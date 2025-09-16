Alcalá de Henares luce asturianía: dos días de fiesta por la Santina

La Casa de Asturias de Alcalá de Henares, una de las más activas de las cinco que hay en la Comunidad de Madrid, celebró el pasado fin de el Día de Asturias y honró a la Santina con "música, tradición y solidaridad". Las jornadas duraron dos días y arrancaron el sábado con la actuación de Daniel Meré, gaitero llegado desde Asturias, que deleitó al público con un repertorio en el que se mezclaron piezas tradicionales con versiones modernas para acercar la gaita a las nuevas generaciones.

"El ambiente fue inmejorable y tanto lo clásico como lo contemporáneo lograron que todos los asistentes disfrutaran y bailaran sin parar", aseguran desde la institución. Tras su actuación, la folixa continuó con Sanguino y Romero, que consiguió mantener en movimiento a los presentes hasta bien entrada la noche.

El domingo 14 la jornada se centró en la devoción a la Santina de Covadonga, con un procesión partió desde el Ayuntamiento hasta la Catedral, acompañada por una pequeña representación del grupo de gaitas local, junto con Daniel Meré, las pandereteras “Ruxideras” y el grupo de baile “Cascayu”, ambos de la Casa de Asturias de Alcalá. También participaron el Centro Asturiano de Madrid, con la banda de gaitas “El Centru” y el grupo de baile “L’Alborá”.

Una vez llegados a la Catedral, en la Plaza de los Santos Niños Daniel Meré interpretó algunas piezas de gaita, seguido por la banda de gaitas del Centro Asturiano de Madrid. Durante ambas actuaciones, los grupos de baile de Alcalá y Madrid bailaron juntos, "creando un espectáculo lleno de música y movimiento previo al comienzo de la eucaristía".

Durante la eucaristía, participaron activamente la Xana, la Xanina y varios socios de la Casa de Asturias de Alcalá. Los gaiteros de la Casa de Alcalá y las pandereteras Ruxideras aportaron un toque asturiano a la ceremonia con sus interpretaciones, mientras que los socios también colaboraron llevando en procesión a la Santina y portando el ramu. Además, se interpretó un emotivo canto a la Virgen de Covadonga, acompañado amablemente por la organista titular de la Catedral-Magistral, Liudmila Matsyura. Al finalizar la eucaristía, la Santina fue sacada en procesión al son del Himno de Asturias interpretado por las gaitas.

En la Plaza de los Santos Niños tuvo lugar la tradicional subasta del ramu, cuya recaudación este año será destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. La jornada concluyó con una multitudinaria espicha en el Salón Alcalá de las Casas Regionales, donde no faltó la sidra ni los sabores típicos de la gastronomía asturiana. Durante la espicha, los socios animaron la velada con las tradicionales vaqueiradas. También estuvieron socios del Centro Asturiano de Madrid.

"Agradecemos profundamente que, siempre que se les necesita, participen activamente para enriquecer cada celebración, poniendo el broche de oro a un fin de semana lleno de emoción y orgullo asturiano. Un año más, la celebración resultó un auténtico éxito, reuniendo a vecinos, amigos y visitantes en torno a la música, la cultura y la devoción por la Santina, en una fiesta que sigue creciendo y que demuestra cómo las nuevas generaciones también quieren ser parte activa de este legado", destacan desde la Casa de Asturias de Alcalá de Henares.