El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de "gran lujo" de Asturias lanza ahora una gran "experiencia" en torno al vino

Tomás Álvarez Aja (México, 1964) es un ejemplo a seguir como descendiente de emigrantes asturianos (su padre era de Poo de Cabrales) que ha decidido invertir en su tierra de origen. Su solidez empresarial se sustenta, en México, en compañías de servicios tecnológicos para grandes clientes, entre ellos el Gobierno federal. Vio la crisis de 2008 en España como una oportunidad para emprender nuevos negocios en Asturias, en el sector hotelero y hostelero. Ahora encabeza el grupo Nature, con varios establecimientos en toda la región. Su buque insignia, el resort Puebloastur, en Cofiño (Arriondas), acaba de convertirse en el primer hotel del norte de España calificado como «Gran Lujo 5 estrellas».

-¿En qué momento decide mirar hacia Asturias para invertir?

-Mi abuela decía que no tenías que tener todos los huevos en la misma canasta. Por el año 2008-2009, llegó el presidente Areces al Centro Asturiano de México y habló de invertir en Asturias. Al día siguiente le digo a mi hermano: 'Hay que ver si podemos hacer algo en Asturias'. Y me dice: '¿Qué?, ¿vas a atender vacas?' Esa fue la primera contestación. Claro, porque no había visto esto. Ese año vine un verano y me puse a recorrerlo por todos lados, viendo qué posibilidades había. No sé cuántos kilómetros le metí al coche. Ya tenía piso en Cangas de Onís, que tiene un movimiento brutal todo el año. Entonces empecé a ver en qué podía invertir. En aquellos tiempos tenía ciertos ahorros, además. Estaba Antón Puente y me invitó a participar en algunas empresas. Era un momento para invertir. Desgraciadamente las crisis son oportunidades para algunos. Y la crisis de España la aproveché.

-Así nació el grupo Nature.

-Sí, a partir del hotel y restaurante Los Lagos-Los Arcos, en Cangas de Onís. El equipo de profesionales que tenía en su momento Antón Puente es el mismo equipo que tengo el día de hoy, pero con otra forma de funcionamiento. Luego nace una oportunidad, la Hostería de Torazo, que llevaba 4 o 5 años cerrada. Y más adelante me sale el hotel Nature de Oviedo, donde ahora quiero abrir un restaurante mexicano que se llamará “Ni de aquí ni de allá”. Será un restaurante de calidad. Todo el mundo conoce Los Arcos o la Hostería de Torazo, muy buena comida a un precio competitivo, relación coste-beneficio al máximo. Eso es lo que yo busco. Posiblemente eso nos dé menos beneficios, pero la calidad no la vamos a bajar.

-En la presentación de la distinción de Puebloastur como "Gran Lujo 5 estrellas" usted habló de que eso demuestra las posibilidades de Asturias para acceder al segmento más selecto del turismo internacional. Ustedes ya tienen clientela de alto poder adquisitivo: estrellas del fútbol y el cine, jeques árabes…

-Vienen esas y otras personas que no puedo mencionar. A veces me sorprende. A lo mejor llegan de Emiratos Árabes, aterrizan su jet en el Aeropuerto de Asturias, se van a Puebloastur a pasar dos o tres días y luego siguen viaje. En ese segmento tenemos una gran capacidad de atracción. El Principado sí ha estado haciendo cosas interesantes en la promoción de Asturias y cada día los medios para llegar a la región son más fáciles, pero sí considero que durante muchos años estuvimos en la ignorancia internacional turística. Aquí nada más veníamos los que teníamos algún tipo de relación con Asturias. O sea, los asturianos que emigraron a Alemania, a Bélgica, a México... Pero las cosas están cambiando. Recientemente la UNESCO declaró a la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad y eso nos pone a un nivel gastronómico alto, que ya lo teníamos desde hace mucho tiempo, pero del que no se escuchaba hablar. Todo esto viene a contribuir a lo que buscamos nosotros. En Asturias me fascina estar en competencia con restaurantes que son impresionantes y que tienen un reconocimiento internacional. Eso nos hace mejores a todos.

-Ustedes venden que el camino para llegar a ese gran lujo es «el lujo de vivir en un pueblo».

-Lo que hace falta es descubrir lo que somos. Lo que buscamos en todos nuestros proyectos es mostrar lo que auténticamente era y es Asturias. Porque hay que meterse en la Asturias profunda para conocer. Aquí no podemos hacer un Disneyland. Eso se lo dejamos a los norteamericanos, que lo hicieron muy bien. Aunque tuvieron que copiar de Segovia el castillo (de Bancanieves). Pero bueno, está bien. Hasta eso hay que saberlo hacer bien. Pero aquí no. Aquí tenemos que explotar lo que tenemos, que aparte de ser bello tiene cultura, tradición. Y su gente: la amabilidad, el cariño… El asturiano tiene muchas virtudes independientemente de que es trabajador y dedicado. Tiene esa alegría, todo eso de lo que carecen otros pueblos. En resumen: no hay otra Asturias en todo el mundo. Esa es la diferencia.

Tomás Álvarez Aja en el Palacio de Nevares. / E.L

-¿Hacia dónde va el turismo en Asturias?

-Creo que sí vamos a tener un crecimiento turístico. Pero hay que entender lo que es el crecimiento turístico adecuado. Porque si hablamos de lo que está legal y lo que está ilegal…

-Habla de los pisos turísticos.

-Sí. Es una competencia desleal para aquellos que hacen inversiones y tienen una capacidad de emplear a personas para poder atender al turista. Si después vas a meter a los turistas en una caseta partida en cuatro y con eso haces un piso turístico, como hay muchos… Y además no pagan impuestos. Mientras tanto, tú tienes que pagar al personal, pagar seguridad social… Es muy difícil competir contra eso. Creo que el Gobierno se ha hecho «de la vista cansada», por no decir que ha vuelto la cara a otro lado. Además, eso está causando que la gente que trabaja para tener un piso no tenga el acceso adecuado a los precios adecuados.

-Su próximo proyecto será el que ha desarrollado en torno al Palacio de Nevares (Parres), sus viñedos y bodegas. ¿Qué plazos tiene de apertura a los visitantes?

-La industria agrícola que es el Palacio de Nevares tiene ya todas las licencias. Lo más importante de este proyecto es que no se quede solamente en ser el viñedo más al norte del norte de España. Tenemos expectativas de hacerlo crecer a nivel turístico. Primero como una experiencia. Esa experiencia podrá contemplar, en un futuro, otros servicios adicionales. Queremos ofrecer experiencias a todo el mundo que realmente quiera valorar el vino, la agricultura. Lo abriremos para que la gente pueda recorrerlo, pasear, que puedan comprar productos, que pueda tener una experiencia de cómo se hace el vino y la sidra y que nos remontemos a lugares tradicionales como puede ser una panera, un hórreo, un palacio del siglo XVI con una capilla impresionante… Estamos esperando ya solamente la mejor oportunidad comercial para el lanzamiento. Estoy casi seguro que para la Semana Santa ya estaremos en plenitud de hacer «explotar» una experiencia. Y a partir de ese momento «explotaremos» algunas sorpresas más que podremos traer para la finca Palacio de Nevares.

-Usted plantó viñedos donde nunca los hubo y ya produce vino. También han hecho una gran plantación de avellanos y de manzanos. ¿Necesitamos reactivar el campo?

-Le doy un ejemplo. Creo que no lo estoy inventando, lo leí en alguna ocasión: Asturias es el lugar donde hay más pastelerías de España. Sin embargo, creo que producimos nada más que el 20% de la avellana y tenemos que traer el resto de fuera. No es avellana de calidad, porque la avellana de calidad se da aquí. Tenemos una tierra que lo da y un cielo que lo permite.

-¿Podríamos conseguir que más empresarios asturmexicanos invirtieran más en Asturias?

-No voy a decir los nombres, pero sé de otras experiencias de gente con empuje que quiere hacer inversiones y después no le dejan hacer lo que quiere. Eso es un problema. Entiendo que queramos cuidar a nuestra Asturias pero que me lo expliquen, porque voy a Santander, sin ir tan lejos, y lo veo todo más adecuado. Hay algo que tengo en la cabeza: creo que en Asturias el impuesto sobre las herencias se podría cambiar. Para los que heredan, en vez de pagar cuotas abismales y que muchas veces tengan que perder las propiedades de los padres, el Gobierno podría sacar alguna medida inteligente para que esa gente pagara menos si pudiera demostrar que han invertido cierta cantidad dinero en esos bienes inmuebles durante los últimos 20 años. Para que pudieran pagar lo que se paga en Madrid, por ejemplo. No puede haber españoles de segunda y españoles de décima.