Sidra el Gaitero cumple 135 años en Madrid con un homenaje a los emigrantes asturianos

La compañía asturiana Sidra el Gaitero conmemoró este jueves en Madrid su 135 aniversario celebrando un almuerzo para reunir homenaje a la "memoria migrante", en una ciudad que se ha convertido en lugar de encuentro para miles de asturianos y de tantos otros que llegan de fuera y que cuentan con raíces asturianas.

En imágenes: la fiesta de aniversario de Sidra El Gaitero / Sidra El Gaitero

"Un gesto cargado de simbolismo, pues si El Gaitero nació con la vocación de acompañar a cada asturiano lejos de su hogar, Madrid representa hoy ese cruce de caminos donde confluyen raíces asturianas y latinoamericanas", aseguran desde la empresa.

Esta cita, que no pudo organizarse hace cinco años por la pandemia, rindió tributo a los vínculos entre Asturias y América Latina a través de la sidra como símbolo de pertenencia, afecto y regreso. "Fue un acto de reconocimiento a quienes llevaron consigo la cultura sidrera como símbolo de identidad y también un gesto de reencuentro, donde la sidra volvió a brindar por quienes partieron, por quienes regresaron, y por quienes siguen llevando en el corazón el sabor de sus raíces", destacan.

El encuentro fue una especie de previa del del Día de Asturias (8 de septiembre) y contó con la presencia de 30 invitados, destacando personalidades como el decorador Lorenzo Castillo, la escritora Alejandra G. Remón, Natalia Bayona (directora ejecutiva de World Tourism Organization), María Fdez. Macías (ex agregada cultural de la embajada de Colombia en España y fundadora de Artizense), las venezolanas Eliza Arcaya y Johanna von Müller-Klingspor o las artesanas, las artistas Alexia Álvarez de Toledo y María Vega de Seoane o María de León Castillejo, entre otros.

El lugar elegido elegido para la celebración fue el restaurante Ovillo, proyecto del chef Javier Muñoz-Calero.

La historia de El Gaitero está profundamente ligada al fenómeno migratorio. Desde finales del siglo XIX, cuando miles de asturianos partieron hacia América en busca de nuevas oportunidades, la sidra se convirtió en un nexo con la tierra que dejaban atrás. A bordo de los barcos y en las maletas de los indianos, la botella con la etiqueta de El Gaitero cruzaba los mares para mantener vivas las raíces.

El menú, diseñado específicamente para la ocasión, ofreció una secuencia de aperitivos y platos inspirados en cada una de estas culturas, creando un recorrido culinario que reflejó el mestizaje emocional y gastronómico entre Asturias y América Latina.