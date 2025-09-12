Javier Menéndez, bioquímico: "Entender el envejecimiento y su engranaje molecular cambiará radicalmente la medicina"

El doctor en bioquímica Javier Abel Menéndez (1972), langreano de Ciaño, es uno de los investigadores del cáncer más reputados de España y entre los más citados de su área internacionalmente. Dirige en Gerona el grupo “Metabolismo y Cáncer”, del Programa contra la Resistencia del Cáncer (ProCURE) del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Su trabajo ahonda en la comprensión del papel que desempeña el metabolismo en la iniciación, progresión y resistencia al tratamiento del cáncer, lo que ha facilitado del desarrollo de nuevos fármacos. Recientemente recibió el premio que anualmente otorga la asociación “Langreanos en el mundo”.

-Investigar el cáncer desde un enfoque metabólico ¿de qué hablamos?

-El cáncer ha sido visto en los últimos 60 o 70 años desde el punto de vista de los genes. Hay un “gencentrismo” en la investigación oncológica. Eso significa entender el cáncer como una enfermedad de cambios genéticos. Nosotros buscamos una visión alternativa. Nos preguntamos qué hacen las células cuando comen los alimentos, cuando los digieren, cuando los asimilan, cuando los modifican. Desde hace unos años vemos que ese proceso puede ser causa del cáncer. Es decir, que el mismo metabolismo de las células es capaz de dirigir procesos desde la iniciación de un tumor a la metástasis o a la resistencia de los tratamientos. Buscamos cómo entender ese metabolismo y cómo modificarlo o dirigirlo. Bien farmacológicamente, bien a través de dietas o de los hábitos que tengamos en el día a día. Es importante entender las bases moleculares de este metabolismo porque, al final, somos lo que comemos, como dice una frase muy famosa. Si esto lo llevas a la escala de la célula, lo que hacemos nosotros es entender cómo una célula tumoral, que además se está dividiendo muy deprisa, compite contra nuestras células normales. Entender cómo gana esta batalla utilizando un metabolismo completamente diferente. Y si entendemos por qué esas células son diferentes metabólicamente y cuáles son sus ventajas quizá tendremos unas nuevas herramientas terapéuticas. Eso es lo que hacemos en el laboratorio.

-Ya lleva tres décadas de carrera investigadora. Si tuviese que hablar con aquel chavalín que empezaba, ¿qué le diría? Es decir, ¿cuál ha sido el cambio sustancial en su campo?

-El concepto que articula los nuevos avances es que el cáncer ya no es una enfermedad sinónimo de muerte. Cuando en 1997 empecé mi doctorado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a los pacientes oncológicos en su mayoría se los trataba con quimioterapia. Radioterapia y quimioterapia clásica, muy tóxica, nada específica. Todos los tumores se trataban de forma igual. No distinguiríamos un cáncer de pulmón de uno de mama o de colon. Era una estrategia de matar moscas a cañonazos. Pero ese mismo año, ya en Madrid, empezamos a ver las primeras terapias dirigidas. Es decir, empezamos a entender cuáles era los cambios moleculares específicos de cada subtipo de tumor. Hoy estamos en 2025 y no sabría decir el número de fármacos dirigidos contra alteraciones moleculares concretas que ahora mismo tenemos disponibles para los pacientes oncológicos. Ha sido un cambio copernicano que no hubiera imaginado cuando empecé.

-Y lo que usted decía al principio: que el cáncer ya no es sinónimo de muerte.

-De todos los cánceres que hay, se cura más del 50%. Y en algunos tipos, como el cáncer de mama, están llegando a una supervivencia del 80%. Es decir, se ha producido una revolución en términos de números. Pero también hemos de tener en cuenta que nuestra población no deja de envejecer y que cada vez será mayor el número de pacientes que aparecerán con nuevos tumores cada año. Es un problema que se nos viene encima. Si yo volviera a comenzar ahora, no sabría si investigar en cáncer o en envejecimiento. En las causas moleculares del envejecimiento, que son comunes a muchas enfermedades.

-Investigar sobre el “motor” que empuja a la enfermedad.

-Sabemos que el factor de riesgo más importante para todas las enfermedades es el envejecimiento. Y esos mecanismos son algo realmente apasionantes. En nuestro laboratorio estamos dedicando un esfuerzo a esta parte del envejecimiento molecular porque nos viene encima un tsunami. Un "tsunami gris" de personas por encima de los 80 años que, además, van a acumular varias enfermedades. Veremos qué sistema de salud lo aguanta.

-Quizá estemos empezando a vivir por encima de nuestras posibilidades.

-Estamos estirando nuestra plasticidad del envejecimiento. Como especie, tal vez no nos correspondería a todos vivir tantos años. Ha sido la medicina, la investigación y los sistemas de salud, los que nos han permitido llegar hasta donde estamos llegando. Y estamos llegando realmente a límites insospechados.

-Pero a veces llegamos a elevadas edades en un estado que no se lo desearía a nadie.

-La idea es aquello que dicen los americanos, que siempre son muy buenos con esas expresiones. Se trata de “morir en la pista de tenis”. Es decir, lo ideal es que tú tengas 95 años, estés jugando con tus nietos en la pista de tenis y al día siguiente te mueras en la cama. Tener una buena vida y vivir bien hasta el último día.

-¿Cómo se logra eso?

-Estamos todos intentando una visión mucho más holística de la medicina, donde lo que queremos es tener un mayor conocimiento molecular para conocer mejor los “motores”, como usted decía, que dirigen todas las enfermedades. Con las enfermedades del envejecimiento estamos justo ahora viviendo este momento que la oncología vivió hace 25 o 30 años, un cambio molecular de paradigma. Entender el envejecimiento y sus engranajes moleculares hará que posiblemente dentro de 20 o 25 años el enfoque de la salud sea completamente diferente al actual. Por ejemplo, a la hora de hacer prevención. Si en vez de decirte con palabras huecas que deberías cambiar tu dieta o tu forma de hacer deporte, o que deberías tomar tal cosa, si te explico las causas moleculares posiblemente sea mucho más fácil convencerte.

-En ese campo de las recomendaciones alimenticias o deportivas se pueden mezclar aquellas con verdadero sustento científico con otras que son supercherías o intentos de engaño.

-Estamos en un momento muy complejo, donde la mala ciencia se solapa con la buena, todo está mezclado, todo es muy rápido. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Sobre todo, en este campo del envejecimiento puedes entrar en verdaderas tonterías. Lo que buscamos los científicos realmente es siempre el impacto en la salud de los pacientes. Y de ahí no vamos a salir. No nos encontrarán en investigaciones dedicadas a querer vivir más años porque sí.

-La tentación de vender la eternidad.

-Ese concepto para mí es completamente baladí, no tiene ningún interés. Desde el punto de vista científico, lo único con interés sería que la ciencia lidere un cambio en la forma en que afrontamos las enfermedades. Creo que nos hemos olvidado de que a principios del siglo XX no teníamos antibióticos. Y que tener un antibiótico revolucionó el mundo. Aumentó nuestra expectativa de vida. Luego llegaron los tratamientos oncológicos, los tratamientos dirigidos, moleculares, la inmunoterapia… Eso también llegará a las enfermedades neurodegenerativas, tan ligadas a la edad, como el Alzheimer, Parkinson, las demencias…. Que son la mayor parte de este nuevo tsunami que nos viene de enfermedades que también van a beneficiarse de este cambio de paradigma.

-Acaba de decir que nos hemos olvidado de que no hace mucho no teníamos antibióticos. Cuando usted contempla y participa en todo este avance científico, ¿no le resulta desolador el rebrote del pensamiento mágico, de la pseudociencia, del negacionismo científico?

-Es un momento muy complejo. A veces es realmente agotador. Estamos viviendo posiblemente el momento de mayor esplendor científico de la humanidad. Es un movimiento científico que va creciendo de forma exponencial. Y simultáneamente estamos en el momento de los resultados inmediatos, de que todo se iguala. Ya suena mal decirlo, pero la opinión de alguien que pueda hacer un tiktok vale tanto como el último artículo publicado en la revista "Nature". Es algo increíble. Jamás hubiera pensado que iba a llegar de este momento, pero pasa absolutamente todos los días.

-¿Usted lo sufre personalmente?

-Utilizo Twitter como fuente para ver rápidamente las publicaciones científicas a primera hora de la mañana y elegir las que voy a leer. Y puedes leer al mismo momento una cantidad de bulos, comentarios, suposiciones que parecen tener exactamente el mismo valor para la sociedad que el artículo de una revista científica. O veamos lo que está pasando en Estados Unidos, el motor científico del mundo. Su deriva es muy preocupante. Estamos teniendo líderes en los departamentos de investigación de Estados Unidos que realmente no son científicos son "contracientíficos" o “acientíficos”

-Tendrá muchos amigos investigadores en Estados Unidos que estarán asustados.

-Las palabras que más encuentro en los emails que recibo de allí es “nos estamos volviendo locos”. Ese es el sentimiento que ahora mismo hay. Y eso siendo Estados Unidos un país extremadamente complejo, que hay que entenderlo. Hay que vivir allí para entender cuál es la idiosincrasia americana. En últimas elecciones, mucha gente me decía: es imposible que Trump vuelva a salir. Y yo decía: no es que sea posible, es que va a arrasar, no conoces a los americanos; va a ser el mejor resultado de la historia. Y ahora no sabemos cuántos años se va a quedar.

-¿Cuánto nos debe preocupar daño al sistema científico estadounidense?

-No tenemos que olvidar que Estados Unidos es posiblemente el mayor ejemplo de cómo se puede construir una sociedad basada en la ciencia y en el conocimiento. ¿Cómo es posible que eso lo estemos destruyendo de un manotazo en tan poco tiempo? Eso, como siempre, nos va a llegar a nosotros. Ya nos está llegando a Europa. Ya estamos siendo invadidos por el mismo sentimiento de pérdida de valor de la ciencia. Porque a veces la ciencia es difícil de explicar y las nuevas generaciones necesitan una explicación inmediata de todas las cosas y les da igual la fuente que les de esa explicación. Antes éramos muy cuidadosos al escuchar el mensaje y de quién escuchábamos el mensaje, tanto científico, religioso o político. Ahora, en cualquier de los campos todo vale.

Javier Abel Menéndez / Óscar Ferrer Galcerán

-El decano de la universidad de periodismo de Colombia, Jelani Cobb, dijo en un discurso en marzo pasado que el problema de la prensa no sólo era de credibilidad, que la sociedad también tenía un problema de credulidad: le damos más crédito a cualquier demagogo que a un experto acreditado.

-Ese es un problema incluso, no sé cómo decirlo, a nivel de comportamiento diario. Ese problema de la credulidad, como usted dice. Antes yo podía hablar con alguien e intentar explicarle con un lenguaje sencillo lo que yo estaba haciendo en el laboratorio y para qué servía, pero ahora te das cuenta que cuando tú intentas explicárselo, te están tomando como un prepotente. Como Ttiktok, otra red social, o cualquier charlatán del mundo ya le ha contado algo, mi interlocutor interpreta que yo me siento superior a él. Estamos llegando a ese punto. Un ejemplo que pongo siempre: mi familia siempre se dedicó a la construcción y jamás se me ocurriría decirle mi padre cómo tenía que hacer una escalera. Por muy doctor en bioquímica que yo sea, no le podía decir a mi padre cómo hacer la escalera. Sin embargo, ahora el que hace la escalera comenta de ciencia, sabe de matemáticas, de religión… Y todo lo ponemos exactamente al mismo nivel. Y cuando intentas volver a clarificar las cosas, te dicen: ‘Esto es clasismo’.

-¿Cómo recuperar las jerarquías del conocimiento?

-Va a ser difícil de cambiar. En quince o vente años nos hemos cargado todo un sistema de valores. En las conversaciones que tengo con mis hijos esa es la principal preocupación que tengo: hacerles sentir que nos ha costado muchísimo construir esto que tenemos, que estamos viviendo posiblemente de los mejores momentos de la historia de la humanidad y, no sé por qué narices, nos estamos empeñando en destruirlo. No acabo de entenderlo, no acabo de entenderlo.

-Su alusión anterior a la destrucción del sistema científico en EEUU es muy pertinente porque ese país es un ejemplo paradigmático de cómo la ciencia es el sustento del poder económico, de la riqueza americana.

-Estados Unidos es justamente el ejemplo de lo que aquí en España nunca hemos tenido claro, que la ciencia sea el motor económico de primer orden. Estados Unidos es el ejemplo más claro de que si en un sitio con posibilidades económicas y tecnológicas ilimitadas pones gente de todos los países del mundo con talento el resultado es espectacular. Eso es el famoso sueño americano: si tú tienes las posibilidades de hacer algo que tú quieres y tienes los medios para hacerlo, lo conseguirás. Ellos lo han hecho desde los años 50, cuando hicieron en esta política la apertura a los científicos del mundo, a cientos de miles. Eso siempre nos había costado en España, aquello de 'que inventen ellos'.

-¿Cuánto ha cambiado el sistema de la ciencia en España desde que usted regresó de Estados Unidos?

-El cambio en el nivel de investigación en España no tiene discusión. En oncología somos punteros a nivel mundial, desde el punto de vista de investigación molecular y de ensayos clínicos. Estamos entre los mejores países. Y todo este conocimiento con unos medios que son paupérrimos. Cuando ves el porcentaje del PIB que la OTAN nos exige destinar a defensa yo pienso: ojalá destinásemos ese mismo porcentaje a investigación. La mayor fuente de financiación de los grupos de investigación en España, como el mío, que es pequeñito, es el Plan Nacional de Investigación. La convocatoria más grande del Ministerio de Ciencia para la investigación en España de todos los campos, desde la música a la matemática, todos. Pues el presupuesto de esta convocatoria anual es menor el de cualquier compañía farmacéutica. Y con eso somos capaces de hacer ciencia de nivel mundial. Cuando estaba en Estados Unidos lo que querían los americanos eran españoles. ¿Por qué? Me decían: tenéis unos conocimientos brutales. Porque nuestro sistema universitario es súper potente. Y añadían: como no tenéis medios sois capaces de hacer cosas maravillosas con los medios disponibles.

-¿Y entonces, qué nos pasa?

-Nuestro problema en España es no hemos conectado que la fuente de nuestro crecimiento es la ciencia. La cultura científica es un motor trasversal. La cultura científica no sólo es el motor económico, es también motor social porque el tener conocimiento y tecnología propia iguala a las sociedades. Nos da más oportunidades todos. Yo hablo de cultura científica continuamente. Es decir, el método científico es cultura y, sin embargo, en España intentamos hacer esta división artificial. Por una parte, está el arte, del cine… y luego la ciencia. Yo vuelvo siempre a Carlos López Otín, mi mentor. Él dice: ¿te imaginas un científico que no supiera leer, que no supiera apreciar las obras del Prado? Yo lo hago, voy a Prado y me enamoro de esas obras. Soy científico y me gustaría que los que hacen pintura, o novela, o hacen edificios, también supieran algo de mi lenguaje científico. No sé por qué no conectamos eso. Además, tener cultura científica te hace muy difícilmente manipulable, refractario completamente a los bulos. Hay quien se ha dado cuenta de esto hace muchos años y lo quiere destruir.

