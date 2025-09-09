Los ocho emigrantes asturianos que saltaron un océano para reencontrar su infancia

«Yo tenía 8 años. Me fui solito a Venezuela, me montaron en un avión en Madrid, me pusieron una aeromoza que iba al cargo mío porque yo era menor y, bueno, cuando llegué a Caracas me estaba esperando mi mamá. Entonces ahorita regresé de nuevo a Asturias después de 62 años. Y esto es una belleza, chico, una hermosura». José García, 71 años, nacido en Vidiago (Llanes), encontraba con dificultad las palabras para explicar qué estaba sintiendo al volver por vez primera a su tierra natal tanto tiempo después. Y así estaban todos, los ocho integrantes del programa «Añoranza», con el que el Principado financia anualmente el viaje y la estancia en el Principado de un grupo de emigrantes que no habían podido retornar en los últimos años.

Ayer, este grupo de tres hombres y cinco mujeres de 70 a 83 años, procedentes de Argentina y Venezuela, se encontraron con la vicepresidenta Gimena Llamedo, la directora general de Emigración, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. Llamedo subrayó que este programa trata «de saldar una deuda emocional que tenemos con la emigración asturiana». La iniciativa es «política con corazón y eso lo sabes cuando tienes la oportunidad de escucharles y cómo recuerdan los primeros años de su vida. Cómo conectan con la niñez que tuvieron y lo emocionante que es escucharles contar cómo, después de tantos años, vuelven a su casa, a su tierra». La vicepresidenta también incidió en que, entre los ocho participantes en el programa, «ya hay tres nietas que han hecho el camino de vuelta y viven en España y en Asturias, porque reconocen que ahora ésta es una tierra muy diferente, donde hay oportunidades y están desarrollando su proyecto vital». Este es el caso de Benito Ramón Blanco, que partió de Gamonéu de Cangas a los 14 años rumbo a la Argentina y, hoy a sus 82, tiene a una nieta viviendo en Arriondas y a otra en Madrid.

Los integrantes del programa "Añoranza" con la vicepresidenta Llamedo, en el centro, la directora general de Emigración, Olaya Romano y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. / E.L.

Estos días serán para estos emigrantes jornadas para el reencuentro con la infancia que dejaron atrás. Miguel González Canteli se fue con sus padres a la Argentina «con seis años cumplidos»: «Llegué el 11 de febrero de 1949 y desde que salí de acá nunca retorné». Dejó su Gijón natal y el arenal donde jugaba: «Uno de chico tiene recuerdos muy reducidos. Me acuerdo de que iba casi siempre a la playa de San Lorenzo. Y jugaba haciendo castillitos de arena, barcos... Pero no la recuerdo con la extensión que hoy tiene la playa», admite después de haber regresado (ayer) a aquella la playa. «Hoy, cuando fui a Gijón y vi toda esa parte nueva que hicieron me dije: ¡esto es formidable! Uno se siente acá maravillado por la atención que recibe de la gente».

Miguel Ángel, de 82 años, lleva colgado del pecho un Corazón de Jesús que, por el envés, es la imagen de San Benito. Luce otra medalla. “Es San Miguel Arcángel”, su santo. Cuenta su historia: “Como decía mamá que tenía una especie de asma, estaba unos cuantos meses en Gijón cerca de la playa y otros meses en Nava. Ahí tenía a mi tía una granja con cerdillos y vacas. Yo estaba allí como los dioses, me gustaba todo con una locura tremenda. Me gozaba cada instante”.

Pero entonces saltaron el charco. Lo cuenta con mucho sentido del humor. “Mi papá, que era barbero y tenía dos peluquerías, pero como era medio jugador, cuando ganaba convidaba a todo el mundo. O sea, que perdía. Y cuando perdía, perdía. O sea, que siempre perdía. Pero allá en Buenos Aires tenía un hermano mi abuelito de muy buen pasar. Estaba también en Rosario un hermano de mi madre, con dos primos hermanos mías. Así que nos fuimos allá, que era como tener el gran apoyo de toda la familia. Mi padre ya se calmó bastante, que era barbero, en Buenos Aires fue gastronómico”.

Miguel Ángel se “recibió” de técnico mecánico “y después estuve en empresas industriales, planificando, proyectando”. No regresó a Asturias, pero su tía Maruja, “que vivía en Gijón y era delegada de una fábrica de sidra” iba todos los años a verlos a la Argentina. Ella lo iba poniendo al tanto de los cambios. “ Me decía: ¿Te acuerdas Migue de aquello que estaba allí? Pues ya no está más. Así que cada vez que llegaba a casa era como si me golpearan los pocos recuerdos que tenía. Así que me costó un poco hacerme la idea de retornar”

Florentina García González, otra de las emigrantes que forman parte del grupo de este año del programa “Añoranza”, nació en Candás el 2 de abril de 1941. Se fue con 9 años. Diecisiete largos días de viaje en barco la separaban del país donde haría la mayor parte de su vida. Hoy ha vuelto al lugar que nunca la abandonó. “Esto es una emoción muy grande que uno siempre lleva dentro”. Ya en Asturias, mira alrededor, y diríase que se pasma: “España está maravillosa, Candás está preciosa y Oviedo, ni hablemos. Y qué limpieza, acá sí que hay limpieza”.