el plazo para recibir más solicitudes. Ante la demanda desbordada de peticiones en el consulado bonaerense -donde más peticiones se están recibiendo- la administración española ha articulado un mecanismo especial que garantice la atención a todos los que quieran acogerse a los beneficios de esta ley. Aunque el plazo se cierra el 22 de octubre, todos los que hayan solicitado un turno por vía telemática antes de esa fecha serán atendidos, aunque sea más allá del mencionado plazo. Eso sí, desde la administración consular se advierte que los plazos “serán extremadamente largos debido al ingente número de solicitudes recibidas”. La administración consular garantiza, no obstante, que todos los expedientes serán tramitados “por riguroso orden de fecha de presentación”. También avisan en la mencionada circular de que, una vez empiece a tramitarse cada expediente, la administración se pondrá en contacto con el solicitante para informarle si se necesita nueva documentación.