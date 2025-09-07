La Santina también luce en Madrid: todas las fiestas que están programadas en la capital por el Día de Asturias

El Día de Asturias, 8 de septiembre, que se celebra el lunes en el Principado, no solo tiene recorrido dentro de las fronteras de la región.

En Madrid, donde residen y trabajan unos 40.000 asturianos, principal núcleo de la diáspora astur, hay programados varios actos con motivo de esta fecha, aunque muchos de ellos se celebrarán en días posteriores al 8 de septiembre. A continuación, un repaso de todas las festividades asturianas en Madrid.

Una procesión en el barrio de Salamanca

Este sábado, 6 de septiembre, la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de Madrid celebró su fiesta patronal con motivo de la solemnidad de la Santina. La misa comenzó a las 19.00 horas en la parroquia, situada en la calle Francisco Silvela, en pleno barrio de Salamanca, y fue seguida de la tradicional procesión con la imagen de la Virgen, que reunió a decenas de personas en las calles colindantes.

“Es un momento muy emocionante”, asegura Antonio Alcalde, párroco de Nuestra Señora de Covadonga. A las 20.00 horas tuvo lugar una segunda misa.

Espicha del Centro Asturiano

El Centro Asturiano de Madrid, la institución de la diáspora más representativa de la capital, celebrará el Día de Asturias el domingo 21 de septiembre con una romería en la Quinta Asturias, la finca del Centro situada en la carretera de Extremadura.

El periodista Juan Ramón Lucas será el encargado de pronunciar el pregón, tras el cual se celebrará una misa y una procesión con la Santina. Habrá actuaciones musicales a cargo de la Agrupación Folclórica L`Albora, la banda de gaitas El Centru y el coro Ecos. También están programadas una espicha de sidra, torneos deportivos, baile de romería y una actuación especial de la tuna del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, Argentina.

Misa y cena en Guadarrama

La Casa de Asturias de Guadarrama celebrará el Día de Asturias el sábado 20 de septiembre, con una misa tradicional asturiana acompañada de gaita y tambor. Asistirá María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, además de otras autoridades locales. Posteriormente se ofrecerá una cena para los socios y asistentes. La semana siguiente tendrán lugar las fiestas de Guadarrama.

En Alcobendas, dos jornadas

La Casa de Asturias de Alcobendas celebrará el Día de Asturias en dos jornadas: el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre. Las fiestas comenzarán el sábado a las 19.00 horas en la plaza cubierta de La Esfera, con una actuación del grupo Entós. La entrada será gratuita e incluirá degustación de empanada, sidra y dulces para los asistentes. Al finalizar habrá bailes de salón. El domingo, a partir de las 11.30 horas, en la misma plaza, se celebrarán la procesión y la misa en honor a la Santina.

Mucha actuación musical en Alcalá de Henares

La Casa de Asturias de Alcalá de Henares ha programado los festejos para el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre. El sábado la jornada arrancará con actuaciones musicales de Daniel Meré y Sanguino y Romero, a las 20.30 y a las 21.30 horas respectivamente, en el parque de Sementales. El domingo la procesión comenzará al mediodía desde el Ayuntamiento hasta la Catedral Magistral. También habrá actuaciones de Las Pandereteras Ruxideras, Daniel Meré, L`Alborá y la banda de gaitas El Centru. A las 13.00 horas se celebrará la misa y a las 13.45 la tradicional subasta del ramu.

Mina Longo en Tres Cantos

La Casa de Asturias de Tres Cantos, por último, celebrará el Día de Asturias el sábado 20 de septiembre con un concierto de la cantante asturiana Mina Longo en el teatro municipal de la localidad. Posteriormente tendrá lugar una espicha.