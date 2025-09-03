Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: "A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas"

Aunque Covadonga Soto (Avilés, 1981) quería ser deportista, en la actualidad es una pieza fundamental en Google, el buscador mundial de Internet. Tiene dos puestos: es la responsable de la gestión del equipo local de Marketing de España y Portugal y también la responsable de Marketing de las aplicaciones de consumo de Google para EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Nació en Avilés, pero siendo pequeña se fue de Asturias y ahora regresa todos los veranos. Reflexiona en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA sobre el momento de Google y los cambios de tendencias.

-¿Dónde estudió?

-Estudié Ciencias Empresariales Internacionales en ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y la verdad que fue un poco por casualidad, porque a esa edad creo que es pronto saber a lo que uno se quiere dedicar en un futuro. Lo que sí sabía es que quería algo internacional. Había vivido en varios países y hablaba tres idiomas... Un día, un compañero de clase tenía un folleto de ICADE, lo miré por curiosidad y descubrí Empresariales Internacionales (E-4). Unos meses más tarde estaba empezando la carrera en Francia.

-Se fue pronto de Asturias.

-Dejé Asturias con 6 años para irme a vivir a Lisboa, pero tengo muchos recuerdos hasta entonces. En la urbanización jugábamos al béisbol en los jardines, o cuando nevaba, que por esa época pasaba más a menudo, hacíamos muñecos de nieve y trampas en el jardín. Desde que dejamos de vivir en Asturias, volvíamos todos los veranos y recuerdo los campeonatos de paipo en la playa de Salinas con mis amigas. Desde hace 9 años veraneo en Asturias. Primero en Llanes y ahora en Salinas.

-¿Cómo era su entorno familiar?

-Vengo de una familia muy grande. Soy la pequeña de 6 hermanos. Aunque todos se consideran asturianos, solo mi hermana y yo hemos nacido ahí. Mi padre trabajaba en Cristalería Española, (ahora Saint Gobain) en la fábrica de Avilés. A mi madre no le quedó más remedio que cuidar de sus 6 hijos. Aunque yo solo viví, por ser la pequeña, seis años en Asturias, mis padres estuvieron más de veinte

-¿Le marcó mucho su estancia en el extranjero?

-Desde los seis años he vivido fuera y creo que es una de las cosas que ha hecho que sea una persona curiosa e inquieta, abierta y de alguna forma, más social. De pequeña viví en Portugal, estudié la mitad de la carrera en Francia y he trabajado en el Reino Unido en dos etapas de mi vida. Probablemente el shock más grande fue cuando nos fuimos a vivir a Lisboa y mis padres decidieron que fuera a un colegio francés. No hablaba ninguno de los dos idiomas. Eso hizo que espabilara a marchas forzadas y entre otras cosas, es donde aprendí que se podía copiar en los exámenes. Ahora, en Google, lidero equipos con miembros de distintas nacionalidades y haber tenido personalmente esa experiencia en el extranjero me ayuda a gestionarlos mejor.

-Quería dedicarse al deporte, ¿por qué?

-Mi familia siempre ha dado mucha importancia al deporte y entiendo que eso ha tenido que ver. De pequeña practicaba mucho y bueno, pensé que dedicarme a algo que me apasionaba era muy buena opción. Luego al final la vida te lleva por otro camino, en mi caso el mundo de la tecnología.

-¿Cómo acabó en Google?

-En las prácticas de tercero de carrera trabajé en SAP, una empresa tecnológica de software de gestión. Eso me llevó a trabajar en otras empresas de tecnología como Skype o Monster.com . Durante mi etapa en Skype conocí a una persona que, aunque no trabajamos directamente juntas, años más tarde me contactaría para unirme a su equipo en Google. Después de pasar 10 entrevistas, empecé en enero del 2010 a trabajar en la compañía.

-¿Qué hace exactamente?

-Tengo dos puestos diferentes dentro de Google, la gestión del equipo local de Marketing de España y Portugal y la responsable de Marketing de las apps de consumo de Google para EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Mi día a día como directora de Marketing en Google España y Portugal es de todo menos aburrido, no hay dos días distintos. Mi misión es sencilla, aunque intensa: idear estrategias que encajen a la perfección con las necesidades de los usuarios en nuestra región. En mi puesto europeo, me encargo de la coordinación del lanzamiento de productos de consumo en todos los países así como del crecimiento de los usuarios. La mayoría de mi tiempo lo paso en Chrome (el navegador de Google), el buscador de Google y la app de Gemini.

-¿Cómo es un día en su vida?

-Al tener dos puestos diferentes voy saltando de uno a otro dependiendo de las reuniones o proyectos en los que esté trabajando. Lo que no cambia es mi estructura del día, siempre que no esté viajando, claro. Me levanto a las 06.15 y, hasta las 08.15, leo correos y trabajo en cosas que requieren mucha concentración. Trabajar en los planes anuales o revisión de proyectos en los que mis equipos están trabajando. Es un momento del día que nadie te viene a hablar ni te escribe por el chat. Después de dejar a los niños en el colegio, bajo a la oficina y ahí aprovecho para reunirme con mi equipo local. A la hora de comer hago deporte en la oficina, en las clases grupales que ofrece Google y, por la tarde, me lo bloqueo más para reuniones con Estados Unidos. Por las noches, cuando los niños ya están cenados, me voy a jugar al padel.

-¿Cuántas personas hay en su equipo?

-Lidero dos equipos, uno a nivel local y otro a nivel regional. Entre ambos equipos son unas 30 personas de muchas nacionalidades distintas.

-Dijo en una conferencia que, en un proceso de selección, es más importante el que sea "espabilao y curioso" que el que tenga 5 másters. ¿Por qué?

-Hoy en día las cosas están evolucionando muy rápido y considero que muchos conocimientos se pueden quedar obsoletos. Por ejemplo, la manera en que se hace marketing está cambiado y la IA juega un papel fundamental. Nos toca volver a aprender, y en este caso el más curioso, que más ganas de aprender tenga, será el que saque más provecho de esta tecnología y aporte más valor al equipo.

Sobre Google

-¿Se imagina vivir sin Google?

-No. Google ha desarrollado y sigue desarrollando productos para hacernos la vida más fácil. Desde el Buscador, Google Maps o Gemini, la inteligencia artificial de Google que nos ayuda a todos a ser más productivos.

-¿Cómo ha cambiado la búsqueda de Google el día a día de las personas?

-La búsqueda de Google ha transformado por completo la forma en que accedemos a la información, democratizándola de una manera sin precedentes. Antes, la búsqueda de conocimiento era un proceso lento que requería ir a bibliotecas o consultar a expertos. Hoy, con solo unos clics, cualquier persona puede acceder a una inmensa cantidad de información sobre casi cualquier tema. Este cambio ha tenido un impacto enorme en la vida diaria. Educación y aprendizaje: Estudiantes, investigadores y cualquier persona con curiosidad puede profundizar en temas o aprender nuevas habilidades por su cuenta. Decisiones informadas: Nos empodera para tomar mejores decisiones, desde comparar productos antes de comprarlos hasta buscar consejos de salud o planificar viajes de manera más eficiente. Google ha evolucionado junto con nosotros, adaptándose a la forma en que usamos internet. La búsqueda ya no es solo escribir palabras en una barra, sino que se ha vuelto más intuitiva, natural y visual. Ahora podemos usar Google Lens para buscar con imágenes, o la función Rodea para buscar para encontrar información de lo que vemos en pantalla. La búsqueda por voz también nos permite encontrar respuestas de forma más rápida y sencilla. También la integración de la Inteligencia Artificial, que ha llevado la búsqueda de Google un paso más allá. Con funciones como las Vistas creadas por IA (AI Overviews), el buscador puede entender y responder a preguntas mucho más complejas, brindando resúmenes más completos y precisos. Esta integración hace que la búsqueda sea más conversacional, ya que puedes interactuar con Google para refinar tu pregunta y obtener una respuesta cada vez más específica, similar a como lo harías en una conversación con otra persona o con una IA como Gemini.

-¿Cómo afecta a Google las empresas emergentes en Inteligencia Artificial?

-Las empresas emergentes en IA actúan como un motor de innovación acelerada para Google. Al ser más pequeñas, a menudo tienen la capacidad de moverse más rápido, experimentar con ideas arriesgadas y centrarse en nichos específicos que una empresa tan grande podría pasar por alto. Esto obliga a Google a seguir mejorando y ofreciendo herramientas que sea útiles a los usuarios. Yo siempre digo a mis equipos, que hay que mirar cómo las empresas más pequeñas hacen las cosas y aprender de ellas. Tienen esa ventaja competitiva que es la agilidad, y esto, hoy en día es clave.

-¿Por qué ya no hay aparece Google Maps en el buscador?

-Es importante aclarar que, si bien la forma en que Google Maps se muestra directamente en la página principal de resultados de búsqueda ha evolucionado, Google Maps como producto independiente sigue existiendo y está tan accesible y robusto como siempre. Las directrices y las preocupaciones de la Unión Europea sobre la integración de servicios han sido un factor clave en los cambios que hemos implementado en la presentación de la información local en la Búsqueda. Esto ha significado que, en algunas búsquedas donde antes un mapa podía ser el elemento visual principal, ahora se prioriza otro tipo de información o se ofrece un acceso más claro y diferenciado a Google Maps. Sin embargo, esto no implica en absoluto la desaparición de Google Maps. Se puede acceder fácilmente a Google Maps de diversas maneras: a través de un enlace o botón destacado que suele aparecer en los resultados de búsqueda cuando la consulta tiene una clara intención local, directamente a través de su propia aplicación móvil (disponible para Android e iOS), accediendo a su sitio web independiente (maps.google.com) desde cualquier navegador. Google Maps continúa siendo una herramienta fundamental para la navegación, la exploración y el descubrimiento de lugares en todo el mundo, ofreciendo una gran cantidad de información detallada, incluyendo mapas, indicaciones, vistas de satélite, Street View y reseñas de usuarios.

-En un mundo que avanza muy rápido, ¿cómo se imagina Google en diez años?

-Es cierto que el mundo avanza a un ritmo vertiginoso, y pensar en cómo evolucionará Google en la próxima década nos invita a reflexionar sobre la tecnología y la sociedad. Yo personalmente me imagino que Google en 2035 seguirá siendo la empresa que trabaja para hacer más fácil la vida de las personas, sean cuales sean las necesidades. La manera en la que buscamos información cambiará, de hecho ya está cambiando, y Google se ha adaptado. La forma en la que nos desplazamos cambiará, y por eso ya hemos lanzado por ejemplo los coches sin conductor. En este sentido Google seguirá evolucionando según las necesidades de los usuarios.

-Ya hay voces que dicen que en veinte años no habrá email, ¿qué opina?

-Es complicado augurar cómo nos comunicaremos en 20 años…Pero le puedo decir que ya, a día de hoy, en Google utilizamos mucho más el chat que los emails . La manera en la que se trabaja es diferente.