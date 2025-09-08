"¿Qué es Asturias para ti?" Responden los bisnietos argentinos de la emigración asturiana

El colegio laico Nuestra Señora de Covadonga de Santa Fe, Argentina, es un caso excepcional de defensa de la asturianía. En este centro que nació en 1992 vinculado al Centro Asturiano de Santa Fe tiene unos 500 alumnos y mucha lista de espera. Además d e las asignaturas habituales todos reciben formación sobre la cultura, la historia y las tradiciones asturianas. LA NUEVA ESPAÑA ofreció a la dirección de este colegio asturiano al otro lado del mar que cuatro alumnos respondieran por escrito a una pregunta: «¿Qué es Asturias para tí?». Esto es lo que respondieron.

"Los lugares que quieres", por Emilia Bono

Los lugares importantes en nuestra vida no siempre son aquellos donde nacimos o en el que vivimos, sino que son esos que aprendemos a querer a la distancia, incluso sin haber puesto un pie en ellos.

Asturias, para muchos, es solo un lugar más en el mundo, un lugar más de España, un lugar sin importancia mayor y totalmente alejada de la identidad de cada uno. Para otros, para mí, y estoy segura de que, para cada alumno que tuvo la oportunidad de estudiar en el Colegio, nunca se trató solo de eso. Siempre significó muchísimo más.

Tengo la suerte de asistir a la misma escuela desde jardín de infantes. Crecí entre sus paredes, con la icónica bandera azul con una cruz dorada y con cuadros de sus paisajes, mientras escuchaba relatos de experiencias en el lugar, conociendo su geografía, su historia y su mitología. Continué creciendo y todos esos conocimientos salieron de las cuatro paredes del aula y se transformaron en un sentimiento. Ese sentimiento de orgullo y pertenencia al escuchar hablar del lugar, al entonar el himno, al izar la bandera o celebrar a nuestra Virgen de Covadonga.

Nunca la sentí distante porque crecí bajo el cobijo de sus costumbres y tradiciones que me transformaron en la persona que soy hoy. Tampoco fue diferente para mi familia, que acompañaron e inculcaron ese amor por aquellas tierras maravillosas. Y ello es así porque Asturias es comunidad, es historia, lucha, pasado y presente, gaitas y panderetas sonando por doquier.

Porque es admirar ese momento en los actos escolares donde todos los presentes, sin distinción de edad, entonan el himno como si fuese propio –que en cierta forma lo es, porque el sentimiento de pertenencia es imposible de negar-. Donde puedo percibir que no solo los alumnos conocen la Canción Patria, sino que toda la familia lo hace. Y ahí está la magia; es mágico pensar en la transmisión del sentimiento de persona en persona, de profesor a alumno, de hijo a padre y de la comunidad a todo aquel que se acerca. Porque Asturias no solo está representada en un grupo de personas que han venido a estas tierras a cultivarlas e impregnarlas de sus costumbres, canciones y colores, sino que es una familia. Siendo la representación de los asturianos y su cultura a diez mil kilómetros, logrando hacer sentir que Asturias está acá, en la Escuela, en nuestros corazones y en lo que somos. Uniéndonos por recuerdos, valores, sentimientos e ideas compartidas.

Cuando pienso en Asturias no solo voy al mapa español, a una imagen de sus paisajes o a mi conocimiento de lo tradicional. Sino que voy al Colegio, porque Asturias para mí es eso, es el Colegio. Y aunque pueda sonar simple, no lo es, porque la escuela significa gran parte de mí, de quien soy, de quien busco y quiero ser.

Hoy entiendo que no es sólo aprender sobre historia, cultura y todo lo que comentan y nos quieren inculcar los docentes. Es crear esa identidad que nos une, nos marca como personas y nos va a acompañar toda la vida. Porque de eso se trata: de ser libres para elegir qué queremos llevar con nosotros; y yo elijo llevar a Asturias conmigo, porque hacerlo, es llevar a mucho más que una cultura, no es solo parte del mapa, es parte de mí, y siempre lo voy a agradecer.

Emilia Bono es alumna de 4º año del Colegio Ntra. Sra. de Covadonga, Santa Fe, Argentina.

"La herencia de Rosa", por Victoria Romero

Me hago esa pregunta - «¿Qué es Asturias para mí?»– e inmediatamente recuerdo el primer día que pisé la escuela Covadonga, como si fuera ayer. Tenía apenas 3 años y estaba a punto de comenzar mi aventura en el jardín de infantes. La escuela era un lugar mágico, un ambiente confortable que me hizo sentir cómoda desde el primer día.

A medida que fui creciendo, descubrí que la escuela Covadonga no sólo es un lugar hermoso, sino que también ofrece un aprendizaje excelente y muy enriquecedor. Los profesores son apasionados y dedicados, y siempre se esfuerzan por hacer que las clases sean interesantes y divertidas. Desde pequeños, nos enseñaron a pensar críticamente y a resolver problemas de manera creativa.

Ahora, que estoy en cuarto año de la Secundaria, puedo mirar hacia atrás y ver todo lo que logré gracias a esta maravillosa escuela. Me siento orgullosa de poder ser parte de esta comunidad educativa, la escuela fue un lugar donde pude crecer y madurar, no solo como estudiante, sino también como persona.

Pero la escuela Covadonga tiene un significado especial para mí, más allá de la educación que recibí.

Mi bisabuela Rosa, viajó desde Asturias a la Argentina en busca de una nueva vida. Ella sentía una gran nostalgia por su tierra natal, la comida y las tradiciones que había dejado atrás.

Ella fue una de las primeras en fomentar el Centro Asturiano en Santa Fe, y su pasión por la cultura y las tradiciones de su tierra natal era contagiosa. Se esforzó por mantener vivas las costumbres y las tradiciones de Asturias. Organizaba reuniones y eventos en el Centro Asturiano, donde se cocinaba y se comía fabada, y se bailaban los característicos bailes asturianos.

Con mi familia seguimos las tradiciones que mi bisabuela inició hace tanto tiempo. Vamos a comer fabada en el Centro Asturiano, bailamos los bailes tradicionales y celebramos las fiestas asturianas. Siempre hablamos y recordamos historias sobre la historia y la cultura de Asturias.

Para mí, Asturias es más que sólo una provincia de España. Es una cuestión de raíces familiares y antepasados. Es el lugar donde nació mi bisabuela, donde creció y donde se formó como persona. Es el lugar que me dio una identidad y una conexión muy especial con mi herencia cultural.

Me siento orgullosa de ser descendiente de asturianos y de poder seguir celebrando las tradiciones y las fiestas de mi tierra ancestral. Asturias es un lugar que me hace sentir conectada a mi pasado y a mi familia, y es un lugar que siempre llevaré conmigo.

La escuela Covadonga me enseñó a valorar la importancia de la familia y de esa herencia cultural, a la vez que me dio una sensación de pertenencia a una comunidad más grande.

Victoria Romero es alumna de cuatro año de la Escuela Secundaria Ntra. Sra. de Covadonga, Santa Fe, Argentina.

"Muy cerca en el corazón", por Alejo Bono

Bajo mi punto de vista, uno siempre quiere crecer en un lugar lleno de cariño, cercano, donde te sentís cómodo, tranquilo. Eso para mí significa esta escuela: mi vida diaria, mis amigos, anécdotas, recuerdos y demasiadas aventuras como para olvidar.

Esta escuela se volvió un lugar cercano para mí. No me imagino mi vida en otro colegio, porque son muchos años acá y siento que es parte de lo que soy. No cambiaría nada por irme, porque desde el principio me hicieron sentir cómodo, respetado e incluido. Es un espacio donde no solo aprendí diversas materias, sino también lo que significa compartir, pertenecer y crecer con otros.

Asturias se hizo parte de mi rutina: en los actos, en las canciones y bailes típicos, en las historias que contaban los profesores. Es como un pedacito de España que se fue colando en mi vida diaria, hasta volverse algo propio.

Tuve la suerte de haber visitado Asturias, aunque haya sido demasiado chico. Es un recuerdo que guardo con cariño y que siempre voy a tener. Tal vez no lo viví con plena conciencia en ese momento, pero hoy me emociona saber que estuve alguna vez en el lugar del que tanto me hablaron.

Crecí escuchando sobre esa tierra de montañas verdes, gaitas y sidra. Además, desde chiquitos nos vienen enseñando sobre la cultura asturiana, sobre su geografía, sus costumbres, los cultivos, la música y tantas cosas más. Es algo muy lindo poder recordarlo ahora, porque me doy cuenta de que todas esas enseñanzas no fueron solo datos, sino parte de una tradición que me fue formando y que me conectó con mis raíces de una manera especial. Recuerdo escuchar con mucha atención aquella historia sobre el Trasgu, el Nuberu, y tantos otros relatos que nos contaban en clases de asturianía. No eran sólo relatos, eran pedacitos de esa cultura maravillosa que nos llegaba a nosotros.

Otra cosa más que recuerdo y siento que me conecta con esta tierra es el hecho de que hemos aprendido a escribir en asturiano, aunque no fue mucho, y fue hace varios años. Siento que de algún modo soy «un poco asturiano».

Por último, quiero insistir en lo cómodo, feliz, protegido que uno se siente dentro de la institución, tantos años acá me hacen pensar que no tengo solo compañeros, sino una familia. Siento que hay que valorar eso, ya que son personas que uno ve todos los días durante su infancia y adolescencia. Y me siento orgulloso de poder decir eso de este colegio y mis compañeros. Y eso también es Asturias: hogar, familia, comunidad y sentido de pertenencia hacia algo que, aunque lejos, se siente muy cerca del corazón.

Alejo Bono, alumno de 4º año del Colegio Ntra. Sra. de Covadonga, Santa Fe, Argentina.

"Una familia al otro lado", por Augusto Lazzarini

Me preguntan qué es Asturias para mí y tengo que pensar cómo expresarlo en palabras.

Asturias es el eco de un recuerdo que no es mío, son las palabras de un bisabuelo que rememora con nostalgia los tiempos pasados en su tierrina. Es una madre que despidió a sus hijos junto al mar y allí sigue esperándolos, aunque su interior se desgarra porque sabe que no volverá a verlos nunca más.

Asturias es la búsqueda de las raíces y de una familia desconocida que se siente cerca, aunque esté a miles de kilómetros. Es el lugar donde yo podría haber nacido, aunque eso nunca lo sabré. Es un hórreo que aún se conserva en aquel pueblito de San Cristóbal y también es una foto en blanco y negro de una familia de labradores donde intento adivinar parentescos.

Es la música de una gaita que resuena a lo lejos y que aprendí a escuchar durante el tiempo que he pasado en la escuela, esta escuela que preserva aquellas tradiciones ancestrales, ésas que he aprendido desde niño, son los güevos pintos, es la danza prima y los deseos escritos en un papel para quemar en la fogata de San Juan, que aquí ilumina la noche más larga y que se irá acortando hasta llegar el verano.

Son las leyendas y los seres fantásticos de un folclore diferente al de estas tierras americanas, es el Trasgu que le escondía las cosas a mi güelita, el Nuberu que refresca las tardes de calor y es la Xana que se peina en el lago.

Es el relato de los emigrantes, cada uno con su propia historia de desarraigo, de dolor y de esperanza en forjar un futuro mejor. Es la promesa por cumplir de traer a toda la familia hasta estas tierras, o de regresar triunfante como indiano después de haber «hecho la América».

Asturias es Covadonga, es la Santina que salva a los cristianos de la amenaza mora, es el inicio de la reconquista de España de la mano de Pelayo, a quien tantas veces interpretamos en nuestros actos escolares. Es la Patria querida que cantamos con orgullo y pasión, aunque nunca hayamos llegado a verla.

Es gaita y baile, es sidra y canto, Asturias es alegría y pasión. Es misa el 8 de septiembre y es pasacalle y fabada, es cachopo y frixuelos, es arroz con leche con aroma de canela y postre de manzanas.

Asturias es todo eso que he heredado del bisabuelo asturiano, el que cruzó el mar con destino incierto, escapando de penurias y buscando el porvenir a la misma edad en que yo terminé el colegio, hace un tiempo ya.

Asturias para mí es la mitad de mi sangre, es mi abuela y es su padre, es el anhelo de cruzar el mar y abrazar a aquella madre que está esperando a que su Celestino regrese a contarle que se casó, que tuvo una hija, nietos y bisnietos, que hay toda una rama del árbol familiar que se extendió al otro lado y que tal vez, sólo tal vez, en alguno de sus frutos logrará volver a casa.

Augusto Lazzarini, exalumno del Colegio Ntra. Sra. de Covdonga, Santa Fe.