La OCAS hermana Asturias y el Alentejo portugués con un canto por la paz

Las notas del oboe de Román Álvarez se cuelan entre las compras de los vecinos de la localidad alentejana de Beja esta mañana de mercado. Al momento surgen por los rincones todos sus compañeros y la cadencia torera de "El Gato Montés" interpretada por los 44 músicos de la OCAS hace sonreír al improvisado público. A esta "pequeña Sevilla portuguesa" (30.000 habitantes) parece gustarle el pasodoble, y Manuel Paz, el director de la Orquesta de Cámara Solidaria, no pierde ocasión de recordar a todos los presentes que esa misma noche estarán en el teatro municipal Pax Julia como invitados principales del 21º festival "Terras sem sombra".

Casi doce horas más tarde, en la noche del pasado sábado, la orquesta asturiana pondría en pie a todo el patio de butacas del coliseo tras una rotunda interpretación de la "Música para los fuegos de artificio reales" de Haendel, con el teatro lleno del confeti y serpentinas que la formación asturiana emplea en sustitución de la pirotecnia.

La composición original celebraba, a mediados del XVIII, el fin de la Guerra de Sucesión Austriaca, y el sábado, en Beja, la OCAS presentó su interpretación y el programa bajo el lema "Viva la paz", con la esperanza de que "el sentido común y la humanidad acaben triunfando en este mundo", como proclamó Paz desde el podio. José Antonio Falcão, director general del festival, se había referido al inicio del concierto a "la paz que todos reclaman", con una larga lista de más de 50 países en conflicto. El director de la OCAS se refirió de forma explícita a Ucrania, donde la orquesta actuó en colaboración con la ONG de Jose Andrés, o a los campos de refugiados de Lesbos, donde estuvieron este verano. "La música", explicó en un comprensible "portuñol", "tiene una enorme facilidad para unir a los pueblos pero también es un compromiso, supone la obligación de pedir a estos estados y a estas personas que dejen la violencia". Puesta en práctica de su pregón, la OCAS incluyó en el programa del sábado música judaico-española de más de quinientos años, la "Endecha por la muerte de Guillén Peraza", una canción sefardita con un arreglo de Alberto Lozano que lleva la melodía al blues en su parte final.

El concierto en el teatro Pax Julia se había iniciado con un canto al hermanamiento entre territorios que propugna el festival, con el "Asturias" y el "Sevilla" de la "Suite española" de Albéniz. El repertorio español siguió con "La panderetera" de Alberto Lozano, con protagonismo del concertino Elio Bernalte y la flauta de Sonia Valencia, y acabó dando paso a una pequeña muestra de zarzuela con la colaboración de la joven Hanna del Canto.

Hanna del Canto, durante su actuación. / J. N.

La soprano de Sotrondio inició su carrera vocal como aficionada en el "Coro de voces blancas del Nalón", continuó con estudios superiores de violonchelo y este año empieza estudios superiores de canto en el Liceu de Barcelona. En verano ya cantó con la OCAS en Grecia y el sabádo por la noche encantó al público alentejano con sus interpretaciones de "La Tarántula" ("La tempranita"), "Carceleras" de Chapí ("Las hijas de Zebedeo") y la "Romanza de la Paloma" de "El barberillo de Lavapies", que ofrecería de propina al finalizar el programa.

La OCAS también volvió a interpretar "El gato montés", una música ante la que el director del festival, José Antonio Falcão, percibe una especial sensibilidad en esta tierra. "Beja siempre ha sido portuguesa, pero Castilla quedaba a 20 kilómetros. Las casas no son muy suntuosas por fuera, pero por dentro es otra cosa, tenemos los azulejos mudéjares y toda es influencia se nota". El festival "Terras sem sombra", cuyo título hace alusión a una canción popular y a la bondad de este pueblo sin culpa, sin sospechas, se extiende por todo el territorio alentejano, aunque las actividades de este fin de semana se concentraron en Beja. Cuando Falcão comenzó con este proyecto, a comienzos de este siglo, él estaba comisionado como responsable de patrimonio del obispado, y como tal coordinó la restauración de un centenar de edificios. Los espacios se abrían para acoger exposiciones, centros culturales, pero después acababan cerrando. Los conciertos, sin embargo, funcionaron mejor y atrajeron más público. La programación acabó sumando el eje de la biodiversidad y el territorio rural y ofreciendo otro tipo de actividades.

El ejemplo de este fin de semana incluyó una visita a los talleres de del luthier José Antonio Cardoso en el pueblo de Trindade, donde además de conocer el proceso de construcción de un laúd árabe se pudo escuchar a los intérpretes de viola campaniça Paulo Colaço y al joven Guilherme Faisco. La guinda, ayer domingo, la puso una excursión al club de cazadores del pueblo comunista de Baleizão para profundizar en la identidad regional a través de la gastronomía. De la açorda, las sopas de tomate y las migas.

En sus dos miradas, la que dirige al interior de su territorio, y la que busca lazos fuera, "Terras sem sombra" se ha fijado ahora en Asturias. Hay amigos comunes que les han puesto en esa pista, pero también un precedente, el de la visita a Beja de los Príncipes de Asturias, en 2010. La otra conexión en la que la dirección del festival ya está trabajando es la de Bueño (Ribera de Arriba). Guiados por la labor que la eléctrica portuguesa EDP desarrolla en el municipio asturiano, José Antonio Falcão se ha puesto en contacto con el gobierno local y la previsión es que el año que viene "Terras sem sombra" pueda llevar a Bueño música portuguesa, erudita, antigua, de cámara o el cautivador canto alentejano que ayer los músicos asturianos pudieron escuchar en las voces de los cazadores de Baleizão. Y avanzar en esta hermandad que la OCAS ha empezado a tejer este fin de semana.