El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras 17 años sin verse: "Mi hermana querida, juraba que esto era un sueño"

Fue una auténtica sorpresa, sorpresa. Como aquellas que daba en la tele de los años 90 Isabel Gemio. Angelina Coro, emigrante en Venezuela, y su hermana mayor Inés se reencontraron esta mañana delante de la Basílica de Llanes. Llevaban 17 años sin poder abrazarse y la emoción hizo que Angelina apena pudiera sostenerse en pie: "Mi hermana querida, gracias Dios mio gracias", exclamaba sin poder dejar de llorar. "Cuando la vi aparecer juraba que era un sueño, no me lo podía creer después de tantos años sin vernos", explicó a los testigos de la escena.

El encuentro, la sorpresa-sorpesa, fue propiciada por Olaya Romano, directora general de Emigración. "Casi meto la pata y te lo digo ayer cuando me contabas que no tenías caramelos", confesaba Inés antes de recibir los piropos de su hermana pequeña. "Está guapísima pero ella siempre fue la más guapa de todos. Cuando mi madre quedó viuda empezó a trabajar y escondía tortos en el pecho para darnos de comer aunque ella se quedara sin nada", recalcó Angelina. "Tú también estás muy guapa pero me parece que engordaste, es lo que tiene la comida asturiana", respondió Inés.

Angelina Coro se fue a Venezuela poco antes de cumplir catorce años, en ese momento fue Inés la que la reclamó para reunir allí a la familia, ahora ha vuelto a Asturias con el programa "Añoranza". No contaba con este reencuentro porque habían acordado verse en unos días. Pero Olaya Romano, conocedora de que Inés vivía en Meré (Llanes), logró localizarla y citarla ante la Basílica de Llanes para esperar a que llegase su hermana y darle el sorpresón. Cuando apareció Angelina, Inés la esperaba escondida tras una columna de la antojana del templo. En cuanto asomó, ambas corrieron a abrazarse y besarse. Sorpresa, sorpresa.