Los 300 héroes asturianos de la II Guerra Mundial: Joseph Rodríguez pilota planeadores en la liberación de Francia

El proyecto de investigación "Asturians under american flag" ("Asturianos bajo bandera americana"), desarrollado por expertos asturianos en historia militar, ha logrado rescatar 300 biografías de descendientes de emigrantes asturianos que lucharon en las filas del ejército de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y en otros conflictos posteriores como la guerra de Corea o la de Vietnam. La mayor parte de ellos eran hijos de asturianos que se habían establecido en Tampa (Florida). Muchos de ellos lograron brillantes hojas de servicio y algunos, la más altas condecoraciones del Gobierno estadounidense. Este artículo resume una de esas 300 biografías de los héroes que dio la emigración asturiana a América.

Joseph Raymond Rodríguez, que nació en el pueblo de Arlós, Llanera (Asturias), el 8 de febrero de 1920, no crecería en su pueblo ni región natal. A los pocos meses de edad sus padres partirían a la emigración. El destino fue Estados Unidos donde, con 22 años, le esperaría una aventura bélica de la que, afortunadamente, regresó con vida. Como muchos hijos de emigrantes asturianos a EEUU lucharía bajo bandera americana. A Joseph le tocó el cuerpo de planeadores y como piloto de estos sigilosos transportes de tropas participó, entre otras, en la operación “Dragoon” sobre la Francia ocupada. Se ejecutó en agosto de 1944 al objeto de aliviar a las tropas aliadas de la presión que estaban sufriendo en el frente de Normandía, donde dos meses antes se había producido la gran invasión del continente.

Joseph Raymond fue el tercero de los cinco hijos del matrimonio formado por Manuel Rodríguez García, un asturiano de Arlós nacido el 4 de marzo de 1892, y Josefa Llana Suárez, una avilesina nacida el 16 de febrero 1892. La familia emigró a EEUU al poco de nacer su tercer retoño. El 19 de mayo de 1920 partieron del puerto de Le Havre, en Francia, con destino a New York. Se establecieron en Canton (Ohio) donde Manuel comenzó a trabajar como empleado de la Timken Roller Bearing Company.

Joseph, después de cuatro años de High School, siguió los pasos de su padre y comenzaría a trabajar también en la Tinken Roller Bearing Company hasta su alistamiento el 4 de enero de 1942 en Fort Hayes, Ohio.

Se especializa como piloto de planeadores en la base aérea de South Plains en Lubbock (Texas). Sirvió posteriormente en el 17th Troop Carrier Squadron, 64th Troop Carrier Group, 51st Troop Carrier Wing de la 12th Fuerza Aérea en el teatro de operaciones del Mediterráneo hasta el 31 de agosto de 1945. Participó en misiones sobre Francia el 15 y 18 de agosto de 1944 como parte de la operación “Dragoon”. Partió del aeródromo de Ciampino (Italia) y soltó paracaidistas americanos y británicos sobre el área de Le Muy, al suroeste de Francia.

La operación "Dragoon" (Dragón) permitió desembarcar a fuerzas aliadas entre Tolón y Cannes, que entonces todavía era parte de la Francia ocupada por los nazis. Así, el ejército alemán se vería obligado a destinar nuevas fuerzas a esta zona, lo que aliviaría la presión sobre los soldados aliados que luchaban y estaban atascados en el frente de Normandía. Antes de la invasión se produjo un taque combinado de planeadores y paracaidistas en las playas del desembarco. Aunque hubo una densa niebla que dificultó el aterrizaje de los planeadores, las pérdidas fueron leves. Allí estuvo un asturiano de Llanera.

El planeador, tal como decía el general estadounidense William C. Westmoreland, era el único avión construido para estrellarse. En mayo de 1940, los paracaidistas alemanes demostraron la efectividad de este sigiloso sistema para el transporte de tropas y el asalto por sorpresa en la toma del Fuerte Eben-Emael. Con 78 soldados (y su equipo) a a bordo, 11 planeadores de asalto DFS 230 fueron remolcados por 11 aviones de transporte Ju 52 hasta un punto a 2.670 metros sobre Aquisgrán, Alemania. Allí los planeadores se soltaron y fueron descendiendo silenciosamente durante unos 32 kilómetros a través de una franja de Holanda antes de aterrizar dentro de los muros del fuerte, donde había una guarnición superior a 600 soldados. En 20 minutos habían tomado una fortaleza supuestamente inexpugnable.

Los aliados tomaron nota y EE UU comenzó la producción de planeadores y el entrenamiento de pilotos como el llanerense Joseph Rodríguez. La Waco Aircraft Company fue la empresa que finalmente terminó un prototipo que cumplía con todos los requisitos estructurales y de pruebas de vuelo del Ejército para el potente modelo de 15 plazas, llamado CG-4A. El planeador pesaba 1.767 kilos en vacío y podía volar con un peso de emergencia de 4.000 kg. El Waco podía transportar diversas cargas, además del piloto y el copiloto: 13 soldados de infantería y su equipo; un jeep y cuatro pasajeros; o un cañón obús de 75 mm y 18 cartuchos de munición, además de tres pasajeros. Las 16 empresas estadounidenses contratadas para construir planeadores fabricaron 13.909 Waco CG-4A antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial.

Joseph Rodríguez sirvió como uno de los muchos integrantes del 64.º Grupo de Transporte, activado el 4 de diciembre de 1940. Se trasladó a Inglaterra en agosto de 1942 y recibió entrenamiento adicional. Asignado a la Duodécima Fuerza Aérea. Se trasladó al teatro de operaciones del Mediterráneo en noviembre-diciembre de 1942. Voló su primera misión el 11 de noviembre, desembarcando paracaidistas en Maison Blanche. Lanzó paracaidistas para capturar aeródromos durante la batalla de Túnez. Soltó paracaidistas cerca de Gela y Catania cuando los Aliados invadieron Sicilia en julio de 1943. Lanzó paracaidistas cerca de Avellino durante la invasión de Italia en septiembre de 1943 para destruir un puente en la línea de suministro del enemigo a Salerno. Participó en el asalto al sur de Francia en agosto de 1944, en la mencionada operación "Dragoon”, lanzando planeadores y paracaidistas en la zona de batalla. También apoyó a los partisanos en el norte de Italia a principios de 1945 lanzando paracaidistas, suministros y panfletos de propaganda tras las líneas enemigas.

Joseph Raymond Rodríguez recibió la Air Medal por su participación en la Operación “Dragoon” en 1945 y el 9 de diciembre de ese mismo año, ya terminada la guerra, contrae matrimonioo con Naughty Gonzalez en Burgettetown, Washington, Pennsylvania. El matrimonio tendrá dos hijos, Joseph Jr. y Deborah. El llanerense Joseph R Rodríguez falleció el 12 de febrero de 2006 muy lejos de su tierra, en Farmington, Ontario, New York.