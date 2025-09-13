Tampa (EEUU) homenajea al teniente Baldomero López: el marine de Candamo que murió por salvar a sus soldados en Corea

El Centro Asturiano de Tampa aprovechó este año la celebración del Día de Asturiaspara homenajear a uno de los hijos de emigrantes asturianos más reconocidos por la comunidad tampeña: el teniente primero Baldomero López, hijo de candaminos. “Baldy”, como lo conocían amigos y familiares es un héroe de guerra caído en Corea. Recibió a título póstumo la Medalla de Honor, la más alta distinción que puede recibir un soldado estadounidense. Fue el primer hijo de españoles distinguido con esta condecoración. Los actos celebrados en el Centro Asturiano de Tampa consistieron en una conferencia impartida por los profesores Martin Favata y Gilbert Fernández. En el acto también participaron representantes de los Marines de Estados Unidos, cuerpo al que pertenecía Baldomero López. El Centro tampeño le entregó de forma póstuma el premio “Jinete 2025” con motivo del 75º aniversario de su fallecimiento. El galardón lo recogió un miembro de la familia López. En este artículo, los promotores del proyecto de investigación “Asturians Under American Flag”, que han rescatado del olvido las biografías de más de 300 hijos de emigrantes asturianos que lucharon en las filas de EE UU en varios conflictos, trazan un perfil de Baldomero López y de los hechos bélicos que lo han convertido en un verdadero héroe en Tampa y en una referencia moral para el Cuerpo de Marines de EE UU.

El hecho de que la fotógrafa Maggie Higgins ganase un premio “Pulitzer” en 1951 fue un hecho histórico. Ese año fue la única mujer entre varios hombres que consiguió el galardón. En aquellos tiempos, una reportera de guerra no era habitual, pero Higgins consiguió que la enviaran a Alemania. De hecho, fue una de los dos reporteros que fotografiaron la liberación del campo de concentración nazi de Dachau, el 29 de abril de 1945, cuando los soldados estadounidenses liberaron a sus prisioneros.

Cinco años después, estaba informando desde el frente de batalla de Corea. Era la jefa de la oficina de "Tokio del New York Tribune" y fue enviada a Seúl solo dos días después de la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Una de las fotografías que le valieron el premio de referencia en el mundo del fotoperiodismo es la de un hijo de un cadamín de San Tirso; la icónica foto del teniente López, del cuerpo de Marines de los Estados Unidos, escalando un muro durante el desembarco de Inchon.

Era el 15 de septiembre de 1950. El primer teniente Baldomero López lideraba el 3.er pelotón, Compañía A, 1.er Batallón, 5.º de infantería de marina sobre el malecón en el lado norte de Red Beach en la segunda ola de asalto. Poco después de ser inmortalizado por Higgins, el teniente López murió en acción, mientras asaltaba un búnker norcoreano. Pero murió de una manera absolutamente heroica: protegió a sus hombres, haciendo que una granada enemiga estallara bajo su cuerpo.

El marine, Baldomero López, había nacido en el barrio de inmigrantes, Ybor City, de Tampa (Florida), el 23 de agosto de 1925. Era hijo de Baldomero Juan López, (hijo de Juan López. de San Tirso. y de Rafaela Álvarez. de San Román de Candamo) y de Frances López (Francisca Cacciatore), de Tampa, ambos trabajadores de la industria tabaquera de la ciudad. El “barrio Candamo” fue un populoso enclave dentro de Ybor City, donde vivían los emigrantes del concejo.

López fue el primer hijo de emigrantes hispanos que consiguió a título póstumo la mayor condecoración del ejército de EEUU, La Medalla de Honor del Congreso. El mismo general McArthur y el presidente Truman, escribieron a sus padres para comunicarles su muerte y lamentar su pérdida.

Baldomero López asistió a la Escuela Secundaria de Hillsborough, donde fue un gran estudiante y un brillante jugador de baloncesto. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos el 8 de julio de 1943, poco después de graduarse de la escuela secundaria, y sirvió hasta el 11 de junio del año siguiente.

Fue seleccionado para asistir a la Academia Naval de EE UU en medio de la Segunda Guerra Mundial. Al graduarse el 6 de junio de 1947, fue comisionado como segundo teniente en el Cuerpo de Marines. Asistió a la Escuela Básica en Quantico, Virginia.

En 1948, López viajó a China, donde fue comandante de sección de morteros y como comandante de pelotón de fusileros en Tsingtao y Shanghai. A su regreso de China fue asignado a Camp Pendleton, California. Después del estallido de la guerra de Corea, se ofreció como oficial de infantería en Corea. Fue ascendido al grado de primer teniente el 16 de junio de 1950.

La víspera de su muerte escribió a su hermano Joe y a su padre, pidiéndoles unos buenos puros tampeños y recordándoles que su misión había sido voluntaria.

Tampa, ha honrado a López de muchas maneras. Lleva su nombre un complejo de piscinas en West Tampa, una escuela primaria en Seffner una residencia de de ancianos para veteranos en Land O' Lakes, un carguero militar de 46,000 toneladas y un monumento a la Guerra de Corea en el Complejo Deportivo Ed Radice en Tampa, la mayoría de estas propuestas fueron presentadas por el ilustrisimo juez E. J. Salcines, descendiente también de emigrantes de Candamo, que desde los años 90 del pasado siglo XX trabajó incansablemente por mantener vivo el recuerdo de Baldomero Lopez Jr. El juez Salcines decía en el “Tampa Bay Times” en el año 2000: “Es más que un héroe. Es nuestro héroe. Es el héroe de Tampa y, como hijo de inmigrantes españoles e italianos, es un héroe latino. Eso es muy importante porque, de niño, yo también era hijo de inmigrantes y quería ser como él”.

Baldomero López está considerado en Tampa un verdadero héroe local, sobre todo entre la comunidad hispana. Personalidades como el juez Emiliano Salcines, hijo también de emigrantes de Candamo, han trabajado por mantener viva la historia de Baldomero Lopez o "Baldy". Gracias a personas como E.J. Salcines hoy llevan su nombre edificios públicos de Tampa, avenidas y un premio al mejor cadete de la escuela Básica de Oficiales del USMC en Quantico (Virginia).

Los descendientes de Baldomero López viven en Texas, Tampa y Hawai. Han facilitado decenas de fotos y documentos para este artículo. Uno de sus primos, Manuel es actualmente el único que conoció personalmente a “Baldy”, como se le conocía familiarmente. “Era hijo de un inmigrante de Candamo, que fue a la Academia Naval de los EE. UU. y se hizo algo. Él nos inspiró a ir a la escuela y tener éxito. Estamos siempre orgullosos de él", afirma su sobrino, Mike López, residente en Fort Laudeale (Florida).

