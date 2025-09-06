La historia de la diseñadora de Piedras Blancas que "pinta" el Día de Asturias con gaitas y sidra

Marga Castaño (Langreo, 1973) es una diseñadora asturiana afincada en Madrid desde finales de los noventa. Trabajó en grandes agencias del sector hasta que, en 2014, tomó una decisión que marcaría su carrera y de la que no se arrepiente: “Cambié de rumbo y monté mi propio estudio para poder hacer proyectos fuera de la vorágine de las multinacionales. Me di cuenta de que había dejado de utilizar las manos y quería retomar el lado artístico, volver a la esencia de mi profesión”, explica.

Asturiana de origen —con DNI en Langreo, aunque criada en Piedras Blancas (Castrillón)—, Castaño regresó a esa “esencia” junto a otro socio y fundó el estudio Apéritif, bautizado así porque el proyecto nació un fin de semana en París, durante un aperitivo.

“Preferimos recordar lo básico y hablar de ideas que mueven y nos mueven. Porque, por muchas vueltas que dé todo, despertar el hambre, las ganas de más y de mejor seguirá siendo la esencia de cualquier proyecto interesante. Como la de un buen aperitivo”, puede leerse en su web.

Hoy Castaño está de enhorabuena: ha sido la diseñadora elegida por El Corte Inglés para crear el cartel del Día de Asturias, inspirado en la sidra y la gaita. “Lo sé, suena a cliché, pero tiene su porqué. La gaita porque es un sonido que me emociona desde que me vine a vivir a Madrid hace ya unos cuantos años. Quizá al vivir fuera resignificas las cosas: incluso aquellas que antes me pasaban desapercibidas ahora me ponen los pelos de punta. Y la sidra, por ese ‘culete’ que compartía con mi padre en la sidrería cada vez que subía a Asturias de visita. Él, con su arte del escanciado: a la temperatura justa, con el ángulo adecuado y con ojo crítico cuando el líquido no rompía bien en el cristal. Manías de padre que ahora echo mucho de menos”.

En la ilustración —que puede verse haciendo clic en el archivo que va adjunto encima de estas líneas— también aparecen guiños a la historia de Justina Castañón, pionera de la gaita fallecida en 2019. “Decidí hacer una especie de homenaje planteando la figura de una mujer gaitera como eje de la composición”, cuenta.

La obra desarrolla una fórmula visual inspirada en los símbolos celtas y sus simetrías, “muy presentes también en la cultura asturiana”, señala. En el corazón de la composición, la artista vuelve a la sidra: “Me parecía bonito que el corazón fuera la flor del manzano”.

Para Castaño, haber sido elegida tiene un componente sentimental. Estudió Bellas Artes en Salamanca yr al poco se abrió un hueco en Madrid, dentro de una industria muy competitiva.

Su estudio arrancó con fuerza, participando en campañas como la del Orgullo para el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Manuela Carmena. “Fue una época de mucha creatividad, con varias agencias implicadas y un gran nivel de calidad”.

Actualmente, desde su estudio gestionan numerosas campañas para diferentes marcas e instituciones. Ella siempre se encarga de realizar el primer boceto y se centra en la parte artística, justo lo que buscaba al montar su propio negocio.

Aunque vive en Madrid, mantiene a Asturias muy presente: la define como “refugio climático” y pide “aprovecharlo bien, hacer buen uso de la tierra y cuidarla”.

No descarta regresar algún día, convencida de que el teletrabajo —“lo único bueno que dejó el covid”— ha normalizado la profesión a distancia. Como tantos otros asturianos en distintos sectores, se plantea asentarse en el Principado e ir a Madrid solo cuando lo requiera. De momento, Castaño pinta el Día de Asturias.