"Asturias Exterior", también desde Whatsapp y Facebook: cómo sumarse a esta gran comunidad

"Asturias Exterior" llega a las pantallas y móviles de todos sus usuarios también a través de Whatsapp y Facebook. El proyecto editorial de LA NUEVA ESPAÑA para conectar a los asturianos que viven fuera del Principado lanza dos comunidades de redes sociales a través de las que sus participantes podrán interactuar con las informaciones de manera ágil, participativa y absolutamente gratuita.

El proceso para entrar a formar parte de ambas comunidades es muy sencillo y solo te llevará unos segundos. En el caso de Whatsapp, basta que accedas a este enlace para entrar a participar en la comunidad de "Asturias Exterior". Una vez dentro, podrás disfrutar de ventajas como el disfrute de informaciones especiales de las que serás el primero en enterarte, reacciones al material compartido, la participación activa en encuestas e incluso la visualización de contenido multimedia exclusivo (vídeos, fotos, historias, mensajes de voz...). En cuanto al acceso, estarás informado al minuto con tan solo abrir la aplicación de Whatsapp, ya que la comunidad saltará en tu pantalla inicial de la aplicación como un grupo o un chat habitual.

El grupo de Facebook se presenta a los usuarios como una experiencia todavía más abierta a la interactividad. Al igual que en Whatsapp, se compartirá contenido de interés en distintos formatos. Y, además, los usuarios podrán compartir con el resto de manera directa contenido de interés y relacionado con su experiencia viviendo fuera del principado: fotografías, postales, anécdotas, recuerdos... Esta forma de comunicación digital puede fortalecer una conexión más estrecha entre los participantes. Para establecer contacto con esta comunidad, hay que tener perfil de Facebook y acceder desde la página de LA NUEVA ESPAÑA en esta red social o, directamente, desde este enlace.

Estos canales de Whatsapp y Facebook, una parte clave de la gran apuesta que hace LA NUEVA ESPAÑA con "Asturias Exterior" para aglutinar y potenciar el talento de la gran comunidad asturiana que vive fuera de la región, ofrecerán a sus usuarios una experiencia muy cercana a través de la interactividad y la especial cercanía de estar a "tan solo una notificación" de regresar a Asturias. Igualmente, a través de ellas se comunicarán algunos beneficios y sorpresas a las que se podrá tener acceso si se forma parte de "Asturias Exterior". En definitiva, se trata de una manera de mantenerse aún más en contacto con esta región a la que tan vinculados se sienten quienes han tenido que irse a vivir fuera o descienden de aquellos históricos emigrantes que hicieron las maletas hace décadas.

El mapa interactivo donde debes estar si formas parte de esa "Asturias Exterior"

Ambas comunidades de redes sociales se presentan como un complemento al gran mapa interactivo "¿Dónde estás?" , a través del cual cada asturiano puede compartir dónde está viviendo, su experiencia fuera de Asturias o incluso entablar conexiones a través de sus redes sociales con otros en situaciones similares a las de él. En este enlace descubrirás cómo registrarte de forma sencilla para pasar a formar parte activa de esta gran comunidad y ubicar a otros asturianos asentados a lo largo y ancho de España y del mundo.