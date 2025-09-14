“Esto es fútbol, papá”

La futbolista avilesina Laura Díaz González, apasionada seguidora del Real Oviedo, comenzó la pasada temporada a enviar desde Hong Kong sus análisis sobre la evolución del equipo azul para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Con su sección "Lo más lejos a tu lado" debutó como cronista oviedista justo en la temporada del sueño, del regreso a Primera. En China estudió Relaciones Internacionales y ahora emprende una nueva etapa laboral desde Bruselas. Vuelve el Oviedo a Primera y vuelven las crónicas de Laura a "Asturias Exterior" pero esta vez desde la capital belga. Ella, que pertenece a la llamada "generación del barro", que acompañó al Oviedo en sus peores momentos, contará cómo es medirse con los mejores del fútbol español.

La vida del exiliado futbolístico tiene algo de tragicomedia: parece que uno aprende a medir la felicidad no por los goles o las victorias, sino por el huso horario. El año pasado, en Hong Kong, a las tres de la mañana, entre noodles instantáneos y cafés traicioneros, ver al equipo se sentía como un acto de fe más que como un simple partido. Ahora, en Bruselas, todo es distinto.

Aquí, las tardes grises y lluviosas parecen diseñadas para acoger a una oviedista con bufanda y portátil en mano. El pitido inicial ya no despierta a los vecinos ni destroza el ciclo circadiano, y lo que antes era soñar, se ha convertido en sobrevivir, pero el Real Oviedo sigue siendo el mismo de toda la vida: capaz de ilusionarte con una jugada maravillosa y, cinco minutos después, recordarte que sufrir es una seña de identidad.

El partido contra el Getafe del pasado sábado ilustró a la perfección los desafíos que esperan al conjunto de Veljko Paunovic. En el Coliseum, los de Bordalás demostraron que en Primera División los errores se pagan al contado, y que la diferencia entre "casi" y "gol" marca la frontera entre ilusión y puntos (del 1-1 que podría haber sido el gol de Sibo al 0-2 del Madrid, del 1-1 de Reina al 0-2 del Getafe…). A esto hay que sumarle lo que veníamos advirtiendo desde que se cerrara el mercado de fichajes, la delantera sigue siendo asignatura pendiente - 1 gol en cuatro jornadas -, y la expulsión de Viñas pone la guinda al pastel.

Laura Díaz en el Lotto Park de Anderlecht (Bruselas) / .

El calendario no da tregua, y el próximo domingo el duelo en tierras alicantinas pondrá a prueba la capacidad de reacción de un Oviedo que necesita imperiosamente sumar fuera de casa. Los antecedentes recientes no invitan al optimismo: el curso pasado, el Elche goleó 4-0 al equipo carbayón en Segunda División y rascó un empate en el Tartiere.

Esta temporada ha comenzado con la crudeza propia de quien vuelve a casa después de 24 años de ausencia, y las primeras jornadas han dejado claro que entre la emoción del ascenso y la permanencia media un abismo llamado competitividad pero, por ver el lado positivo de las cosas, Lucas Ahijado, nuestro “one club man” particular disputó sus primeros minutos, y el Vetusta y el Femenino cosecharon sendas victorias en un muy buen arranque de temporada.

La primera victoria fuera de casa tendrá que esperar al menos hasta el próximo domingo.