Así es la vida de un joven cantante asturiano en Madrid: "Mucho más sacrificado de lo que la gente ve"

Ya está disponible el último episodio “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su último capítulo.

El cantante Enol, la emprendedora Alba González, que trabaja en el mundo de las startup, en una fundación como experta en estrategia y desarrollo de negocio, y Olaya Pedrayes, una de las integrantes de la banda española de pop indie Axolotes Mexicanos, se reúnen en la sidrería La Chalana del Mercado Barceló para charlar en un videopodcast conducido por el periodista Xuan Fernández y que se enmarca dentro del proyecto Asturias Exterior, dirigido a la comunidad de asturianos que viven lejos del Principado.

En esta tercera entrega, que llega después de que la primera y la segunda superasen las 200.000 visualizaciones en todos sus canales (redes sociales, vídeo y audio), los invitados hablan de cómo afrontan los jóvenes asturianos la vida en Madrid, el momento de la música y también de la peripecia de Enol, reconocido cantante, que fue caminando desde Madrid hasta Gijón. También hay una interesante reflexión acerca de las redes sociales y su influencia en la sociedad.

El cantante Enol, por ejemplo, habla de su experiencia dentro de la música después de un verano lleno de citas festivas entre el Bombastic o la gira de Los 40 Summer. "La vida de un artista es bastante más sacrificada de lo que la gente cree. Yo no me quejo de nada porque es lo que me gusta y trabajo encantado pero en verdad mentalmente no desconectas nunca", asegura el joven haciendo hincapié en que "creativamente es muy duro". "Un oficinista cuando sale de su curro no se preocupa hasta que vuelve a entrar. Creativamente estás de vacaciones y estás todo el día pendiente de estímulos y en un corto plazo se lleva bien pero en un largo plazo hay que saber gestionarlo", enfatiza.

Xuan Fernández, Olaya Pedrayes, Enol y Alba González

Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado.

Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.