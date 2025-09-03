Hay una Asturias en Castellón y cabe en seis salas: el impresionante museo etnográfico asturiano en Levante

Los asturianos de Castellón han demostrado que toda Asturias cabe en seis salas. El Centro Asturiano en esta ciudad, la cuarta más poblada de la Comunidad Valenciana, tiene un tesoro singular: un museo etnográfico formado por piezas auténticas aportadas por todos los socios, algunas de ellas con 200 años de antigüedad. Con ellas han reproducido las distintas escenas que representan la esencia de Asturias: desde la mina al mar, desde la montaña a la ciudad. Llama la atención especialmente una reproducción casi a escala real de la calle Galiana de Avilés, hecha por un maestro fallero castellonense.

Acceso a la sede social. Material donado por Hunosa, que en su día perteneció al Pozo Figaredo / .

“La idea fue de una de nuestras antiguas socias, Ana Miranda, ya fallecida, una avilesina que nació en el barrio de pescadores del No-Do llegada a Castellón junto a su marido, que venía a trabajar para Ferrovial”, explica Javier Álvarez García, lenense del pueblo de La Frecha que lleva 37 años residiendo con su familia en Castellón. Capitán de la marina mercante, trabajó 17 años en Gijón y en 1989, buscando salida a la reconversión del sector, encontró empleo en una empresa estibadora del puerto castellonense. Fue presidente del Centro Asturiano de Castellón y hoy sigue vinculado como secretario a esta entidad que cuenta con 116 socios. “Ana era una gran enamorada de Asturias que tuvo una visión muy inteligente de crear un museo que hoy es la envidia de todos”, destaca.

Palloza del Occidente de Asturias realizada en cartón piedra. / .

La iniciativa partió de Ana Miranda, pero el museo no hubiera sido posible sin espacio suficiente para albergarlo. Y ahí entra en juego el apoyo constante que el Ayuntamiento de Castellón ha brindado desde siempre al Centro Asturiano, subraya Javier Álvarez. Y el más importante fue la cesión de una sede con metros suficientes para poder habilitar el museo. Las relaciones entre la comunidad de asturianos en Castellón y los distintos dirigentes municipales, de un color político y de otro, siempre han sido excepcionales, apunta el secretario del Centro. Ahora, además, se da la casualidad, además, de que la actual alcaldesa castellonense, Begoña Carrasco, está casada con el hijo de un socio histórico del centro, ya fallecido, que llegó en 1973 a la zona para trabajar en la térmica de Vinaroz. Esta fue una de las actividades económicas que atrajo a algunos integrantes de la comunidad asturiana actualmente radicada en Castellón. La industria cerámica de la zona fue otro foco de atracción. También hay una parte de socios del Centro que llegaron destinados como funcionarios del Estado.

Recreación de una cocina asturiana de una casa de aldea. / .

Los asturianos ocupan hoy parte de unas instalaciones militares que quedaron en desuso, el cuartel del Regimiento Tetuán XIV, que fue traspasado en 1997 al ayuntamiento y que ahora se destina también a otras asociaciones y servicios municipales. Los asturianos fueron los primeros en acomodarse en este antiguo cuartel y en ir reformando una parte como sede social, que hoy tiene 800 metros cuadrados. Anteriormente, cuando se fundó el Centro en 1993 la sede estaba en la sidrería Pelayo, de la calle Campoamor de Castellón.

Espacio dedicado a la mar con artes pesca y fotografías de pesqueros basados en Aviles / .

El museo, uno de los grandes orgullos del Centro, se articula a través de seis estancias, “y todas contienen piezas de extraordinario valor”, subraya Javier Álvarez. Lo primero que ve el visitante es una escena típica de la Asturias minera: una bocamina hecha por entibadores de Hunosa y vagonetas procedentes del Pozo Figaredo. Ya en el primer piso hay la reproducción de una típica palloza del Occidente asturiano. “Está todo hecho en cartón piedra por un maestro fallero de Burriana”, explica el secretario de la entidad. “En la misma sala hay una recreación de una antigua cocina asturiana, con el escanu, el llar… y todo el menaje tradicional”, añade. A continuación, hay una sala dedicada al mar y la pesca, con todo tipo de piezas relacionadas con esta actividad e imágenes de la época. También hay otro espacio dedicado a la mina, con elementos auténticos aportados por los socios “ya que hay una mayoría de la Cuenca minera”. Hay una muestra de equipos de respiración autónoma, lámparas de mina y herramientas diversas. Acaso entre lo más sorprendente del museo del Centro sea una fiel reproducción a escala de la calle Galiana de Avilés hecha por el mismo maestro fallero. Es el apartado dedicado a la Asturias urbana.

Rincón de la minería. Todo lo expuesto son piezas auténticas y algunas usadas por socios del Centro. Hay una pieza de carbón extraída en su día del Pozo Figaredo / .

Y, por supuesto, hay una parte del museo dedicada a la Asturias campesina “con todo tipo de piezas, desde un aráu romano a gadaños, garabatos, cestones, xugos y gaxapos…” El museo se completa con otras muestras alusivas a la cultura de la sidra, con rincones dedicados a la cerámica autóctona de Llamas de Mouro, a las madreñas o al hórreo, con algunas de estas construcciones en miniatura. También se exponen los diversos trajes regionales que se usan en Asturias o instrumentos musicales como la gaita y el tambor.

Rincón costumbrista con una muestra de trajes regionales y un muestrario de madreñas, de diario y domingo / .

Del mismo modo, en el museo del Centro Asturiano de Castellón han dejado un espacio para hablar de los bolos y otros juegos tradicionales. Y aunque, en puridad, no sean elementos etnográficos, el museo también tiene un rincón dedicado a mostrar los trofeos deportivos y las equipaciones del equipo del fútbol sala del Centro. Ahora ya no participa en competición, pero durante 16 años dejó su huella en la liga de aficionados. Y sobre las estanterías, enmarcadas, es pueden ver las camisetas que les regalaron algunos de los asturianos que jugaron en el Villarreal como Santi Cazorla o Javi Venta. O un recuerdo de Paquito, el técnico asturiano que logró el ascenso a primera división en 1999 de un equipo cuyo “arquitecto” durante su época de gloria fue, además, el directivo de padres langreanos José Manuel Llaneza. También hay camisetas del Grupo Cultura Covadonga o del Santa Olaya de Gijón.

La vitrina de premios y equipaciones del equipo de fútbol sala del Centro. En la actualidad no participa en competición por falta de jugadores suficientes. / .

En el Centro Asturiano de Castellón tienen la costumbre de que, cuando algún equipo asturiano acude a jugar a la ciudad siempre van a visitarlos, a presentarse y ofrecerse. “Oye, estás fuera y nunca sabes lo que puede pasar. Así que, si nos necesitan, para eso estamos nosotros aquí”, apunta Javier Álvarez.