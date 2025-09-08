Organizan una gran espicha para asturianos en Madrid: todos los detalles

En marcha una espicha para asturianos residentes en Madrid. El viernes 12 de septiembre, el restaurante asturiano La Chalana (calle Barceló, número 6), celebrará el Día de Asturias con una espicha en la que habrá barra libre de sidra, cerveza o vino y comida, además de música en directo, de la DJ asturiana Pau Ornia. El coste de la entrada es de 18 euros y las anticipadas ya están disponibles en el teléfono 915 488 395.

"Esta iniciativa nace con un propósito claro: acercar a Madrid la esencia de Asturias y mantener vivo un lazo que une a ambos territorios desde hace generaciones, como lleva haciendo La Chalana desde que amplió sus fronteras abriendo su primer restaurante en Madrid ya en 2013", aseguran desde La Chalana, cadena de restaurantes asturianos que regenta dos locales en la capital.

"No se trata solo de gastronomía, sino de compartir tradiciones, celebrar la cultura asturiana y brindar por todo lo que significa Asturias, tanto para quienes viven lejos de ella como para quienes la sienten parte de su identidad", destacan.

"Madrid y Asturias han mantenido siempre una relación cercana, marcada por vínculos familiares, raíces comunes y una pasión compartida por la buena mesa. Con eventos como esta espicha, La Chalana Barceló se convierte en un punto de encuentro donde asturianos y madrileños pueden reunirse, levantar el culín de sidra y vivir la filosofía de disfrutar de Asturias en La Chalana sin salir de la capital", concluye el comunicado del restaurante que acogerá esta espicha.