Miguelo, el conocido hostelero ovetense que ahora es actor y debuta en un teatro de Madrid

La faceta artística de Miguelo García, reconocido hostelero ovetense que desde hace ya diez años participa en diferentes películas, series y obras de teatro, ha dado en los últimos días un paso más en una carrera tardía, sorprendente y que va a más.

Miguelo se subió por primera vez a las tablas en Madrid, en el teatro Pavón, para interpretar su papel en “La comedia sin título”, dirigida por Emilio Ruiz Barrachina. La obra trata sobre el último día de la vida de Federico García Lorca y la supuestas rencillas familiares y personales que le acompañaron hasta cuando fue fusilado por el bando franquista, al poco del estallido de la Guerra Civil, en la carretera que conecta las localidades de Víznar y Alfacar (Granada).

En la trama, que mezcla historia contrastada con fisión, un grupo de personas que lidera Juan Luis Trescastro, el abogado de los primos del poeta, entra en su casa del poeta , llevándoselo detenido. A partir del último texto escrito por Lorca se representa en la obra su detención y su muerte frente al pelotón de fusilamiento.

Barrachina se ha basado en todas las investigaciones llevadas hasta la fecha para pulir su obra y recrear las conversaciones que pudo tener Lorca con sus ejecutores, mezclando ficción y realidad.

La obra, que está llenando el teatro, de más de 600 butacas, se estrenó hace dos años en Oviedo y empezó una gira por toda España que ahora se detuvo en Madrid. Este martes fue la última función.

El papel de Miguelo, de debut en Madrid, es el de un obrero revolucionario y tiene unas seis escenas. “Para mí, un ovetense con tan poco recorrido actoral, es un orgullo debutar en el teatro de Madrid. Actuar en el Campoamor, en mi ciudad, ya fue la de dios, y esto también, tampoco se queda corto”, asegura el polifacético hostelero.

En la obra también actúa el dramaturgo asturiano Ángel Héctor Sánchez. Miguelo destaca qiue vive “un gran momento” en la faceta creativa, con varios proyectos en marcha, después de haber recibido premios internacionales y haber participado en producciones como la serie "Águila Roja" o la película "Hugo 24", donde sale Aarón Piper. “Estoy bien, me divierto, me encanta actuar y creo que no lo hago mal”, asegura Miguelo, que anticipa otros interesantes proyectos.