El Muséu del Pueblu d'Asturies recibe en Tenerife el reconocimiento de los antropólogos españoles
Los antropólogos españoles distinguen la labor desarrollada en el Muséu del Pueblu D’Asturies. Juaco López, director de este centro museístico gijonés, recogió este jueves el galardón de la Asociación de Antropología del Estados Español (ASAEE) en el marco del XVII Congreso Internacional que esta asociación celebra en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) entre el 2 y el próximo día 5 de septiembre.
El primer galardón de ASAEE a las exposiciones antropológicas distinga la muestra “La cestería en Asturias. Una técnica milenaria 100 % ecológica”, que tuvo lugar en el Muséu entre abril de 2020 y mayo de 2021.
El galardón, recogido por Juaco López en el Aula Magna de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, supone un gran reconocimiento, por parte del mundo académico de la antropología española y de los museos de antropología que son miembros de esta asociación, a la labor del Muséu del Pueblu d’Asturies. Según ASAEE, la exposición premiada del Muséu del Pueblu d’Asturies “fue un ejemplo de investigación, montaje y difusión, así como de coordinación con otros museos de la Red de Museos Etnográficos de Asturias”. Para los integrantes de esta asociación fue “Una exposición que mostraba la diversidad y la evolución de la cestería en Asturias desde formas muy antiguas a la absoluta modernidad de ‘Artesanías Forcinas’”.
La investigación para hacer esta exposición comenzó en 2003 con un trabajo de campo encargado por el Muséu del Pueblu d’Asturies que duró tres años. En ese trabajo se entrevistó, grabó y fotografió a veinticinco cesteros asturianos, a los cuales se adquirieron diferentes tipos de cestas para la colección del museo. La mayoría de esos cesteros ya han fallecido sin dejar heredero en el oficio. Además de la exposición, como resultado de este trabajo de campo también se editó una serie de 16 monografías, que es accesible en la web de la Red de Museo Etnográficos de Asturias, y la obra “La cestería en Asturias”, de José Antonio Fanjul Mosteirín, Fernando Rodríguez del Cueto y David Expósito Mangas, editada por la Red de Museos Etnográficos de Asturias y el Muséu del Pueblu d’Asturies, También y el documental «La nasa de blingas», que puede verse en Youtube.
A partir de este proyecto, el Muséu también propuso a los otros museos etnográficos asturianos incluidos en la red que hiciesen exposiciones sobre cestería, mostrando sus propios fondos. Así lo hicieron varios de los museos que integran esa red: Museo Etnográfico de Grau, Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”, Ecomuseo de Somiedo, Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, Museo Marítimo de Asturias y Museo Etnográfico de Quirós.
