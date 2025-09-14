Los asturianos de Alcobendas acogerán el nuevo curso de extensión de la Escuela de Asturianía
La directora general de Emigración, Olaya Romano, anunció este nuevo encuentro formativo en torno al folklore asturiano durante su visita a Málaga para celebrar el Día de Asturias con la comunidad de asturianos en esta provincia andaluza
"Gracias a vosotros, Asturias se escucha, se baila, se canta y se celebra también aquí, en el sur, bajo este cielo andaluz", apuntó en su pregón de estas celebraciones
E. L.
El Centro Asturiano de Alcobendas acogerá el nuevo curso de extensión de la Escuela de Asturianía, que organiza el Principado, los días 18 y 19 de octubre, para seguir acercando la cultura y las tradiciones de la comunidad a la colectividad residente en el exterior.
La directora general de Emigración y Retorno, Olaya Romano, hizo este anuncio durante su participación en la celebración del Día de Asturias en el Centro Asturiano de Málaga. Romano fue la pregonera de estas celebraciones y en su intervención destacó el esfuerzo y el compromiso de los socios y socias del Centro con la cultura y las tradiciones asturianas, "que hacen que Asturias se engrandezca más allá de sus montañas y sus mares". "Gracias a vosotros, Asturias se escucha, se baila, se canta y se celebra también aquí, en el sur, bajo este cielo andaluz", apuntó.
Para mantener el vínculo
El curso de Alcobendas será el tercero de extensión de la Escuela de Asturianía, después de los celebrados el año pasado en Alicante y Buenos Aires, tras ser recuperados para dar cumplimiento a un compromiso adquirido al inicio de la legislatura. Romano incidió en que “la Escuela de Asturianía es una herramienta fundamental para mantener vivo el vínculo entre las nuevas generaciones y su tierra de origen”. Apuntó que “estos cursos de extensión permiten que Asturias viaje allí donde están sus comunidades, reforzando identidad y pertenencia”.
El Centro Asturiano de Alicante acogió el primero de los cursos celebrados en 2024, en el que participaron 54 personas de las casas regionales de Valencia, Castellón, Málaga, Alcobendas, Madrid y Alicante. El segundo tuvo lugar en Buenos Aires, hasta donde se desplazaron 27 estudiantes de las casas regionales de Mendoza, Santa Fe, Comodoro, la propia capital bonaerense, La Plata, Necochea y las colectividades de Chile y Valparaíso.
En ambos casos, las clases fueron impartidas por profesorado de la Escuela Municipal de Música Tradicional de Oviedo e iban dirigidas a todos aquellos integrantes de centros asturianos del país que desearan continuar con su formación en baile o instrumento tradicional como gaita, tambor o percusión.
