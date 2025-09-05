La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan
El cantante Enol, la emprendedora Alba González y la integrante de Axolotes Mexicanos, Olaya Pedrayes, son los protagonistas del nuevo capítulo de esta tertulia de asturianos en la capital que organiza LA NUEVA ESPAÑA
Ya está disponible el último episodio “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su último capítulo.
El cantante Enol, la emprendedora Alba González, que trabaja en el mundo de las startup, en una fundación como experta en estrategia y desarrollo de negocio, y Olaya Pedrayes, una de las integrantes de la banda española de pop indie Axolotes Mexicanosa, se reúnen en la sidrería La Chalana del Mercado Barceló para charlar en un videopodcast conducido por el periodista Xuan Fernández y que se enmarca dentro del proyecto Asturias Exterior, dirigido a la comunidad de asturianos que viven lejos del Principado.
En esta tercera entrega, que llega después de que la primera y la segunda superasen las 200.000 visualizaciones en todos sus canales (redes sociales, vídeo y audio), los invitados hablan de cómo afrontan los jóvenes asturianos la vida en Madrid, el momento de la música y también de la peripecia de Enol, reconocido cantante, que fue caminando desde Madrid hasta Gijón. También hay una interesante reflexión acerca de las redes sociales y su influencia en la sociedad.
Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado.
Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.
