Pelayo revive en Alicante: un estreno teatral sobre la batalla de Covadonga

Los asturianos de Alicante celebran este año el Día de Asturias de una manera muy teatral. Este viernes 12, a las 20.30 horas, en el local social del Centro Asturiano, el grupo de teatro de la entidad representará la obra “La batalla de Covadonga: el nacimiento de un reino”, escrita y dirigida por Antonio Luis Vicente Canela, que además encarna al rey Pelayo en esta representación en verso de una media hora de duración. La obra contará con música de gaitas, a cargo de la agrupación del Centro Asturiano, “L’Estruendu”, que este mismo viernes también inaugura una exposición fotográfica con motivo de sus 30 años de existencia.

Obra teatral y exposición se engloban en los actos de celebración del “Día de Asturias” en el centro alicantino, presidido por Manuel de Barros, que además también encabeza la FICA (Federación Internacional de Centro Asturianos). Además de estos dos actos culturales que tendrán lugar este viernes el sábado día 13 tendrá lugar a las 18, 30 horas, la misa en honor de la Virgen de Covadonga y, posteriormente, a las 19:30 horas, la entrega del XIV Asturcón de Honor del Centro Asturiano de Alicante, que este año recibirá María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas.

La representación teatral es una de las novedades de este año. El avilesino Luis Canela, escritor y teniente coronel jubilado del cuerpo de Operaciones Especiales, es el autor de esta pieza dramática. Canela, que acumula ya distintos galardones literarios, se adentra ahora en este episodio con plena consciencia de que los hechos representados se mueven “entre la tradición y la leyenda”, subrayando que “las dos crónicas cristianas que hicieron se escribieron muchos años después y ya con la intención de crear una épica sobre lo que aquello supuso”. No obstante, consideró oportuno recrear este episodio histórico como reflejo “de la conciencia que siempre tuvimos los asturianos de que aquello fue la génesis cultural y real de lo que luego fue España y Asturias y siempre hemos vivido eso sin ningún tipo de nacionalismo excluyente”.

Los componentes del grupo teatral que pondré en escena "La batalla de Cobadonga: el nacimiento de un reino" / .

El reparto de la obra está compuesto, por orden de intervención, por Luis Hidalgo (Munuza), Lolo Sendón (Hassan), Rosa Felipe (Fátima), Luis Canela (Pelayo), María del Carmen Pajares (Adosinda), Lola Mollá (Leonor) y Tino San Cosme (Oppas). La dirección corre a cargo de Luis Canela. El ayudante de dirección fue Tomás Lloret, en producción trabajaron Amada Iglesias, Aurora Cuesta y Loly Rodrigo; de la imagen y sonido se encarga Alberto Moreno.

Más que la batalla de Covadonga, la pieza teatral recrea los hechos que, según las crónicas, condujeron al episodio bélico considerado la primera derrota musulmana e inicio de la Reconquista. Consta la representación de siete actos y ha sido escrita en verso. En la primera escena, el gobernador moro de Gijón, Munuza está en su palacio y suspira por su lejana tierra. Entras Hassan capitán de su guardia y uno de sus hombres de confianza, le informa de problemas con el pago de impuestos de una de las tribus astures. Munuza lo envía a buscar a su jefe, Pelayo.

En el segundo acto, Pelayo, acompañado de su hermana Adosinda, se presenta al gobernador Munuza, le cuenta sus quejas y éste lo envía a Córdoba al emirato para que las exponga al emir. Fátima, la favorita de Musa, se da cuenta de que el gobernador se ha quedado prendado de la belleza de la cristiana. El acto tercero se desarrolla en la residencia de Pelayo. Su hermana Adosinda no ve la hora del regreso de Pelayo. Le está confiando sus preocupaciones a su dama de compañía, Leonor, cuando llega el gobernador Munuza a visitarla y a plantearle matrimonio. La hermana de Pelayo lo rechaza. Munuza se marcha, pero jura vengarse. Finalmente regresa Pelayo, que informa a su hermana de que un ejército de moros se acerca y deben huir a sus montes. En el cuarto acto, Pelayo y un grupo de leales se refugian en las montañas. El general Alkama los cerca con su ejército y envía al obispo Oppas a conminarlos a rendirse. En el acto quinto, los astures vencen al ejército de Alkama y Pelayo enardecido arenga las tropas victoriosas.