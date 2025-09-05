El músico ovetense Pablo González dirigirá la gran Orquesta de Île-de-France: "Me siento honrado y feliz"

Pablo González (Oviedo, 1975) ha sido nombrado nuevo director musical de la Orquesta Nacional de Île-de-France. Asumirá sus funciones a partir de septiembre de 2027 durante cuatro temporadas artísticas. "Pablo González ha dirigido a la orquesta en varias ocasiones, dejando siempre una honda impresión en los músicos por su exigencia y su compromiso", señaló Pierre Brouchoud, director general.

"Me siento profundamente honrado y sinceramente feliz", expresó González por el nombramiento: "Desde nuestro primer encuentro, me impresionaron el extraordinario compromiso, la vitalidad artística y la notable versatilidad de esta orquesta. No es solo un conjunto excepcional, sino también una institución socialmente comprometida que desarrolla una importante misión educativa, en perfecta sintonía con mis propios valores. Espero con entusiasmo la temporada 2027-2028, en la que emprenderemos juntos esta apasionante aventura artística. Hasta entonces, mi corazón está lleno de ideas, esperanzas y una sincera gratitud por la confianza que se me ha otorgado".

Pablo González Bernardo es uno de los directores españoles más prestigiosos y con mayor proyección internacional en la actualidad.

Criado en un ambiente familiar propicio gracias al gusto musical de sus padres, González decidió irse, una vez terminados sus estudios superiores en el Conservatorio (con 17 años), a la Guildhall School of Music and Drama de Londres para ampliar sus horizontes y perfeccionar sus nociones de flauta. Sin embargo, sería en esta prestigiosa escuela londinense donde encontraría su vocación hacia la dirección y donde, con tan solo 20 años, empuñaría por primera vez la batuta.

Sus ansias de aprender y mejorar le llevaron a ser director asistente de la London Symphony Orchestra con sir Colin Davis, un periodo breve pero intenso donde González se empapó de la experiencia y sabiduría de Colin hasta que el diagnóstico de un síndrome de fatiga crónica le obligó a suspender cualquier actividad y le mantuvo cinco largos años alejado del pódium.

No obstante, a pesar de este revés, González comprendió que la música era una carrera de fondo y, lejos de claudicar, mantuvo intactas sus aspiraciones y siguió creyendo en sus posibilidades. Sus victorias en el Donatella Flick Conducting Competition" (2000) y en el Premio Internacional de Dirección de Cadaqués (2006) lo asentaron definitivamente en el panorama nacional, comenzando una carrera repleta de éxitos entre los que podemos citar su cargo como principal director invitado de la Orquesta Ciudad de Granada desde 2008, la dirección titular de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña entre 2010 y 2015, la dirección titular de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española entre 2019 y 2023 y un sinfín de colaboraciones con las sinfónicas más prestigiosas del panorama nacional, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Filarmónica de Galicia y Orquesta Sinfónica de Tenerife, de la que será principal director invitado en el presente curso.

Paralelamente, ha desarrollado una importante carrera a nivel internacional en la dirección de formaciones como la Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Filarmónica Real de Lieja, la Filarmónica de la Radio Alemana de Saarbrücken y Kaiserslautern, la Filarmónica de Dresde, la Hallé de Mánchester, la Filarmónica de Varsovia, la Orquesta della Svizzera Italiana, la London Symphony Orchestra (a la que regresó en 2010), la Filarmónica de Radio Francia o la Konzerthausorchester de Berlín.

Su especialización y enfoque interpretativo del repertorio romántico y posromántico centroeuropeo (de autores como Gustav Mahler o Richard Strauss) lo han elevado por sus resultados artísticos, realizando incluso varios trabajos discográficos.

Sin embargo, González también ha cultivado el ámbito teatral y dirigido varias óperas como "Tosca", "Don Giovanni" y "Madama Butterfly" (en la Ópera de Oviedo), "L’elisir d’amore", "Carmen", "La Voix Humaine", "Una Voce in Off", "La flauta mágica", "Daphne" o "Rienzi" (en versión concierto).

Además, González es el director musical de "Hänsel und Gretel", la ópera de Humperdinck que abrirá, el próximo viernes 12 de septiembre en el Teatro Campoamor, la 78.ª Temporada de Ópera de Oviedo.