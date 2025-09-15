Carbayones en bandeja: Para Pau Ornia, San Mateo es la fiesta de las primeras veces y de los reencuentros

Pau Ornia (Oviedo, 1994), DJ instalada en Madrid, pertenece a esa generación de carbayones que vivieron aquel y este San Mateo. El de los chiringuitos, el bocadillo en el Pinón Folixa, el mojito en el Rincón Cubano. Y el de ahora, que se (intenta) disfrutar desde la distancia. Para Ornia, la de septiembre en Oviedo es la fiesta de las primeras veces.

"La primera vez con Susanita en el Campo de San Francisco, la primera vez que te dejaban ir sola a conciertos y llegar un poco más tarde a la Gorda, la primera vez que vas un martes al colegio contando lo increíble que fue estar con tu hermana mayor en un concierto en la Catedral…".

Para muchos ovetenses nacidos en los noventa, San Mateo fue un rito iniciático, el debut en la noche de tu ciudad. "San Mateo está marcado en el calendario de todos los carbayones, es el saludo al nuevo curso", resume Ornia.

En su caso parece que se cumple: la ovetense, durante el primer fin de semana de este San Mateo, pinchó en Madrid durante una espicha para asturianos, en la que se reunieron varios románticos "mateínos", lamentándose por no estar en Oviedo en el arranque de las fiestas.

Con los años, esas primeras veces en San Mateo se transforman y cambian de contexto. Ornia pasó de los estrenos juveniles a los reencuentros con amigos desperdigados por distintas ciudades al calor de los chiringuitos.

"San Mateo es también esa primera vez que te reencuentras con tus amigos cuando ya todos vivís fuera y, de repente, se encuentra el momento para actualizar la existencia", cuenta. La fiesta se reinventa en familia según pasan los años: "También es la primera vez que llevas a tus sobrinos al centro y les compras todo lo que tiene forma de su dibujo animado favorito del momento".

Al final, dice Ornia, que también es creadora de contenidos musicales en redes sociales y se dedica al marketing, "San Mateo es una espiral de primeras veces que recorres con la certeza de sentirte en casa".

Vivirlo en la distancia no es fácil. Lo sabe bien Ornia, que va de aquí para allá, de fiesta en fiesta, y ninguna le llenaría tanto como la suya propia. "Ahora tengo morriña en estado puro. Una parte de ti intenta restarle importancia, pero repasas, uno a uno y con todo detalle, los recuerdos de cada septiembre de los últimos veinte años". Al mismo tiempo, confiesa, se le apetece plantarse en Oviedo sin avisar. Llegar en pleno San Mateo, aunque sea por unos días y volver.

La obligación manda

"Entonces pasan dos cosas: o el calendario de trabajo te recuerda que es imposible o te olvidas de todas las obligaciones y te plantas". Ornia todavía lo está pensando.

Como DJ, la ovetense imagina qué sonaría en una noche mateína para todo Oviedo en la que ella pusiese la música desde su mesa de mezclas. Se va a ella misma haciendo botar a la ciudad. Tiene claro con qué empezaría y no descarta hacerlo en algún momento de su prometedora carrera.

"Pondría a Melendi en bucle y aprovecho para mandar un saludo a mi amiga Irene, que en el San Mateo de 2010 me escribió en el pecho con permanente negro Mendi en lugar de Melendi, en primera fila de su concierto en la Catedral", destaca.

No sería su único repertorio. "También sonaría "Mentirosa", de Ráfaga, esa canción que sigo cantando en el coche con mi padre camino de mi pueblo, en Siero. Y para la Paula del futuro, escuchar un ‘¿Cómo ye?!’ de Rodrigo Cuevas en directo, en pleno centro, sería el mejor regalo". Sería su primera vez, como siempre, en San Mateo.