El reencuentro de Benito y Aldana: el abuelo asturiano que emigró a Argentina y la nieta argentina que emigró a Asturias

En 1941, el abuelo asturiano cruzó al Atlántico en barco para buscar una nueva vida en Argentina. En 2021, la nieta argentina hizo el mismo viaje en sentido inverso. La diferencia estuvo en que viajó en avión, pero, al igual que su abuelo, también emigraba persiguiendo también un nuevo horizonte vital. Habían pasado 65 años.

Este sábado, el abuelo y la nieta, Benito Ramón Blanco Suero y Aldana Gadea Blanco, se encontraron en Oviedo. Él llegó a Asturias desde Buenos Aires gracias al programa “Añoranza”, que facilita el reencuentro con su tierra natal a veteranos emigrantes asturianos a América. Ella acudió a la cita desde Arriondas, donde reside desde hace cuatro años. Cada uno contó su historia para LA NUEVA ESPAÑA. Se parecen mucho físicamente. Cuando el abuelo empieza a rememorar su aventura migratoria y cómo dejó su pueblo, no puede evitar emocionarse. Y Aldana llora con él. Quizá porque sabe bien lo que se siente.

“Yo soy de Gamonéu de Cangas. A los 14 años, con una hermana, me llevaron a la Argentina por mediación de unos tíos que teníamos allí. Luego fuimos juntando plata y trajimos al resto de hermanos y a los padres”. Tiene 83 años. De niño fue pastor en los Picos de Europa. “Iba allá arriba con los animales, me quedaba en una cabañita, en Ceñal, le decían al sitio. Salía de Gamonéu y por esas montañas. Íbamos caminando. Las ovejas y las cabras… había que estar con ellas”.

En el reencuentro entre abuelo y nieta también está presente la abuela, Frida Stricker, y la pareja de Aldana, Gastón Palacios, que hace reivindicación de su origen con una camiseta albiceleste de la selección argentina de fútbol. Benito Ramón sigue contando: “En Gamonéu era una vida muy sacrificada, había mucha pobreza. En Argentina era diferente, no estoy arrepentido de haber ido. Ahora sabemos que (el país) está mal, pero bueno… siempre estuve bien allá. No estuve dando lastre. Para nada. Trabajo tenía siempre. A veces plata no, pero trabajar siempre trabajaba”.

En 1968 casó con Frida -cuyos antepasados alemanes le legaron unas recetas deliciosas, apunta la nieta- y tuvieron dos hijos, chico y chica. Hoy tienen seis nietos. Dos de ellos, Aldana y su hermana, están en España. Una está afincada en Arriondas, la otra, en Barcelona. Todos tienen la nacionalidad española.

Tras la pandemia

Ahora Aldana cuenta su historia y la de Gastón: “Vinimos acá después de la pandemia, en Argentina estábamos un poco estancados. Queríamos ir a otro lugar, salir un poco de la zona de confort. La idea en un principio era ir a Málaga, tengo una amiga viviendo allí. Pero mi abuelo me dio la idea: ‘¿Por qué no vas para la zona de donde era yo? Por ahí es más simple todo’. Él tiene familia viviendo en Cangas de Onís. Y así fue. Hace ya cuatro años que nos vinimos". Aldana es licenciada en Turismo y, en Argentina, trabajaba en una agencia de viajes. Su pareja era socorrista. “Estábamos buscando algo más y se nos dio la oportunidad de venir, estar acá y salir un poco”. Al principio, con los amigos y familiares tan lejos, les costó, pero hoy tienen trabajo y están contentos en Arriondas: “La verdad es que nos encontramos con gente bastante afectuosa. Y esto es hermoso, un lugar muy bonito”. Lo único que echan de menos es, acaso, un tiempo más soleado. “Nosotros venimos de un clima más seco. Aquí termina agosto y termina el verano”.

Cuando su abuelo se marchó a la Argentina “fueron uno o dos días para llegar en tren hasta Vigo y luego 20 días de en barco”. Los nietos, que tratan de regresar cada año a su país natal, tienen 12 horas de vuelo desde Madrid. Y además está el teléfono y las videollamadas. Hay tecnologías para sentirse más cerca. Pero las lágrimas del emigrante siguen aflorando en las despedidas. La distancia sigue siendo la distancia.

Dice la abuela: “Se sufrió mucho. Tanto ellos como nosotros. Porque era terrible cómo lloraban para despedirse todas las veces”.

Dice la nieta: “Eso siempre cuesta y va a costar”.

Dice el abueno: “Bueno, eso es el momento, luego pasa”.

Los cuatro van a pasar un tiempo en Arriondas. Por fin no hay un océano de por medio. Por unas semanas no habrá añoranza. Están juntos. Contentos.