Pasó hambre, su abuelo era un jefe tribal, se crio en un orfanato de África y acabó bailando en escenarios por todo el mundo: la brutal historia del bailarín asturiano Chus Western

Chus Western nació en Dowa, una ciudad de Malawi, país africano, en 1994. Es bailarín, coreógrafo y modelo. Estudió en el conservatorio Carmen Roche de Madrid y estuvo en escuelas internacionales de Nueva York y París. Ha colaborado con compañías dirigidas por coreógrafos como Chevi Muraday y Harriet Macauley. Fue galardonado con el Premio Fundación AISGE en 2021, ha participado en proyectos visuales y televisivos y es reconocido como uno de los artistas más valorados del sector. Aunque en esta entrevista cuenta su historia con detenimiento y pausa, su capacidad de superación está fuera de toda dudas. Western pudo dejar el hambre en África gracias a que la médica asturiana Isolina Riaños Galán le adoptó cuando tenía nueve años y le rescató de un orfanato.

–¿Cómo acabó en el orfanato?

–Nací en Dowa y mi madre murió en el parto. Mi padre se desentendió de mí, aunque lo conocí más adelante. Mi abuelo materno se hizo cargo de mí y me llevó a un orfanato cerca de Dowa.

–¿A qué se dedicaba su abuelo?

–Mi abuelo era el ofumo de la tribu, porque yo vengo de una pequeña comunidad. Era el jefe tribal, el que mandaba, eso es lo que recuerdo, aunque pronto me llevaron al orfanato, que gestionaban unas monjas. Era mixto y desde allí iba al colegio. En vacaciones volvía a casa, pero realmente no tenía noción de lo que hacía mi abuelo. Sé que lo respetaban mucho y que él decidía en el poblado. Lo que sí recuerdo es que no había recursos: éramos pobres, había mucha hambre y enfermedades, como la malaria. A veces íbamos a sembrar. El orfanato era la única oportunidad, aunque pasé momentos muy duros con la desnutrición.

–¿Llegó a estar en riesgo de morir?

–Sí, la muerte era algo cercano. Vi el cadáver de mi mejor amigo con seis años y dormí junto al cuerpo de mi abuelo cuando falleció, porque antiguamente, en Malawi, se hacía así: la persona difunta permanecía en su casa. Todas esas experiencias te impactan, aunque seas pequeño. Te obligan a madurar antes, a dejar de lado las chiquilladas, porque necesitas endurecerte cuanto antes.

–¿Cómo conoció a su madre adoptiva?

–Ella apareció en mi vida prácticamente desde que nací, porque iba de voluntaria a África como médico. Me dio el biberón de pequeño y no sé explicarlo, pero tuvimos conexión desde el principio. Iba cada verano a Malawi y nos ayudaba como podía. En el pueblo todo el mundo la conocía. Sinceramente, creo que nos elegimos mutuamente. Un día me dijo que podía traerme a España y yo pensé: “Eso será como ir al cielo y salir de la mierda”. Para mí, España era eso, el cielo.

–¿Cuándo le comunicaron que se iba?

–Estaba comiendo y las monjas del orfanato se acercaron: “Jesús, vístete, dúchate, que te vas”. Nadie me había dicho nada. ¡Imagínate! Me duché, me vestí y apenas llevé maleta, porque no tenía nada que llevar. Me subí a un avión y fue impresionante, porque era la primera vez que volaba.

–Y aterriza en Madrid.

–No conocía nada. Cuando abrieron la puerta del avión, aluciné. Entré en el aeropuerto y me olía todo a pollo. A la chica que me acompañaba le decía: “I want chicken”. La llevé por todo Barajas hasta encontrar el sitio donde olía a pollo. Ella flipaba con mi olfato, pero es que tenía los sentidos muy desarrollados tras años de hambre. También me impresionaban los edificios, eran enormes.

–¿Cuándo llega a Asturias?

–Ese mismo día. Aterrizo y voy a Paladín (Las Regueras), donde vivían mis abuelos maternos, en una segunda residencia. Recuerdo el viaje: vomité mucho, porque apenas había ido en coche. No conocía a mis abuelos, pero fui con mucha alegría e ilusión. Estaba feliz por tener una nueva familia.

El bailarín, en otro ensayo / C. W.

–¿Se adaptó rápido?

–Puse todo de mi parte, tenía claro que quería ser válido en este nuevo mundo, y mis abuelos y mi madre siempre me apoyaron eb tidi. Mi abuela me enseñó español: todos los días tenía que leer y escribir. Me esforzaba porque estaba en un lugar donde quería estar. Viví pronto en Oviedo, en La Ería, pero trasladaron a mi madre al hospital San Agustín de Avilés y nos mudamos. Fui al colegio San Fernando e hice el bachillerato en el Santo Ángel.

–¿Fue buen estudiante?

–Aprobaba y pasé los cursos sin repetir, así que puede decirse que sí. Se suele decir que la gente que viene de fuera, los negros o los latinos, está metida en líos, pero no creo que sea así. Yo tenía una familia a la que quería demostrar mi esfuerzo. Me costó. Muchos profesores me tenían que guiar e iba a clases de refuerzo en los recreos. Para mí era un reto, pero lo superé.

–Jugó al fútbol y empezó muy pronto con la danza.

–Jugué en el Astur, en Los Campos y en el Raíces. Era extremo derecho, muy rápido, y llegué a Liga Nacional, pero sufrí una lesión en el menisco y lo dejé. Con la danza empecé pronto, de forma autodidacta, pero un momento clave fue un viaje que hice a Irlanda con 11 o 12 años para reforzar el inglés. En un centro comercial escuché una canción de Jason Derulo. No lo conocía y me gustó tanto que compré el disco. Antes también escuchaba mucho a Michael Jackson y James Brown. Poco a poco empecé a bailar, todo por mi cuenta. En Irlanda, en uno de esos viajes, en el evento final con las familias de acogida, bailé. Me dio miedo, salí del escenario y volví a entrar. Noté que me gustaba. A la vuelta lo hablé con mi madre y mi familia y me apoyaron. Compaginé fútbol y danza hasta que no pude más.

Chus Western / C. W.

–¿Empezó en la calle?

–Sí, en Avilés, haciendo break-dance con unos dominicanos que conocía. Veía vídeos de danza y luego entrenaba cerca del Niemeyer. Mi madre, viendo lo que me gustaba, me animó a formarme en Nueva York, en una de las academias más reconocidas, Step on Broadway. Allí vi a un chico bailar danza clásica y también hip hop. Combinaba lo clásico con lo contemporáneo y me encantó.

–Volvió a casa.

–Dejé el fútbol, estudié Tafad (Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva), regresé a Nueva York y luego entré en el Conservatorio Carmen Roche, en Madrid. Fueron tres años y empecé a trabajar en cuanto pude. Mi primera audición fue en Londres: éramos mil aspirantes y cogían a seis.

–¿Es un mundo duro?

–Durísimo. Es un mundo en el que tienes que dejarlo todo, con tu familia apostando por ti, y aun así nadie te garantiza nada. En mi primera audición estaba tan nervioso que, cuando escuché mi nombre, pensé que me habían echado y en realidad había pasado la prueba. Un bailarín tiene que acostumbrarse al “no”. No puedes derrumbarte, tienes que aprender. Es una profesión muy valorada fuera de España, menos aquí, y exige una mentalidad muy fuerte.

–¿Cómo es un día normal para usted?

–Ahora mismo soy bailarín freelance, eso significa que no estoy en una compañía fija. Voy a clase de yoga, corro, hago gimnasio, pilates… Luego entreno técnica de danza y también imparto clases. Además de bailarín, soy coreógrafo y hago pinitos en la moda como modelo.

–Ha bailado en Inglaterra, Italia, Nueva York, Francia, Alemania…

–Y en casa, en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés, y también en el Campoamor, en Oviedo. Que te vea tu gente enorgullece. Fue una alegría enorme, porque es raro bailar en casa. También pude actuar en el Teatro Romano de Mérida, en La Pandataria, de Cayetana Guillén Cuervo.

–¿En qué está trabajando ahora?

–He participado en un videoclip, Tú y yo, de Beéle, Quevedo y Ovy, y fue una experiencia enorme y muy potente.

–¿Le gustaría volver a Asturias?

–Ahora tengo que estar en Madrid, porque los proyectos surgen de un día para otro. Instalarme sería complicado, pero para mí Asturias es casa. Yo soy asturiano.