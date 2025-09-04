El asturiano de refresca a Europa: Manuel Ruiz dirige la fábrica en Alemania del grupo líder en cubitos de hielo

Es el asturiano que refresca a media Europa desde Francfort. De la fábrica de cubitos de hielo que dirige en esta ciudad alemana sale diariamente un promedio de cien mil toneladas con destino a distintos mercados europeos, pero sobre todo para Francia y Alemania. El ingeniero Manuel Ángel Ruiz González nació en Avilés hace 57 años. Es hijo de una asturiana originaria de Infiesto, María del Carmen, y de Jesús, un burgarlés que llegó a aquel Avilés del “boom” industrial de mediado el siglo XX desde Arija con los primeros trabajadores de Cristalería Española. El trabajo de su madre, taquillera en el cine Marta y María de la villa avilesina, le regaló una infancia en pantalla grande: “Todos los días salía del cole, me iba al Marta y María, merendaba allí, veía la película de turno y luego nos íbamos a casa. Me conocía a todos los actores, veía todas las películas”.

El hijo de la taquillera del Marta y María se convirtió en ingeniero industrial y, durante un tiempo, fue alto directivo en la empresa para la que trabajó su padre. Pasó por varios sectores y desarrolló una larga trayectoria laboral en España y fuera. También pasó por momentos de hiel: se quedó en el paro con 55 años. Zona de peligro laboral: era demasiado mayor para ese afán que hay en España por contratar solo a jóvenes. “Pero como hablaba francés y me manejaba en alemán, abrí el abanico de posibilidades”. Así fue como entró a trabajar en Alemania para la empresa Procubitos, un grupo español que nació en 1989 y que tiene seis plantas de producción. Una en Francfort, otra en Verona (Italia) y cuatro en España. En Valencia, Ávila, Cádiz y Gijón. El grupo cuenta con 16 centros de distribución por toda Europa y atiende a más de 13.000 clientes. Es la empresa líder del sector en el Viejo Continente: produce más de 800 toneladas diarias de hielo, según los datos que ofrece en su página web.

Manuel Ruiz está al frente de las operaciones de la planta de Francfort desde noviembre de 2023. Tiene en Barcelona a su mujer, María José (asturiana e ingeniera como él) y a su hijo Adrián, de 18 años. Cada poco vuela a la Ciudad Condal para verlos. Confiesa que, desde el primer momento, se sintió muy integrado en la factoría cubitera alemana. “Este es un negocio que tiene un componente muy fuerte de estacionalidad”. Explica el ciclo productivo: “Tenemos un perfil bajo en enero y febrero, pero ya te pones a tope en marzo. Y así hasta agosto, fabricando 24 horas al día, 7 días a la semana. Más adelante ya puedes hacer paradas y te pones a producir de lunes a viernes, bien sea a tres turnos o bien sea a dos turnos. Y empiezas a buscar nuevos trabajadores temporales para la siguiente campaña de verano”.

En la fábrica de Francfort “en condiciones normales, cuando estamos produciendo 24 horas al día fabricamos entre 100.000 y 110.000 kilos diarios”, indica Ruiz. Matiza que la producción anual “depende de cuánto tiempo estés trabajando las 24 horas diarias los 7 días de la semana, o de que estés produciendo a tres turnos o a dos turnos. Pero, para hacerse una idea, estamos hablando de entre 20 y 25 millones de kilos al año”. Por kilo salen entre 10 y 12 cubitos.

El método de producción en Alemania no es igual que el de la factoría en Asturias. Lo explica Manuel Ángel Ruiz: “En Gijón se trabaja como si fuera una cubitera como la de nuestra nevera, pero gigante, por así decirlo. Se meten esas cubiteras en un túnel para que se enfríen, luego sacas los cubitos y ya los tienes. Nosotros, en cambio, tenemos unas máquinas que tienen unos cilindros de unos 4 o 5 metros de altura que se rellenan de agua. Esos tubos están metidos a su vez dentro de un cilindro más grande que se rellena con amoniaco líquido, lo que enfría el agua”. El agua del interior del cilindro se va congelando de fuera hacia adentro. Y ahí, según el producto que deseen producir, van modulando: “Hacemos que se congele del todo ese interior si vamos a fabricar cubitos. O lo dejamos con un agujero en el medio para hacer el picado, lo que se conoce como el hielo para mojito en España”. Cuando todo el interior está congelado se hace caer ese cilindro helado y una sierra cortadora va haciendo los cubitos.

Los mercados principales son Alemania y Francia, “donde prácticamente la totalidad del hielo que vende el grupo en ese país sale de aquí, aunque a algunos clientes les llega desde las fábricas de España”. También venden a Bélgica, los Países Bajos, la República Checa o Finlandia. “Todo aquel que necesite hielo y se dirija a nosotros, se lo suministramos”, añade Ruiz.

Un cubito es un cubito, un paralepípedo o un cilindro de agua congelada. No debería haber más misterio a la hora de que los consumidores elijan entre distintos productos. De todas formas, Ruiz apunta que sí existen algunas particularidades en el mercado de algunos países. “El grupo ha comprado una fábrica en Polonia. Hace poco estuve allí y en Polonia es costumbre que el hielo sea más pequeñito que el que hacemos nosotros. Y que lleve un agujero dentro. Eso es muy clásico del mercado polaco. En Polonia es lo que hay. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé”, reconoce.

Con un producto tan básico, el “quid” para diferenciarse del competidor y aventajarlo en el mercado está en otros aspectos del negocio: “Una de las claves es la disponibilidad. Tener la capacidad de poder darle a los clientes hielo cuando realmente lo necesiten. Yo te puedo vender un camión de hielo en febrero, pero ¿qué va a pasar cuando en julio haya una ola de calor y me pidas siete camiones? Es un plus el hecho de que nosotros tengamos esa disponibilidad, en un momento determinado, para dar los volúmenes que nos piden los clientes. Eso y que seamos ágiles a la hora de servirlo”.

En un negocio tan estacional, donde las olas de calor disparan brutalmente la demanda, otra de las claves es tener suficiente hielo almacenado: “Como te lleguen tres olas de calor seguidas da igual el stock que tú hayas hecho. Te lo soplas en una semana, es brutal. Porque el cliente tiene miedo: si necesita tres camiones te va a pedir cinco. Entonces tienes que tener previsiones de producción”. Para poder responder hay que ir más allá de los partes meteorológicos a corto plazo. Hay que tener vista larga: “Nosotros, en producción, tenemos un arma interesante. Es decir: yo tengo claro que en algún momento del mes de julio va a estallar la bomba (la ola de calor), con lo cual voy a ponerme a saco a producir. Lo tengo que tener todo listo para arrancar en marzo; 24 horas, 7 días de la semana. Producimos y empezamos a almacenar, tanto aquí, donde tenemos un almacén chiquitito, como en otros almacenes externos. Entonces, ¿cuál es mi ventaja? Que, en un momento dado, según apriete el calor, yo puedo pisar el freno y en vez de estar produciendo de continuo hasta el día 31 de agosto, puedo bajar el ritmo antes”. Ya ven que un cubito es un cubito. Pero hay mucho más.