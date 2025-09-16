Los asturianos en Cataluña están de enhorabuena: los Centros de Barcelona y Tarragona celebran sus aniversarios

CENTRO ASTURIANO DE TARRAGONA

Los asturianos en Cataluña están de celebración. Por una parte, el Centro Asturiano de Barcelona cumple 95 años de existencia y, por otra, el de Tarragona, que se ha revitalizado recientemente, va a celebrar el medio siglo desde su fundación.

El próximo sábado 20 de septiembre el centro barcelonés, la principal entidad que aglutina a los asturianos en Cataluña, celebrará el Día de Asturias en la ciudad condal. Además, la entidad cumple 95 años. El Centro se fundó en 1930, aunque la comunidad asturiana en la comunidad catalana ya desarrollaba distintas actividades desde 1887.

Los actos, abiertos a toda la ciudadanía, tendrán lugar en el reciente inaugurado Auditorio Carme Serrallonga y Calafell, que está situado en la biblioteca de Sarrià, en la misma plaza. La programación se abre con el pregón que pronunciará el publicista Arcadi Moradell, hijo adoptivo de Asturias 2025, creador el conocido logotipo turístico de “Asturias, paraíso natural”, en el que aparecen los característicos arcos de Santa María del Naranco con el paisaje de mar y montaña de fondo. La conferencia de Moradell lleva por título “La Comunicación visual, una realidad social”. El acto está presidido por Francesc Xavier Marcé Carol, concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ajuntament de Barcelona, por Olaya Gómez Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias, y por Enrique Delgado, presidente del Centro Asturiano de Barcelona.

A continuación, habrá una muestra de canción asturiana a cargo de Vicente Díaz y una actuación de gaiteros que interpretarán los himnos de Asturias y Cataluña. Acto seguido, habrá una degustación de productos asturianos con sidra brut en conmemoración del 135 aniversario de Sidra el Gaitero. Después de la comida de amistad se entregarán las insignias a los socios del centro que cumplen 50 y 25 años de pertenencia a la entidad y el galardón especial por la colaboración asociativa y la medalla de oro. Asistirán representantes de los partidos políticos y asociaciones. La jornada se cerrará con la actuación de un dúo de música clasica, con las canciones de Vicente Díaz y la coral para terminar con el “Asturias, patria querida”.

Al día siguiente, 21 de septiembre, tendrá lugar la romería. El programa incluye la “conexión mundial de radioaficionados”, la puya’l ramu, actuaciones, jira campestre, juegos infantiles como rana y bolos modalidad cuatreada, entre otros. Habrá fin de fiesta con el “Rey de las Fiestas de Prau” y la entrega de trofeos y la rifa.

Por su parte, el Centro Asturiano de Tarragona celebrará el 27 de septiembre su medio siglo de existencia. Esta entidad, hoy presidida César Díaz, se fundó en mayo del año 1975 por la primera generación de asturianos y asturianas que fueron a trabajar a Cristalera Española. Los actos se iniciarán con un pasacalles de grupos de gaiteros de distintas procedencias (asturianos y gallegos, pero también de Tarragona con sus “sacs de gemecs”) que desembocará en la catedral de Tarragona, donde tendrá lugar la misa patronal en honor a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. Posteriormente, tendrá lugar el acto homenaje del 50 Aniversariu del Centru, en el salón de actos del Ajuntament de Tarragona presidido por el Alcalde de Tarragona y autoridades del Gobierno de Asturias que se desplazarán desde Asturias para asistir al acto. Tras el acto, que se cerrará con la interpretación de los himnos de Cataluña y Asturias, tendrá lugar una espicha.