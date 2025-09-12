Villa Vicenta: hogar de Manuel Posada Noriega, el gran constructor del sueño indiano

En el barrio de Lamadrid, en Colombres, hoy se conserva, en un azul cerúleo, una antigua casa de indianos que, por distintas vicisitudes de la vida, pasó a ser propiedad de su constructor, el maestro de obras Manuel Posada Noriega. Dicha casa, levantada en la bajada que une Colombres con el pueblo pesquero de Bustio a través de un camino histórico, El Cantu, integrado en el Camino de Santiago del Norte, tuvo como promotor a un indiano que resultó no ser tan acaudalado y no pudo costear la vivienda familiar. Tras un período en el que se trató, sin éxito, de que cumpliera la función de escuela pública, quedó en manos del tracista, quien hizo de ella su vivienda familiar y la utilizó como escaparate de su buen hacer constructivo. Se considera una casa de indianos pese a que Manuel Posada nunca partió a América, pero la conoció muy de cerca a través de su clientela, que fue quien lo catapultó a la fama, convirtiéndose en el maestro de obras por excelencia de los indianos de Ribadedeva y Las Peñamelleras. También quedan vestigios de su obra en Ponga, Llanes o Potes, en Cantabria, e incluso en Palencia.

Villa Vicenta. Principios siglo XX. / Archivo familia Paco Posada.

Villa Vicenta se llama así en honor a su esposa, Vicenta Noriega. El matrimonio se afincó en ella y fue su residencia hasta su fallecimiento, no abandonándola más que para acudir a tomar baños al balneario de Cestona, en el País Vasco, una vez al año. En 1885, el maestro de obras pide que se le ceda un terreno en la zona de la “Corrolada del Camposanto” —lugar en el que se levantaba el antiguo cementerio de Colombres y que, por haberse quedado pequeño, fue trasladado a El Peral, a unos terrenos adquiridos por el conde de Ribadedeva, quien los cedió al ayuntamiento en 1889—, y en 1888 solicita el cierre de la finca. Por ello, a pesar de que no se conoce con exactitud la fecha de su construcción, los permisos solicitados al Ayuntamiento de Ribadedeva y los datos recogidos en los libros de actas se toman como referencia cronológica. A día de hoy, Villa Vicenta, conocida como El Cantu, sigue llena de vida, pues sus nuevos propietarios la han convertido en un albergue juvenil que bulle de actividad durante todo el año.

Manuel Posada Noriega (Vilde, 1858 - Colombres, 1925) era hijo de Manuel Posada y Bárbara Noriega. Tuvo un hermano varón, José Antonio, dedicado al sacerdocio, y dos hermanas: María, religiosa y dedicada a la enseñanza en Santander, y Atanasia, también maestra, fallecida soltera a los 87 años. Manuel siguió el oficio familiar, pues eran propietarios de una cantera de piedra y, de hecho, su casa natal era conocida como La Cantería. Toda su vida estuvo vinculada a esa cantera. Pero, como era una persona con grandes inquietudes, no se contentó solo con el trabajo de la piedra, sino que siempre quiso ir más allá y consiguió convertirse en uno de los tracistas más importantes del Principado de Asturias, sin tener titulación alguna. Toda su labor fue autodidacta, más basada en la praxis que en la teoría, y eso hace de él una figura excepcional.

Manuel Posada, su esposa e hijos en el interior de Villa Vicenta. / Archivo familiar Paco Posada.

A fuerza de trabajo se granjeó la fama y, con ella, el favor de los indianos, que confiaron en él para que materializara en piedra todos sus sueños traídos desde Ultramar. Con el tiempo y el reconocimiento alcanzado, llegó a ser nombrado perito facultativo del Ayuntamiento de Ribadedeva, para realizar presupuestos, planos y condiciones de las obras municipales. Este hecho evidencia el prestigio que Manuel Posada Noriega alcanzó a lo largo de su vida.

Es significativo cómo, en los primeros años de su trayectoria artística, y a pesar de haber trabajado ya en ambiciosas empresas impulsadas por el conde de Ribadedeva, en 1885 se le otorgaba públicamente la profesión de cantero, mientras que en 1894 se le define ya como constructor práctico de obras. Sea como fueren designados en los documentos, los maestros de obras tenían prohibido levantar arquitecturas públicas y el caso del oriente asturiano no fue una excepción: su labor constructiva, a priori, quedó relegada al entorno particular.

Posada Noriega levantó infraestructuras a órdenes de indianos adinerados, que actuaban como comitentes de las mismas en el ámbito privado, pues sufragaban con su propio peculio obras que, a posteriori, serían cedidas a los consistorios, pasando así a convertirse en filántropos. De ahí que, en ocasiones, el ámbito en el que se levantaban estas arquitecturas pudiera dar lugar a equívocos. Todas comenzaron siendo obras privadas que, por cesión, pasaron a formar parte del ámbito público en manos de las administraciones, que, en la mayoría de los casos, carentes de medios económicos, no podían ofrecer a los ciudadanos las infraestructuras que la nueva sociedad requería, y por ello se recurría al capital americano de los retornados enriquecidos.

Panteón familiar Posada Noriega en el cementerio indiano de Colombres / .

Las obras que se deben a su nombre no las levantó solo. Posada Noriega contó con un extenso equipo de trabajadores, entre los que destacaban los canteros trasmeranos, que, llegados desde Cantabria y comunicándose en pantoja (una jerga propia de ese oficio) para velar por el secreto de su trabajo, levantaban maravillosos palacetes de manera casi meteórica, pues su maestría constructiva les permitía, en ocasiones, finalizar las obras en el plazo de tan solo un año. Además de los 200 canteros que le acompañaban, sus construcciones siempre se decoraban con relieves que se debían a la mano del joven escultor Alfredo García, cuya carrera se truncó muy pronto: falleció de tuberculosis pulmonar en Madrid cuando se disponía a cursar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, tras obtener una beca de la Diputación Provincial. Finalmente, ya mayor y con su salud un poco delicada, Manuel pasó el testigo a sus hijos para perpetuar su labor constructiva.

Villa Vicenta, hoy Albergue El Cantu. / Foto Alejandro Braña. "Asturias por Descubrir"

Manuel y Vicenta tuvieron una extensa familia. Su primera hija se llamó Teresa, pero falleció siendo una niña, por lo que su nombre fue dado a otra de sus hermanas, una costumbre muy usual en la época. A continuación nacieron Benigno, Manuel, María Mercedes, Filomena, Teresa, Dolores, Juan, Joaquín y José María. De ellos, Benigno, Manuel, Joaquín y José María siguieron con el oficio familiar y conformaron una auténtica saga de maestros de obras.

Debido a la legislación que limitaba el trabajo de los maestros de obras en el ámbito público y a que fueron perdiendo prestigio en favor de los arquitectos, Posada Noriega decidió enviar a sus hijos a estudiar para obtener un título académico, de manera que sus obras pasaran a formar parte de lo que se conocía como arquitectura de autor. Benigno fue enviado a estudiar arquitectura a México, mientras que su hermano Manuel estudió ingeniería en Madrid. A Benigno, su título nunca le fue convalidado en España, pero en su oficio de constructor práctico se deja ver una preparación intelectual muy superior.

Por su parte, Manuel, una vez licenciado, tomó el relevo de su padre en todas las infraestructuras que se llevaron a cabo en el oriente asturiano. Ya de titularidad pública, dirigió las obras de las vías de comunicación más importantes de la época, en las que trabajó codo con codo con sus hermanos Benigno y Joaquín. Sus hijos, como continuadores de la labor de su padre, nos han dejado un legado no solo de infraestructuras, sino también de palacetes y templos parroquiales dignos de mención, como la Quinta Isaura en Alevia y el templo de Santa Leocadia en Merodio, ambos en Peñamellera Baja.

Villa Vicenta, detalle de elementos decorativos. / Archivo familiar Paco Posada.

Villa Vicenta se convirtió en un referente para los indianos de lo que los maestros Posada podían levantar, además de todas las otras construcciones que se deben a su nómina. El edificio presenta una composición asimétrica de volúmenes escalonados y diferenciados que le dan un aspecto pintoresco. En su origen no contaba con la torre lateral con pretil balaustrado de aire clásico, que ha conferido al conjunto gran verticalidad.

De Villa Vicenta, uno de los elementos más significativos es su galería-mirador acristalado en voladizo, que reposa sobre ménsulas de madera. Situado en la zona central, surge como recuerdo a las oriel windows del mundo inglés, que denotan prestigio, lujo y modernidad. Lamentablemente, hoy las ménsulas y tornapuntas caladas que decoraban el tejado, así como las peinetas que coronaban su mirador lateral, se han perdido, siendo aquellos elementos decorativos los que le conferían un aire muy europeo. También la escalinata con balaustres, que conduce a la entrada principal de la residencia, de clara inspiración clasicista, engrandece el acceso poniéndolo en relación con el estatus de la vivienda. Además de estos elementos, las molduras ponderadas y modestas que enmarcan sus vanos refuerzan toda la composición en su conjunto y son, una vez más, el sello inequívoco del maestro Posada Noriega.

La residencia mezcla la tradición local con las influencias coloniales, proyectando de nuevo la idea de prosperidad que acompaña siempre al legado en piedra de los indianos. Y, aunque en este caso los Posada Noriega no hayan sido indianos, su incansable trabajo como materializadores de las ideas de estos y su participación en el engrandecimiento y modernización de pequeños pueblos hizo que se granjearan una fama que elevó su estatus social y los hiciera merecedores de grandes reconocimientos. Si los pequeños pueblos orientales cambiaron su aspecto, fue en buena parte gracias a ellos, que construyeron carreteras, puentes, lavaderos, obras de ingeniería como traídas de aguas, casas de ayuntamiento, palacetes y cementerios.

De hecho, es en este último escenario donde se perpetúa por siempre la fama alcanzada por el maestro de obras Posada y su familia: en la arteria principal del cementerio indiano de la villa, junto al panteón de los prohombres del momento, como los Sánchez Escalante, los Noriega o el Conde de Ribadedeva, se alza el panteón de esta saga de constructores, que consiguieron descansar en la eternidad como verdaderos indianos, mostrando que este fenómeno artístico no es individualista y que su legado es un trabajo sincrónico entre el comitente, el constructor y el vecino que disfruta de los nuevos servicios, los cuales hicieron despertar a Asturias hacia una nueva realidad, más moderna, segura y salubre.