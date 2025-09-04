Los asturianos de Torrevieja celebran las fiestas de la Santina

El Centro Asturiano de Torrevieja prepara sus fiestas en honor a la Virgen de Covadonga, que se celebrarán entre los días 5, 6 y 7 de septiembre.

El viernes, en el Parque de la Estación, a las 20 horas, comenzará la Fiesta de las Asociaciones.

El pregón será el sábado día 6 a las 20 horas. Correrá a cargo de Iñaki Isidro Sánchez, comunicado local y director de la radio “Onda Azul” de Torrevieja. A las 20: 30 horas comenzará la actuación del cantante asturiano Goyo Suárez, ganador del concurso de talentos “Operación Siglo XXI” de TPA.

El domingo, día 7, tendrá lugar la procesión en honor a la Santina. A las 10:30 horas partirá desde el Centro Asturiano hasta la iglesia de San Roque, con gaitas y tambores del grupo “L’Estruendu”, del Centro Asturiano de Alicante. La misa comenzará a las 11 horas en la mencionada parroquia y, tras la eucaristía, habrá un pequeño concierto del grupo de gaitas.

La celebración de las fiestas de la Santina del año pasado en Torrevieja. / .

A las 12:30 horas será la procesión de vuelta desde la iglesia de San Roque a la sede del Centro Asturiano, acompañados por autoridades asturianas y torrevejenses y, por supuesto, del grupo “L’Estruendu”.

Posteriormente, a las 14:30 horas, en el restaurante El Huertano se celebrará la tradicional comida de hermandad. A las 20 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen tendrá lugar el festival folklórico. Actuará el grupo de baile de la Agrupación Artística Gijonesa dirigido por Paula Álvarez Cueto. De la misma entidad gijonesa actuarán Goyo Suárez, Gonzalo Anátole, Emilio Dorado, Estefanía Ramírez, Magali, Zulima y Manolo Menéndez. También saldrá a escena el grupo de teatro “Gigia”, que representará “Ludivina la adivina” y “Forofo”. El grupo está dirigido por Mery Suárez. La entrada para este festival es gratuita.