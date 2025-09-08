El plato que unió a los asturianos en la emigración: el sabor emocional de la fabada

En los primeros días del año 1875, un avilesino retornado de América se presentaba ante el gobernador de Santander y solicitaba permiso para la celebración de una reunión pública. Al preguntarle las autoridades sobre el propósito de la solicitud, el americano, que según relataba la publicación «Escenas Contemporáneas» en 1882, tenía una fortuna de más de un millón de duros, aclaraba que no se trataba de un acto político, sino de una celebración comunitaria: "Deseo dar una fabada a todos los asturianos que estén en la provincia de Santander y quieran concurrir".

Unos años antes, en 1870, Manuel Fernández, un asturiano residente en Manila, celebró, coincidiendo con su santo, un banquete para los españoles residentes en la capital filipina. En la cena preparaba dos mesas, una de ellas, específica y exclusivamente organizada para los asturianos, con "fabes con tucu, llacón, tocín y morciella".

Las primeras referencias a la fabada están muy ligadas a reuniones, eventos, festividades y banquetes. Estas actividades, fuera de Asturias, contribuían a cohesionar a las comunidades asturianas que, lejos de la patria, se identificaban –entre sí y frente a otros grupos– con símbolos como la fabada. Poco a poco, estos elementos se convirtieron en iconos que, con el tiempo, se consolidaron en el siglo XX como parte de un panteón estandarizado de la asturianidad simbólica, en el que la fabada compartía espacio con la sidra, la gaita, el hórreo, Covadonga, el traje del país, la lengua asturiana o la celebración del 8 de Septiembre.

Paco Ignacio Taibo I escribía en su "Breviario de la fabada" que "los únicos lugares del mundo, fuera del mundo de Asturias, en los que se podían comer fabadas eran los centros asturianos" y que estos importaban desde Asturias todos los ingredientes para garantizar que se replicara exactamente el mismo plato que se podía consumir en el país de origen. Así, los colectivos de asturianos y asturianas, en sus locales y celebraciones, procuraban reproducir de la forma más fiel posible un ideal de «ser asturianos» que, al mismo tiempo, era performativo: lo estaban creando con su práctica y reproducción y —en un juego de espejos— contribuían, a través de su ejemplo, a consolidar esa versión estandarizada en la propia Asturias.

El Centro Asturiano de Madrid, creado en 1881, tuvo como primer presidente al llanisco José Posada Herrera y, durante la Restauración borbónica, fue un foco fundamental para difundir un modelo de identidad asturiana acorde con los intereses y la visión de la monarquía unitaria y de las clases dominantes. Estas élites, mayoritariamente formadas por políticos de origen asturiano o asentados en Madrid, utilizaban su influencia en la Corte para alejar la idea de Asturias y sus símbolos de los «peligros» de la época: los separatismos y la revolución social. La prensa de la época informa que en 1882 se celebró en el centro una sesión inaugural que concluyó con una "favada al estilo de Asturias".

En los años siguientes, la «Fabada», con mayúscula y entre comillas, se institucionalizó como una «fiesta típica» de aniversario en la que solían estar presentes la gaita, la canción asturiana, la sidra y la poesía. Porque en estas fabadas no solo se comían fabes, sino que se incluían otras viandas como la ternera o el queso de Cabrales, además de música, baile y discursos o brindis dirigidos a los asistentes.

Las primeras referencias a las fabadas entre los emigrantes están relacionadas, al igual que en Asturias, con las romerías y festividades populares y comunitarias. En 1884, el "Diario de la Marina" ya informa de una «romería asturiana» en la que se degusta una "rica fabada", y en septiembre de 1885 el restaurante y fonda Los Tres Leones anunciaba una "gran fabada" durante los días de celebración de una romería asturiana en La Habana.

La fabada también se servía como plato estrella en uno de los principales puntos de encuentro de los asturianos en Cuba: la popular Taberna Asturiana de Manín donde se preparaban fabadas junto con otros productos como la sidra o las sardinas.

Porque en Cuba, en el periodo de entre siglos, no había celebración asturiana que no fuera acompañada de una fabada.

Esta presencia de la fabada como rito y símbolo estaba muy extendida en los centros asturianos de todo el mundo. En México, por ejemplo, ya en los primeros años del siglo XX había restaurantes que ofrecían fabada asturiana y en los textos de la revista "Asturias", del Centro Asturiano de Buenos Aires, se encuentran innumerables referencias a la fabada, como celebración y plato gastronómico.

Se puede decir que las celebraciones relacionadas con los emigrantes asturianos no podían entenderse sin la fabada.

Además, en 1925 se produciría una revolución tecnológica que ofrecería a los asturianos y a sus descendientes una nueva opción para consumir el plato icónico asturiano: la fabada en lata, lo que contribuyó aún más, si cabe, a su consolidación como símbolo.