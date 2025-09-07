La crónica del "sportinguista volador" desde Riazor: La marea rojiblanca se queda sin premio en los últimos minutos

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Después de una semana en Asturias, con la victoria ante la Cultural aún en la memoria, tocaba un nuevo viaje rojiblanco. El viernes salimos desde Llanes rumbo a A Coruña, con parada para comer en Ribadeo. Era apenas la segunda vez que pisaba Galicia y la primera en A Coruña. Viajamos algunos miembros de la peña La Villa de Quini desde México, acompañado entre otros de nuestro vicepresidente, Manolo Martínez.

Llegamos a media tarde y, tras dejar las maletas, dimos un paseo por los alrededores para conocer la ciudad. Ya por la noche llegó una sorpresa: coincidimos en el mismo hotel que la plantilla del Sporting, lo que nos permitió recibir al equipo, saludar a algunos jugadores y compartir con ellos un momento especial que nos llenó de ilusión.

Diego Bada, a la derecha, con Guille Rosas en el medio y otro aficionado / LNE

El sábado amanecimos con esa mezcla de nervios y ansiedad propia de los días grandes. Sabíamos que nos esperaba un partido de mucha rivalidad entre gijoneses y coruñeses, en un escenario histórico como Riazor. Al mediodía nos concentramos en la Plaza de María Pita, que se tiñó de rojiblanco con cientos de sportinguistas llegados desde Asturias. El ambiente era una auténtica fiesta: cánticos, banderas y la sensación de que, por unas horas, el corazón de La Coruña latía al ritmo del Sporting.

A las dos y media comenzó el cortejo Sportinguista, una procesión que se prolongó durante unos 40 minutos. Cruzamos gran parte del centro de la ciudad, pasando por sus calles principales y bordeando las playas de Orzán y Riazor, hasta llegar al estadio. Fue impresionante ver cómo desde primera hora la ciudad estaba tomada por camisetas rojiblancas, llenando terrazas y rincones con un ambiente inmejorable.

Dentro del estadio, más de 2.000 sportinguistas nos reunimos en una en el estadio de Riazor, especialmente en la esquina de la zona visitante, aunque en todas las gradas se podían distinguir bufandas y camisetas rojiblancas. El Sporting saltó al campo con la idea clara de mantener la portería a cero, mostrando una defensa sólida. El primer tiempo fue del Deportivo, que llevó la iniciativa y tuvo más llegada. En el segundo tiempo, el Sporting salió con una actitud más ofensiva y pronto estuvo a punto de adelantarse con un cabezazo de Gelabert que se estrelló en el poste. Un minuto después, el Dépor respondió con otro disparo a la madera. El partido se convirtió en un ida y vuelta, más abierto y entretenido.

Cuando ya parecía que el empate se daba por bueno, una pérdida de balón de Justin Smith cerca del área rival, al que le robaron la cartera al verse un poco lento con el balón en los pies, provocó una contra que desencadenó en una falta innecesaria cerca del área y que derivó en un golazo de Dani Barcia. El mazazo llegó en los últimos minutos, dejando al Sporting sin un valioso botín y con la sensación de haber dejado escapar un punto muy trabajado en uno de los estadios más complicados de la categoría. Fue otra desilusión de esas que duelen al final, aunque también se vio un equipo más competitivo que en el pasado reciente. La mano de Garitano empieza a notarse en la solidez defensiva, pero aún falta más creatividad en ataque y, sobre todo, un delantero de esos “killers” que resuelven partidos con una jugada.

Aun así, es pronto para sacar conclusiones. Este Sporting tiene trabajo por delante, pero las bases parecen más firmes que el año pasado. Habrá que ver cómo reacciona tras este golpe final y si sabe evitar esas crisis que tanto daño nos han hecho en otras temporadas.

Nosotros decidimos quedarnos una noche más en A Coruña para seguir disfrutando de la ciudad. He de reconocer que me impresionó su puerto, sus calles y su belleza. El domingo emprendimos el regreso a Llanes para continuar una semana más en la tierrina, justo en días de fiesta grande: la Virgen de la Guía y el Día de Asturias. No hay mejor manera de celebrarlo que estando aquí, disfrutando de mis raíces y dando gracias tanto a la Virgen de Guía como a la Santina por darme la oportunidad de regresar tan seguido a esta tierra que tanto quiero

El próximo domingo, el Sporting recibirá al Burgos en El Molinón, y allí estaremos como siempre, apoyando al equipo. Ojalá sirva para levantar la cabeza tras la derrota en Riazor y sumar tres puntos que mantengan al equipo en la parte alta de la tabla.

Estas semanas han sido intensas, entre viajes, emociones y la alegría de disfrutar de nuestra tierra. Ahora solo queda tener confianza: que el Sporting siga creciendo, que cada partido sea una nueva oportunidad y que nosotros, como afición, sigamos acompañando y apoyando al equipo, viviendo cada momento con la pasión que nos caracteriza, haciendo que los kilómetros y las horas de viaje desde México sean un sacrificio que realmente valga la pena.