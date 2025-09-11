Los asturianos de Torrevieja celebran sus fiestas de Covadonga: "Sois un ejemplo de valores", dice el pregonero Iñaki Isidro
El comunicador local abre las fiestas del Centro Asturiano en la ciudad alicantina con un elogio al carácter de los socios y una invitación a que los jóvenes descendientes se unan a la institución: "Pido que vuelvan, que venga una savia nueva y se sientan asturianos, no solo para pedirle la fabada a la abuela"
“Sois un ejemplo de valores y educación, algo que hoy ya es complicado. Y yo os animo a todos los asturianos a que contéis que sois así: gente con energía, gente con fuerza, con valor y con educación,”, así se expresó el comunicador local Iñaki Isidro Sánchez en el pregón de las fiestas del Centro Asturiano de Torrevieja, celebrado el pasado día 6.
Isidro Sánchez, nacido en Irún, lleva en Torrevieja desde 1987, donde ha pasado por distintos medios de comunicación. Actualmente dirige la emisora de radio “Onda Azul” Es muy popular en la ciudad alicantina. Es un apasionado de Víctor Manuel y de Melendi y en siempre ha dedicado muchas atenciones al Centro Asturiano en Torrevieja, tal y como reconocía el presidente de la entidad, el morciniego Enrique Fernández Valdés. Este comunicador enamorado de Asturias expresó en su pregón el deseo de que nuevas generaciones se unan al Centro Asturiano para seguir dándole continuidad. “Pido que los hijos y los nietos de los asturianos vuelvan a este local, que venga una savia nueva y que se sientan asturianos no solo pare pedirle la fabada a la abuela. Que sean asturianos de verdad”.
El pregonero recordó sus primeros contactos con la “amplísima colonia” de Asturianos en Torrevieja y cómo siempre la sidra y los bollos preñaos estaban presentes en sus celebraciones. Aprovechando la presencia de la Princesa de Asturias, para su formación, en la base aérea de San Javier, “nos gustaría que la infanta Leonor tenga a bien visitar Torrevieja”, añadió. El pregonero se refirió también a la implicación de los asturianos en la vida de la ciudad alicantina: “¿Alguien se imagina la ofrenda floral a la Inmaculada Concepción, patrona de Torrevieja, sin el sonido de las gaitas? Nunca sería lo mismo”. Tras el pregón, actuó el cantante Goyo González, ganador del concurso de talentos “Operación Siglo XXI” de TPA, que interpretó para terminar el himno de Asturias.
El domingo, día 7, tuvo lugar la procesión en honor a la Santina. A las 10:30 horas partió desde el Centro Asturiano hasta la iglesia de San Roque, con gaitas y tambores del grupo “L’Estruendu”, del Centro Asturiano de Alicante. La misa comenzóa las 11 horas en la mencionada parroquia y, tras la eucaristía, habrá un pequeño concierto del grupo de gaitas. A las 12:30 horas comenzó la procesión de vuelta desde la iglesia de San Roque a la sede del Centro Asturiano, acompañados por autoridades asturianas y torrevejenses y, por supuesto, del grupo “L’Estruendu”.
Posteriormente, a las 14:30 horas, en el restaurante El Huertano tuvo lugar la tradicional comida de hermandad. A las 20 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen comenzó el festival folklórico. Actuó el grupo de baile de la Agrupación Artística Gijonesa dirigido por Paula Álvarez Cueto. De la misma entidad gijonesa actuó Goyo Suárez, Gonzalo Anátole, Emilio Dorado, Estefanía Ramírez, Magali, Zulima y Manolo Menéndez.También salió a escena el grupo de teatro “Gigia”, que representó “Ludivina la adivina” y “Forofo”. El grupo está dirigido por Mery Suárez
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España