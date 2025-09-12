Cabres, culetes y tabletes: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe este fin de semana en tu correo esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana, hablaremos de cómo nos fue en el Día de Asturias desde el punto de vista institucional, toda vez que el arzobispo depusiera la armas de rebajase el tono acerado de sus sermones. También hablaremos del comienzo del curso, que llega con algunas novedades en el horizonte: las restricciones en el uso de las tabletas digitales y las nuevas enseñanzas de cultura sidrera, que está levantando cierta polémica. Hay quien piensa que hablar de cultura sidrera es incentivar el consumo de alcohol. Y hablaremos, cómo no, de los avances en la comisión de investigación del accidente de Degaña, en el que murieron 5 mineros.

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".