Pelayo revive en Alicante: un estreno teatral sobre la batalla de Covadonga
El Centro Asturiano alicantino estrena este viernes una pieza teatral en verso que recrea los hechos que condujeron al nacimiento del Reino de Asturias, escrita por Luis Canela y representada por socios de la entidad, con la música de la banda de gaitas "L'Estruendu"
El estreno se enmarca en las celebraciones del Día de Asturias en la comunidad de asturianos en Alicante, donde también está prevista una exposición fotográfica con motivo de los 30 años de existencia de "L'Estruendu"
Los asturianos de Alicante celebran este año el Día de Asturias de una manera muy teatral. Este viernes 12, a las 20.30 horas, en el local social del Centro Asturiano, el grupo de teatro de la entidad representará la obra “La batalla de Covadonga: el nacimiento de un reino”, escrita y dirigida por Antonio Luis Vicente Canela, que además encarna al rey Pelayo en esta representación en verso de una media hora de duración. La obra contará con música de gaitas, a cargo de la agrupación del Centro Asturiano, “L’Estruendu”, que este mismo viernes también inaugura una exposición fotográfica con motivo de sus 30 años de existencia.
Obra teatral y exposición se engloban en los actos de celebración del “Día de Asturias” en el centro alicantino, presidido por Manuel de Barros, que además también encabeza la FICA (Federación Internacional de Centro Asturianos). Además de estos dos actos culturales que tendrán lugar este viernes el sábado día 13 tendrá lugar a las 18, 30 horas, la misa en honor de la Virgen de Covadonga y, posteriormente, a las 19:30 horas, la entrega del XIV Asturcón de Honor del Centro Asturiano de Alicante, que este año recibirá María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas.
La representación teatral es una de las novedades de este año. El avilesino Luis Canela, escritor y teniente coronel jubilado del cuerpo de Operaciones Especiales, es el autor de esta pieza dramática. Canela, que acumula ya distintos galardones literarios, se adentra ahora en este episodio con plena consciencia de que los hechos representados se mueven “entre la tradición y la leyenda”, subrayando que “las dos crónicas cristianas que hicieron se escribieron muchos años después y ya con la intención de crear una épica sobre lo que aquello supuso”. No obstante, consideró oportuno recrear este episodio histórico como reflejo “de la conciencia que siempre tuvimos los asturianos de que aquello fue la génesis cultural y real de lo que luego fue España y Asturias y siempre hemos vivido eso sin ningún tipo de nacionalismo excluyente”.
El reparto de la obra está compuesto, por orden de intervención, por Luis Hidalgo (Munuza), Lolo Sendón (Hassan), Rosa Felipe (Fátima), Luis Canela (Pelayo), María del Carmen Pajares (Adosinda), Lola Mollá (Leonor) y Tino San Cosme (Oppas). La dirección corre a cargo de Luis Canela. El ayudante de dirección fue Tomás Lloret, en producción trabajaron Amada Iglesias, Aurora Cuesta y Loly Rodrigo; de la imagen y sonido se encarga Alberto Moreno.
Más que la batalla de Covadonga, la pieza teatral recrea los hechos que, según las crónicas, condujeron al episodio bélico considerado la primera derrota musulmana e inicio de la Reconquista. Consta la representación de siete actos y ha sido escrita en verso. En la primera escena, el gobernador moro de Gijón, Munuza está en su palacio y suspira por su lejana tierra. Entras Hassan capitán de su guardia y uno de sus hombres de confianza, le informa de problemas con el pago de impuestos de una de las tribus astures. Munuza lo envía a buscar a su jefe, Pelayo.
En el segundo acto, Pelayo, acompañado de su hermana Adosinda, se presenta al gobernador Munuza, le cuenta sus quejas y éste lo envía a Córdoba al emirato para que las exponga al emir. Fátima, la favorita de Musa, se da cuenta de que el gobernador se ha quedado prendado de la belleza de la cristiana. El acto tercero se desarrolla en la residencia de Pelayo. Su hermana Adosinda no ve la hora del regreso de Pelayo. Le está confiando sus preocupaciones a su dama de compañía, Leonor, cuando llega el gobernador Munuza a visitarla y a plantearle matrimonio. La hermana de Pelayo lo rechaza. Munuza se marcha, pero jura vengarse. Finalmente regresa Pelayo, que informa a su hermana de que un ejército de moros se acerca y deben huir a sus montes. En el cuarto acto, Pelayo y un grupo de leales se refugian en las montañas. El general Alkama los cerca con su ejército y envía al obispo Oppas a conminarlos a rendirse. En el acto quinto, los astures vencen al ejército de Alkama y Pelayo enardecido arenga las tropas victoriosas.
Arenga final de Pelayo, extraída de la obra de teatro “La batalla de Covadonga; el nacimiento de un reino”, de Luis Canela
Suenan gritos de ¡victoria, victoria, victoria! Sale Pelayo seguido de todos los actores que recorren el escenario mientras él se queda en el centro.
Pelayo:
¡Pueblo de los Lugones,
hombres de armas, vasallos!,
diez mil vinieron ayer
con máquinas y caballos
y hoy huyen peñas arriba
los que a la muerte escaparon.
¡Que partan en buena hora;
vuestro esfuerzo ha terminado!
Los riscos y los neveros,
los ríos y los argayos,
terminarán de vencer
a los que huyen derrotados.
Los siglos recordarán
la gloria de esta jornada
y cómo en el monte Auseva,
en esta cueva sagrada,
la virgen intercedió
para ganar la batalla.
¡Hermanos!, la libertad
nunca es cosa regalada,
solo los pueblos valientes
son capaces de lograrla.
Alzad la mirada al cielo,
haced cruz con vuestra espada,
y elevemos todos juntos
con fervor, una plegaria,
y juremos por la cruz
que nuestro escudo proclama
defender a toda costa
nuestro honor y nuestra patria.
Que, desde el este al oeste,
desde el mar a la montaña,
desde el valle más profundo
hasta la cima más alta,
un solo grito se eleve
desde todas las gargantas:
Todos:
¡Siempre será libre Asturias.
Nunca tierra conquistada!
Música de gaitas y tambores.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)