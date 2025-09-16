La frustración de estar en El Molinón y revivir errores pasados

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting vuelve a caer en una dinámica que se repite demasiado. Partidos en casa que parecen obligación ganar y que, al final, se escapan. Esta vez fue el Burgos el que se llevó los tres puntos de El Molinón tras un 2-3 que dejó un sabor amargo.

El primer tiempo transcurría con calma. El Sporting no estaba ni bien ni mal, daba la sensación de tener controlado el partido… hasta que, en apenas cinco minutos, dos goles visitantes pusieron todo cuesta arriba.

La reacción llegó tras el descanso. El equipo salió con más intensidad y consiguió empatar 2-2 en el minuto 70. Todo apuntaba a que había tiempo suficiente para lanzarse a por el tercero y que la fuerza de El Molinón por sí sola, la haría. Pero la ilusión se esfumó pronto. El Sporting perdió iniciativa y control del partido, dejó de atacar y, en una contra mal defendida al minuto 89, el Burgos hizo el tanto definitivo. Otra derrota en casa, otra oportunidad perdida. Lo más preocupante es que tanto el segundo como el tercer gol llegaron de la misma forma: defendiendo mal un balón en largo. Es increíble que en un mismo partido se repita dos veces el mismo error.

En lo personal, mi semana había comenzado de la mejor manera: disfrutando de Llanes y de Asturias. El jueves tuve la suerte de asistir al tercer foro de aficionados que organizó el club para sus abonados. Tres horas intensas en las que descubrí inquietudes de las que, desde México, no estoy tan al tanto. Se habló del estadio, los abonos, el rumbo del equipo, las categorías inferiores y muchas otras cuestiones que forman parte del día a día sportinguista, todo ello en un ambiente cercano, con espacio también para sonrisas y algunas anécdotas que hicieron más aún llevadero el encuentro.

Al final me animé a subir y plantear una pregunta. Y ahí me di cuenta que puedo hablar sin problema frente a 300 pasajeros dentro de un avión, pero que estando ahí y con mucha menos gente los nervios me jugaran una mala pasada. El corazón me vibraba como si estuviera en el mismo Molinón.

Llegado el día del partido, desde temprano tomamos rumbo a Gijón. Tocaba vivir otra jornada de Sportinguismo, rodeado de amigos, con comida, charlas, anécdotas y la siempre especial previa en El Molinón, donde me encontré con muchas caras conocidas.

Mi idea era solo asistir a tres partidos, pero la pasión tira demasiado fuerte. Decidí alargar unos días el viaje para acompañar al equipo a Almería y formar parte de La Mareona el sábado. Y ya, tras ese partido, sí llegará el momento de regresar a México.

El Sporting, mientras tanto, sigue repitiendo errores pasados. La afición se entrega, llena el estadio, acompaña dentro y fuera de casa, pero el equipo aún no logra transformar ese apoyo en resultados sólidos. Y cada tropiezo en El Molinón duele el doble, porque no solo son tres puntos que vuelan, también es la sensación de que, una vez más, los puntos se terminan esfumando en casa y en los últimos minutos.